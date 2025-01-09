«Как женить холостяка»: Я лучше съем перед загсом свой паспорт

Киану Ривз и Вайнона Райдер говорят без остановки
Парочка мизантропов Фрэнк (Киану Ривз
) и Линдси (Вайнона Райдер
) направляются в провинциальный городишко на свадьбу, где оба они быть не желают. Фрэнк — по настоянию родителей, поскольку новоиспеченный жених — его родной брат, он же — бывший парень Линдси, чувства к которому у нее еще не остыли. Столкнувшись еще в самолете, они постоянно оказываются рядом и, испытывая сходные чувства разочарования от прожитой жизни, вынуждены идти на сближение, хотя удовольствия поначалу им это не доставляет.
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«Как женить холостяка»
«Как женить холостяка
» — разговорное кино в стиле «О чем говорят мужчины
» — написал и сам поставил Виктор Левин
, сценарист «Безумцев
» и некоторых неплохих семейных комедий. Благодаря его перу картину наводняют мастерские диалоги с остроумными, хотя плохо запоминающимися шутками. Беда же в том, что кроме диалогов здесь ничего нет — сюжета, второго плана, второстепенных действующих лиц, свадьбы. Это не шутка: в фильме, по-английски называющемся «Свадебная церемония», нет никакой церемонии, она за кадром! В кадре же построен бенефис двух персон: реплики имеют только герои Ривза и Райдер, остальные персонажи, даже члены семьи, молодожены и их родители, существуют поодаль, в виде ходячих манекенов, служащих лишь декорацией для комического дуэта великовозрастных холостяков.
Российские прокатчики, пытаясь продать эксперимент Левина, придумали, как водится, не соответствующее фильму удалое название, обещающее взрывную романтическую комедию, но зрителей, которые на это клюнут, ждет сказочный облом — никто тут женить холостяка не намеревается, и рассказывать, как это сделать, тем более. В картине всего одна сюжетная линия, два актера и весь сок — их комические диалоги. Такая пьеса вполне могла быть разыграна в качестве театральной антрепризы или радиоспектакля (Ризв и Райдер не затыкаются ни на минуту) — от этого людям, ожидающим от фильма «Мальчишника в Вегасе» и тому подобных свадебных комедий, полуторачасовая болтовня в разных интерьерах не покажется увлекательной. Остается надежда на поклонников актерского таланта вышеупомянутых исполнителей, а также любителей словесного пинг-понга в качестве флирта.
Ривз и Райдер хорошо выглядят и взаимодействуют друг с другом. Пара работает в типичных для себя амплуа: он — убежденный холостяк и женоненавистник, раздражающийся по пустякам и, разумеется, грустный. Она — импульсивная дамочка, очень искренняя, практически бесхитростная. По мере сближения между ними возникает подобие взаимопонимания, сперва как у соседей по несчастью — на этой свадьбе они оба чувствуют себя отщепенцами. А в процессе разговоров, обнаруживая родство более глубокое и схожее чувство юмора, они все больше превращаются в идеальную пару, сами того не осознавая. Два состоявшихся взрослых человека, подзабывших, что бывает романтика и человеческое тепло, без подростковых ужимок находят общий язык, хотя до последнего не верят в совместное будущее. Линдси тут оказывается более решительной, а Фрэнку нужно немного больше времени, но и он в финале осознает, что любовь — не самое плохое, что может случиться с человеком.
«Как женить холостяка»
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