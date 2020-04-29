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«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками

Спутник телезрителя >>
29 апреля 2020
...но весело будет не всем

«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками

Осиротевший мальчик десяти лет Льюис Барнавель (Оуэнн Ваккаро) приезжает в городок на Среднем Западе по приглашению эксцентричного дяди Джонатана (Джек Блэк). Жить они будут в старинном особняке в викторианском стиле, полном тикающих часов, механических кукол и запаха шоколадного печенья с какао. В этом райском уголке никаких правил, за исключением одного запрета: не открывать таинственный сервант. Джонатан днём нежно переругивается с соседкой миссис Циммерман (Кейт Бланшетт), а по ночам ищет загадочные часы, спрятанные прежним владельцем дома – злым колдуном Айзеком Изардом (Кайл Маклахлен).

Часы ведут обратный отсчёт, а что произойдёт, когда они пробьют всего один раз, и подумать страшно. Ну и конечно же, дядя Джонатан – тоже волшебник, только хороший, то есть добрый, так-то он академий не заканчивал, и сам называет себя любителем, не то что миссис Циммерман. Льюис вынужден ходить в обыкновенную школу, магии там не обучают. А вот дядю уговаривать долго не приходится: он нагружает племянника книгами и даже устраивает практические занятия в три часа ночи.

Может ли режиссёр «Хостела» и «Зеленого ада» Элай Рот, снявший трейлер несуществующего фильма «День благодарения» для «Грайндхауса» Тарантино, а также исполнивший роль забивавшего немцев бейсбольной битой сержанта Доновитца в «Бесславных ублюдках», сделать кино для детей? Компания «Amblin Entertainment», прославившаяся «Инопланетянином» и «Гремлинами», решили, что да. Адаптация романа «Тайна дома с часами» Джона Беллэрса стилистически получилась ближе к Джо Данте, чем к Стивену Спилбергу. Поначалу кажется, что перед нами подростковый хоррор (некоторые скримеры работают очень хорошо), но довольно скоро «Тайна дома с часами» сползает в обыкновенный магический фильм о ценности собственного опыта, школьных неурядицах и способности признавать ошибки.

«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками

Несмотря на то, что в основу сценария Эрика Крипке легла книга, написанная задолго до серии романов о Гарри Поттере, «Тайна дома с часами» как будто пытается занять нишу, освободившуюся после того, как мальчик со шрамом повзрослел. Атмосфера винтажного стимпанка удачно передаётся за счёт костюмов и аксессуаров: Льюис носит причудливые очки, миссис Циммерман не расстаётся с волшебным фиолетовым зонтиком.

Спецэффекты и их качество - особенно сцена с саксофоном и звёздами - на какое-то время действительно заставляют поверить в волшебство. Но вот на какую возрастную аудиторию рассчитан фильм Рота, до конца не понятно. Для детей от 6 до 12 фильм сильно перегружен отголосками Второй Мировой войны. Если же потенциальными зрителями являются подростки, неуместными кажутся глупые шутки про пердящего льва и блюющие тыквы.

«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками

Профессиональные актёры Блэк и Бланшетт по одиночке отлично справляются с ролями, создавая интересные образы без особых усилий. Но объединить их в дуэт у режиссера не получилось: между ними нет химии, каждый играет сам по себе. Исполнитель главной роли Оуэнн Ваккаро помочь им не в состоянии - ребенок сам-то еле тянет роль, и вместо многогранного и трагического персонажа, каким, вероятно: был задуман Льюис, он выглядит недалёким - и начинает раздражать.

«Тайна дома с часами» получилась атмосферной и красивой, но сумбурной картиной. Истории опекунов Льюиса и его обучение колдовству скомканы и непонятны. Вряд ли Элай Рот претендовал на лавры «Гарри Поттера», но в попытке усидеть на двух стульях у режиссёра не получился ни фильм ужасов, ни волшебная сказка.

«Тайна дома с часами» выходит в прокат 27 сентября.


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«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками фотографии
«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками фотографии
«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками фотографии
«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками фотографии
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