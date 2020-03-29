«Веном»: Сам себе солитер

Том Харди, снимите это немедленно
Космический корабль, везущий на Землю загадочные соплеобразные создания с далекого астероида, оказывается не готов к встрече с атмосферой планеты и терпит крушение где-то в Малайзии. Один предприимчивый симбиот сбегает и вселяется в местную полицейскую, остальных переправляют в США в корпорацию со скромным названием «Фонд жизни». Там всем заправляет американо-пакистанский миллиардер Дрейк (Риз Ахмед
) с непомерным эго и идефиксом, что человечество надо срочно эвакуировать с Земли, пока планете не наступил полный капут - и тут как раз инопланетные паразиты пригодятся для космических путешествий. Его то ли злодейским, то ли мессианским планам внезапно помешает крутой, как отвесный склон, репортер Эдди Брок (Том Харди
), который ездит на мотоцикле, весело препирается со всеми окружающими, а каждый выход в эфир заканчивает фразой «Меня зовут Эдди Брок, и это был мой репортаж
». Для начала он пытается вывести Дрейка на чистую воду, задавая в лоб провокационные вопросы во время проплаченного интервью, из-за чего лишается работы, мотоцикла, дома и попутно - невесты-адвоката Энни (Мишель Уильямс
). Но полгода спустя он получает не только неоспоримые доказательства преступной деятельности, но и верного напарника-симбиота по имени Веном. Тот, правда, его медленно убивает, зато защищает от пуль и разговаривает дурным голосом.
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Кинокомпания Sony не оставляет попыток встроиться в гонку супергеройских вооружений: и после череды фильмов про Человека-паука, лучший из которых получился только в копродукции с Disney, студия решила разнообразить меню лентой про антигероя Венома
. Соорудить кино про одного из главный противников Спайдермена изначально казалось задачей не то чтобы блестящий, учитывая, что сам Питер Паркер из «Возвращения домой
» существует в киновселенной Marvel
. То есть Sony рассчитывали выстроить обособленный цикл картин, в центре которых будет морально-неоднозначный и умеренно популярный комикс-персонаж в компании еще менее известных злодеев (как знают поклонники комиксов, где Веном - там и его совсем уж отмороженный собрат Карнаж). Вдобавок изначально «Венома» хотели сделать в модном режиме 18+, как «Логана
» или «Дэдпула
», чтобы черно-белое создание с Томом Харди посредине откусывало головы врагам и творило тот самый капут на улицах города-героя Нью-Йорка. Итоговый рейтинг PG-13 (в России, на всякий православный, 16+) красноречиво говорит, как стремительно кастрировалась эта затея, и так довольно беззубая.
Впрочем, вряд ли картину Рубена Флейшера
спасло, будь она бессовестно-брутальной, как комиксы Тодда Марфарлейна
, который в конце 80-х Венома и выдумал в серии про Человека-паука, а в 90-е покинул Marvel, чтобы все последующее десятилетие посвятить убер-жестоким графическим произведениям про Спауна
, антигероя с того света. Вряд ли оторванные головы и открытые переломы затмили бы то, что «Веном» попросту небрежно придуман и написан, напоминая одновременно неловкие супергеройские фильмы нулевых и одну большую фигу сегодняшней повестке. Наверняка фильм про репортера-правдоруба, который из веры в собственную правоту бессовестно манипулирует близкими и слабыми, разберут на винтики как секситское (характер Мишель Уильямс сводится к сотне утомленных и понимающих гримас), нетолерантное (угроза из Малайзии, главный злодей - Илон Маск с комплексом Иисуса и восточными чертами лица), гомофобное, да еще и луддитское кино. Не говоря уже о посредственных шутках, какой-то запредельно куцей истории и непомерной серьезности (Флейшер, к слову, дебютировал хулиганским «Добро пожаловать в Zомбилэнд
»).
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На фоне таких броских деталей иронично, что, в сущности, «Веном» сегодня - это как «Кинг-Конг
» 1933-го, только без шансов войти в анналы. Сюжет про исполинскую гориллу, туземное божество служил размашистой экранизацией подсознательного страха белого западного мира на пороге глобализации, опасений, что его непомерное эго, стремящееся подмять под себя остальную планету, приведет к какой-нибудь катастрофе. Так и история Эдди Брока - образцового самца без страха, упрека и прочих небесполезных свойств - рассказывает, как бравый герой и человек из телевизора, проснувшись после беспокойного сна, обнаружил, что превратился в кровожадного нарциссичного паразита - такого же, как и его приятель-симбиот. Вернее таким паразитом он всё это время был, но понадобилась целая инопланетная заварушка, чтобы Брок начал о чем-то догадываться. Впрочем, это переживание, кажется, его ничему не научило.