Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ

Спутник телезрителя >>
1 декабря 2022
Долгожданный и неожиданный финал главной отечественной литературоцентричной франшизы

«Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ
фото: Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"/ТВ-3

Создатели, пожалуй, самой свежей по многообразию жанров отечественной франшизы, имеющей при этом явный литературоцентричный уклон, на протяжении двух частей – «Начала» и «Вия» – сознательно умертвляли главных персонажей. Сначала щеголеватого петербургского следователя Якова Гуро в исполнении вернувшегося на экраны (довольно удачно) Олега Меньшикова, а затем и болезненного писаря Николая Гоголя, которого играет уже, кажется, не сходящий с экранов Александр Петров. К финалу – кинопрокатному, но не сериальному (у «Гоголя» все-таки будет восемь серий, которые в каком-то обозримом будущем выйдут на канале ТВ-3) – перед съемочной группой стояла не только амбициозная задача каким-то чудом оживить главных героев, но и наконец завершить детективно-мистическую линию с таинственным Всадником, убивающим несчастных диканьских девушек. С задачей группа во главе с режиссером Егором Барановым, продюсерами Александром Цекало, Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым, и, конечно, сценаристами Алексеем Чуповым и Натальей Меркуловой справились, надо сказать, на «ура!». Финал получился впечатляющим. И довольно неожиданным.

Николая Гоголя, которого Бинх (Евгений Стычкин), а вместе с ним и большая часть местных жителей (за исключением семьи кузнеца Вакулы – Сергей Бадюк и Марта Тимофеева) обвиняют в убийстве диканьских девушек, собираются хоронить до прихода городской толпы на кладбище, где в тот же день должны состояться и похороны жертв Всадника. Могила готова, гроб из гнилых досок (других для «преступника» не нашлось) с телом несчастного писаря погребен, скорбящая по убиенным девушкам толпа на подходе, как вдруг из подземелья раздается ужасающий крик (практически «Душно мне! Душно!» из той самой гоголевской «Страшной мести»), а затем, как ни в чем не бывало, из могилы появляется Гоголь – живой, хоть и довольно бледный, то есть еще белее, чем раньше.

«Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ
фото: Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"/ТВ-3

Хирург Бомгарт (Ян Цапник) счастливо читает речь о том, что писарь просто погрузился в известный уже зарубежной науке летаргический сон, его верный слуга Яким (Евгений Сытый) не может сдержать слез, как и возлюбленная Гоголя, скромница Лиза (Таисия Вилкова), хотя ее муж – граф Данишевский (Артем Ткаченко), кажется, не очень рад этому «благоприятному» стечению обстоятельств. На этом, впрочем, испытания Гоголя не заканчиваются. Ожившую душу будущего несчастного писателя ненавидят все сельские «козаки», готовые устроить самосуд с криком: «Давайте, православные!» Но это, как мы понимаем не только из контекста фильма, но и из классической литературы, вовсе не конец.

Смотреть онлайн «Гоголь. Страшная месть» Егора Баранова
В «Страшной мести» находится место не только воскрешениям того же Гоголя и, естественно, Якова Гуро, появляющегося в самый нужный, хоть и неожиданный момент, но и постоянным аллюзиям на гоголевские произведения – ими порой этот современный мистический триллер поистине завораживает. Те, кто говорят, что во франшизе не осталось ничего от великого русского писателя, кажется, давно его произведений не читали. Здесь много тонких цитат и точных поворотов сюжета – и из сборника «Вечеров…», и из «Миргорода», и из «Петербургских повестей». А теперь уже, кажется, и из «Мертвых душ».

«Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ
фото: Кадр из фильма "Гоголь. Страшная месть"/ТВ-3

Сатира, с которой создатели «Гоголя» заигрывали на протяжении всей франшизы, к концу ее вышла на совсем смелый уровень – от политической, которая есть и в заключительной части кинопрокатного «Гоголя» к сарказму, способному «перевернуть в гробу» всех поклонников настоящей русской литературы. Не зря еще в первой части на экране появлялся Павел Деревянко в образе Пушкина. Впрочем, это далеко не единственный герой, с которым, кажется, предстоит взаимодействовать Гоголю-Петрову если не в новых частях франшизы, то в отдельно взятых «трансформерах» или «мстителях» великой русской литературы апгрейда 2020-х.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
#Азат_Бекбергенов (Атырау)   30.08.2018 - 01:51
Фильм конечно супер и актеры блестательно играют свою роль. Декораций, свет и звук на высоком уровне. Но в книге Гоголя там все по другому написано. Но режиссер-постовщик он видит по-своему да все зависет... читать далее>>
№ 1
lunnzai   28.08.2018 - 17:50
Спасибо автору за рецу, но, чует мое сердце, в последней фразе или что-то пропущено, или с падежами-склонениями не порядок... * если не в новых частях франшизы, то в отдельно взятых «трансформерах» или... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Соскучились по мне? Чего ждать от фильма «Гоголь. Страшная месть»
Егор Баранов: «Чем больше ограничений, тем интересней»
«Гоголь. Вий»: И ты, Брут!
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Сергей БадюкЕгор БарановТаисия ВилковаПавел ДеревянкоМарта КесслерОлег МеньшиковНаталья МеркуловаЕвгений НикишовАлександр Петров (IV)Евгений СтычкинЕвгений СытыйАртём ТкаченкоВалерий ФедоровичЯн ЦапникАлександр ЦекалоАлексей Чупов
фильмы
Гоголь. ВийГоголь. НачалоГоголь. Страшная месть

фотографии >>
«Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ фотографии
«Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ фотографии
«Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ фотографии
«Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Семаго
28 ноября ушла из жизни актриса Наталья Семаго.

День рождения >>

Ксения Громова
Игорь Гудеев
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Риз Ахмед
Шарль Жерар
Нестор Карбонелл
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Треугольник печали
драма, комедия
Швеция, Великобритания, Греция, Франция, США, 2022
LOL. Surprise! Фильм
боевик, вестерн, научная фантастика, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Двойная петля
боевик, военный фильм, драма, экранизация
США, 2022
Ёлки 9
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2022
Заклятье: 13-й этаж
фильм ужасов
Индонезия, 2022
На ощупь
драма, триллер
Россия, 2023
Новогодний переполох
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Нидерланды, 2014
Омут
драма, триллер
Россия, 2022
СантаМэн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Умная Маша
комедия
Россия, 2022
Время года зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен