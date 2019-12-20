«Человек, который удивил всех»: Ужас пола

фото: Кадр из фильма "Человек, который удивил всех"/пресс-служба картины
Человек-скороговорка егерь Егор (потерявший в российских лесах двадцать килограммов Евгений Цыганов) охраняет природу и семью – жену Наташу (Наталья Кудряшова, отмеченная за эту роль в Венеции), 10-летнего сына Артема и склочного тестя (Юрий Кузнецов). Вскоре эта немногословная идиллия российской деревни оказывается ранена: сначала Егор дерется в лесу с вооруженными нарушителями и убивает одного из них (самооборона), затем врачи сообщают, что у него рак в поздней стадии, и скоро он умрет. Егерь деловито переоформляет все бумаги на жену и готовится к смерти, а та всячески взывает к его жизнелюбию и готова таскаться по врачам и даже шаманам. Помощи ни от кого ждать не приходится, но сильно пьющая знахарка, катавшая по пузу Егора глиняную колбаску (это не эвфемизм), рассказывает мужчине древнюю байку про селезня, который избежал смерти, прикинувшись уткой. Той же ночью образцовый глава семьи, борец с браконьерами и просто хороший товарищ запирается в сарае и примеряет платье с помадой и сумочкой. Ни жена, ни тем более местные, раньше в Егоре души не чаявшие, такой «шьямалановский» твист, разумеется, не оценили.
Интонацию новой картины Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, прогремевших на «Кинотавре» почти пять лет назад с замедленной комедией «Интимные места», легко предсказать даже не по страдальческому профилю осунувшегося Цыганова, но по его диалогу с доктором, которого играет Амаду Мамадаков. Оба артиста привиты «Утиной охотой» Вампилова: Цыганов снимался в «Райских кущах» Прошкина, Мамадаков играет в одноименном спектаклеВладимира Панкова. К счастью, «Человек, который удивил всех» ближе ко второму, чем к первому: попытка Прошкина переосмыслить метафизический детектив советских «длинных семидесятых» обернулся заунывной критикой бессмысленности белых воротничков и мажоров, у Панкова же в гротескных и звучащих хором образов вырисовывается многослойная фреска о том, что «жизнь, в сущности, проиграна».
В «Человеке, который удивил всех» режиссерско-семейный дуэт Чупов-Меркулова тоже выбирает ракурс изнутри, а не фокусируется на очевидных социальных коленцах. История про селезня-Цыганова могла бы стать побратимом «Зоологии» Твердовского, где женщина в летах встречается с подавленной сексуальностью на фоне безумного информационного шума, что исторгает российский телевизор. Однако «Человек» не фокусируется исключительно на агрессивном неприятии того, как проявляет условно феминные (чувственные и эмоциональные) черты сухая и маскулинная фигура Егора. Это, скорее, констатация застарелого парадокса: даже жаждущая услышать от мужа хотя бы строчку чувств Наташа тут же пытается загнать его чувственность в сарай, стоит той проявиться каким-то не слишком очевидным для неё образом. Точно так же, правда, с сатирической ухмылкой, в «Интимных местах» Меркулова и Чупов подмечали, что даже весь из себя такой культурный и прогрессивный средний класс не до конца разобрался с собственной сексуальностью и страшно боится признать, что «норма» – понятие растяжимое.
В вопросах чувственности «Человек, который удивил всех» частично оказывается рифмой к третьей ленте канадского вундеркинда Ксавье Долана – «И всё же Лоранс», где преподаватель литературы осознал себя как женщину, а его возлюбленная не без труда, но приняла подобный кунштюк. Правда, в пёстрой и эмоциональной картине Долана хватает вспышек магического реализма (вроде льющегося с небес ливня из одежды), а визуальный язык «Человека» отдаленно напоминает о недавнем триумфаторе «Кинотавра» – «Сердце мира». Март Таниель, постоянный оператор эстонского режиссера Вейко Ыунпуу и «Интимных мест», как и Евгений Цветков, сочно выписывает телесность персонажей и фактуру мест их обитания. Когда же Егор отправляется в лес, как Уолден из романа Генри Торо, то на экране и вовсе воцаряется васнецовский нуар: завораживающая смесь внутреннего смятения героя и природной красы – на грани сказочности.
фото: Кадр из фильма "Человек, который удивил всех"/пресс-служба картины
В сущности, «Человек, который удивил всех» и есть сказка: про умирающего хищника (фамилия Егора – Коршунов), который отправился в непростую личностную одиссею и нашел способ стать обычной птицей (в кадре рефреном мелькают гуси и утята). Эффектный фон в виде посконной российской нетерпимости к слабости (Чупов и Меркулова в любую секунду могли соскользнуть в сторону плаката а-ля «Лицо» Шумовской) только накачивал сюжет драматическими импульсами, подлинную же энергию излучал Евгений Цыганов в лучшей за многие годы своей роли – ломкой, уязвимой, бессловесной, с невероятной пластикой. Впрочем, как и на многих живописных полотнах, он – центральная фигура, но не единственная: мир мятущейся маскулинности не сложился бы без Кудряшовой, Кузнецова, Алексея Филимонова и Павла Майкова в усах, а также той интимной дистанции между зрителем и персонажем, которой Наташе Меркуловой и Алексею Чупову удалось достичь, отказавшись от кокетства в пользу разливающейся по экрану растерянности.
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