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«Агент Джонни Инглиш 3.0»: Шпион, который меня смешил

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29 декабря 2021
Самый неуклюжий агент британской разведки спустя семь лет забвения возвращается на большие экраны

После того, как Джонни Инглиш в финале второго фильма франшизы отделал Её Величество подносом, герой Роуэна Аткинсона прозябает в отставке в должности школьного учителя географии. Правда детей он учит по большей части хитроумным шпионским приёмам. Тем временем неизвестные хакеры взламывают серверы МИ-6 и выкладывают в сеть личные дела всех действующих агентов. Чтобы найти злоумышленников, премьер-министру (Эмма Томпсон) придётся привлечь отставников, которые либо мертвы, либо больны, либо к своему несчастью оказались в одной комнате с Джонни перед инструктажем. На радость поклонникам Инглиш вытащит из-под кипы отчётов и канцелярских бумаг старину Бафа (Бен Миллер), которому снова придётся прикрывать незадачливого разведчика.

«Агент Джонни Инглиш 3.0»: Шпион, который меня смешил

Спустя 15 лет после выхода оригинального «Агента Джонни Инглиша» и через семь лет после сиквела «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» к работе над сценарием третьего фильма вернулся Уильям Дэвис (писавший в перерывах сценарии мультиков «Смывайся», «Как приручить дракона» и «Кот в сапогах»), а режиссёром стал ветеран британского ТВ Дэвид Керр. Можно лишь гадать, что сделало действие буффонады рутинным. С одной стороны, Керр до этого снимал только сериалы и социальную рекламу, так что какого-то серьёзного опыта работы с полным метром у него не было (за исключением нескольких телефильмов). С другой стороны, вряд ли кто-то ожидал прорыва от «Агента Джонни Инглиша 3.0», ведь вся франшиза в отчаянной попытке создать пародию на жанр шпионских боевиков раз за разом выдавала лишь кое-как связанную серию комичных ситуаций в стиле мистера Бина.

Каркас сюжета от фильма к фильму практически не меняется: за неимением других агентов главный герой возвращается в игру, переоценивает свои силы, проваливается, идёт домой под дождём (да-да, эта сцена практически идентична в первом и третьем фильмах «Агент Джонни Инглиш»), возвращается к заданию и благодаря слабоумию и отваге одолевает злодея. На этот раз этим злодеем становится американский миллиардер Джейсон (Джейк Лэси), внешне напоминающий Марка Цукерберга. Но ни этот тонкий намёк на скандал с Facebook, ни горячая тема хакеров и утечек данных, не спасают «Инглиша» от повторов. Нас снова ждёт путаница с носителями информации и таблетками, шовинистские шутки про французов и неудачный флирт за барной стойкой, в этот раз с русской разведчицей Офелией Пуляевой (Ольга Куриленко). К сожалению, в отличие от предыдущих девушек Джонни в исполнении Натали Имбрульи и Розамунд Пайк, с нее у агентом любовная линия никак не хочет выстраиваться. Искра не проскакивает, отношения кажутся вынужденными и надуманными. Также как и конфликт с антагонистом, который не бросает вызов главному герою, не сталкивается с ним, как, например, Соваж (Джон Малкович) в первом фильме.

«Агент Джонни Инглиш 3.0»: Шпион, который меня смешил

Впрочем, как и все части франшизы, «Джонни Инглиш 3.0» целиком держится на бесподобной игре Роуэна Аткинсона. Он одинаково хорош и в образе официанта во французском ресторане, и на танцполе в белом костюме (представьте себе, что мистер Бин попал в ту самую сцену из «Лихорадки субботнего вечера»), и в рыцарских доспехах. Ну, а столкновение далёкого от мира цифровых технологий Джонни с виртуальной реальностью не вызовет искреннего смеха разве что у конченного зануды.

Учитывая, что суммарные сборы двух фильмов про агента Инглиша превысили 360 млн долларов (совсем неплохо для пародии), выход третьей части франшизы был предсказуемым. Вот только за это время уже вышло немало фильмов, высмеивающих бондиану оригинальнее и тоньше, будь то «Шпион» Пола Фейга или Kingsman Мэттью Вона. Кажется, будто создатели «Агента Джонни Инглиша 3.0», как и главный герой, отстали от быстро меняющегося мира и его тенденций, как бы ни старались за ними поспеть. Удастся ли сэру Аткинсону в обильно смазанных рыцарских доспехах спасти положение? Поклонники его таланта однозначно ответят «Да». А все остальные вряд ли вообще собирались смотреть такое кино на большом экране.


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