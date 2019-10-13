«Хищник»: В девяностые убивали людей

Сценарист «Смертельного оружия» отряхнул от пыли культового персонажа
Шейн Блэк
начал кинокарьеру в 1987 году: написал сценарии к фильмам «Смертельное оружие
» и «Взвод монстров
». Тогда же на экраны вышел оригинальный «Хищник» Джона Мактирнана
, где Блэк сыграл парня, которого убили первым. Его герой – радист Хоукинс – без остановки шутил про вагины, пока невидимый пришелец не утащил его труп в джунгли. В новом «Хищнике» режиссёр остался верен своему стилю и, кажется, решил пошутить над всеми поклонниками старой школы.
Само прибытие инопланетного корабля на Землю выглядит забавно: он буквально сваливается на голову мексиканским наркоторговцам, которые только собрались обменивать заложников. Крушение наблюдает через прицел снайперской винтовки рейнджер Куинн Маккенна (Бойд Холбрук
). Не обнаружив никого внутри, он решает забрать маску Хищника и наруч с мини-компьютером в качестве доказательства. Когда рейнджеру садятся на хвост федералы, он не придумывает ничего умнее, как отправить высокотехнологичные игрушки почтой по адресу, где живут его бывшая жена Эмили (Ивонн Страховски
) и страдающий аутизмом сын (Джейкоб Трамбле
).
После допроса Маккенну отправляют в психиатрическую лечебницу, и в автобусе по пути туда он знакомится с другими военными, поехавшими башней во время прохождения службы. Зрителя ждёт настоящая экспозиция психических травм, вызванных войной: суицидальные наклонности, страх конца света, садизм и даже синдром Туретта. Казалось бы, какой простор для рефлексии над эхом бесчисленных войн, но Шейн Блэк переворачивает стиль франшизы, так что нас ждут шутки про обрезание бомжу и твою мамку.
Блэк, вставший у руля обновлённой франшизы после двух сиквелов и неудачных кроссоверов
с «Чужим», уводит её прочь от мрачной, напряжённой атмосферы страха перед невидимым врагом. В 1987-м неизвестный монстр, которого зрителю показали уже ближе к концу фильма, был не только драматическим ходом, позволявшим держать внимание всё экранное время. Образ Хищника был ещё и метафорой партизанской войны, когда враг всегда рядом, но неясно, где именно. Спустя 31 год все уже ждали возвращения именно клыкастого высокого гуманоида со жвалами, так что истинное лицо Хищник показывает уже в первые минуты фильма. Блэк и его соавтор Фред Деккер
не боятся уходить от канона: в новом «Хищнике» мы узнаем истинную цель визитов пришельцев, и это вовсе не банальное сафари. Ещё одно новшество – отношения главного героя с семьёй. Трогательный диалог Маккенны с сыном помогает проникнуться симпатией к главному герою, но лишь для того, чтобы в следующих сценах щёлкнуть размякшего зрителя по носу, показав, как главный герой прётся от убийства людей.
Так что поклонники старого доброго насилия останутся довольны. Хищник буквально купается в крови и наконец-то использует устрашающие челюсти, а обезглавленных тел в новом фильме Блэка, пожалуй, больше, чем было во всей франшизе. Благодаря качественным спецэффектам убийства выглядят весьма реалистично. Всё это щедро (может быть, даже слишком) приправлено чёрным юмором, будь то неудачная попытка поймать голыми руками метательный диск или потоки неконтролируемой брани в исполнении Баксли (Томас Джейн
), больного синдромом Туретта. Так, «Хищник» окончательно потерял элементы хоррора и стал задорным фантастическим боевиком.
И вряд ли стоит бояться таких перемен: в конце концов именно за непринуждённость и смелость мы и любим Шейна Блэка. Настораживает лишь то, что в отличие от оригинального «Хищника», где герой Арнольда Шварценеггера
побеждает благодаря изобретательности и смекалке, в новой кинокартине всё решают грубая сила и высокие технологии. Финал «Хищника» и вовсе отдаёт металлическим привкусом «Железного человека», обещая продолжение перезапущенной франшизы.
обсуждение >>