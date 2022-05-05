«Днюха!»: Ромком от слова «ром»

Скринлайф-комедия Романа Каримова о влиянии алкоголя на дружбу и личную жизнь
Для симпатичного паренька Антона (Эльдар Калимулин
) 1 августа — красный день календаря. Именно в этот день он вместе с приятелем Пашей (Данила Чванов
) отмечает день рождения лучшего друга Кирюхи (Никита Санаев
). Праздник обычно удается настолько, что на следующий день Антон с трудом вспоминает подробности вечеринки. На одном из таких дней рождения он случайно встречается с красавицей Мариной (Алина Титова
) — на ее подругу пьяные друзья выливают пиво. Этот странный случай неожиданно приводит к возникновению большого и светлого чувства, а через год и к предложению руки и сердца. Антон любит Марину и готов ради нее пожертвовать крепкой мужской дружбой, но очередная днюха Кирилла, кажется, рушит надежды Антона на безалкогольную семейную жизнь. После жаркой загородной вечеринки в Самаре Антон просыпается в незнакомой волгоградской квартире. Все, что у него есть, — это чудом сохранившийся после вписки ноутбук, который и помогает восстановить цепь событий. Трагических и лирических.
«Днюха!
» — очередной продюсерский проект Тимура Бекмамбетова
в продвигаемом им формате screenlife, когда все действие происходит на экране компьютера. В таком же формате ранее уже выходили хоррор «Убрать из друзей
» Лео Габриадзе
, вроде как актуальная политическая драма самого Бекмамбетова «Профайл
», а также готовится к российскому релизу триллер «Поиск
», снятый американским режиссером Анишом Чаганти. «Днюху!» от всех предыдущих лет отличает явная чистота жанра. Это действительно комедия, хоть и с довольно сильным романтическим уклоном. Причем комедия, идеально вписавшаяся в формат screenlife.
Смотреть онлайн
«Днюха!» Романа Каримова
Повествование здесь строится по большей части в обратном направлении. Ноутбук помогает главному герою восстановить хронологию вечеринки, участники которой, как принято сейчас, снимали самые яркие эпизоды на телефон и, к сожалению, выкладывали их на YouTube или ВКонтакте. Эти эпизоды в фильме и ответственны за комедийную составляющую: развлечения, подогретые градусом алкоголя, мало кого оставляют равнодушными. Одно из таких видео ответственно и за главную драматическую линию «Днюхи!» — отношения Антона и Марины. Драматургию также удается сохранить и за счет постоянно всплывающих чатов и видеозвонков — Антона с Мариной, его друзьями и родителями. Семейная линия здесь, как и в «Горько!
», играет далеко не последнюю роль, однако на первый план в «Днюхе!» выходит все-таки дружба — настоящая, а не только подкрепленная алкогольными парами.
Режиссер Роман Каримов, выстреливший с «Неадекватными людьми
», в «Днюхе!», кажется, вернулся в первоначальную форму: с одной стороны — отвязного хулигана не без странностей, с другой — может быть, последнего романтика отечественного кино, умудряющегося играть на опасной территории ромкомов так, что его фанатами становятся, в том числе, и зрители мужского пола. Временами «Днюха!» начинает напоминать предыдущую работу режиссера «Гуляй, Вася!
», но вовремя уходит от вечериночного угара в сторону человеческих отношений. Пусть они и выясняются – в соответствии с тенденциями времени — через бесконечные чаты в мессенджерах и социальных сетях.
Читайте также
. 20 знаковых российских комедий
.
Каримовская любовь к необычным ромкомам вместе с придуманным Бекмамбетовым модным киноязыком становятся идеальным сочетанием для фильмов нового диджитал-поколения. Оно, хоть и решает большинство проблем онлайн, все-таки иногда, судя по «Днюхе!», выходят в офлайн – яркий, но беспощадный для всех, кто случайно попал на провокационные видео – единственные свидетельства угара эпохи вписок.
обсуждение >>