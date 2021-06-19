Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

Спутник телезрителя >>
19 июня 2021
«Мистер Робот» старательно играет Фредди Меркьюри

«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

Лондон, 1970 год. Многозубый парень Фаррух, презирающий свою кличку «Пакистанец», грезит не об очередной порции багажа в аэропорте Хитроу, где он работает, а о сцене, которая – пройдет еще совсем немного времени – встретит его с распростертыми объятиями. Примерно так начинается очередной байопик о жизни музыкальной звезды – в данном случае «Богемская рапсодия», унаследовавшая название от самого спорного, но одного из самых известных хитов легендарной группы Queen и ее солиста и, собственно, автора этой композиции Фредди Меркьюри.

«Богемская рапсодия»: смотреть фильм онлайн

В самом начале картины Фаррух Балсара (Рами Малек), выходец из семьи парсов, из Индии, а затем из Занзибара перекочевавших в Великобританию, уже примеряет на себя имя и экстравагантный образ Фредди. Модный парень с нетривиальной внешностью и более чем оригинальным голосом в баре находит не только подходящую себе по звучанию и названию группу Smile, оставшуюся без вокалиста, но и будущую подругу и единственную, судя по фильму, любовь всей своей жизни Мэри Остин (Люси Бойнтон). А дальше приходит она – история группы Queen и отдельные злоключения судьбы ее солиста Фредди Меркьюри.

«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

Снимать байопик о Меркьюри было задачей непростой. Сначала проект покинул самый очевидный исполнитель главной роли Саша Барон Коэн, который, якобы, настаивал на «взрослом» рейтинге картины, с чем не согласились продюсеры фильма и барабанщик Queen Роджер Тейлор. В качестве режиссера на проект пришел Декстер Флетчер, дебютировавший с «Диким Биллом» и запомнившийся «Эдди «Орлом» – фильмом про Эдди Эдвардса, по большому счету неудачника, закрепившего тем не менее свое имя в истории мирового спорта как первого представителя Великобритании по прыжкам с трамплина на зимней Олимпиаде. Но Эдвардс, при всем уважении, фигура, не сопоставимая с Меркьюри.

При Флетчере главную роль должен был исполнять Бен Уишоу. Но после долгих пертурбаций на «Богемской рапсодии» в качестве исполнителя главной роли неожиданно возник Реми Малек, уже известный к тому времени по работе в сериале «Мистер Робот», и режиссер Брайан Сингер – тот самый человек, принесший славу кинематографическим «Людям Икс», но – уже на излете производства «Богемской рапсодии» – получивший иск о сексуальных домогательствах, которые на время стоили ему режиссерской карьеры. Несмотря на то, что многие голливудские издания все-таки писали, что Флетчер доделывал фильм за отстраненным от работы Сингером, в титрах в качестве режиссерского имени значится именно Брайан Сингер, что кажется немаловажным с учетом тематики картины.

«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

«Богемскую рапсодию» можно было бы назвать байопиком почти идеальным. Песен Queen тут много, представлены, в общем, все самые известные композиции. Про группу тоже не забывают – более того, именно она для главного героя становится настоящей семьей (что подчеркивается неоднократно, может быть, даже с перебором) взамен той, которая не понимала его – странного эксцентричного юношу, изучавшего дизайн и предпочитающего вычурную, иногда женскую одежду, взамен классическим джентльменским «тройкам», и это еще когда не дошло дело до сексуальной ориентации, которая, конечно, играет и в фильме далеко не последнюю роль.

Но если исполнители ролей и музыкантов Queen и семьи Меркьюри практически не вызывают вопросов – у некоторых прямо-таки поразительное сходство с их реальными прототипами, то Реми Малек в образе солиста Queen выглядит фигурой довольно спорной, особенно поначалу. Большую часть фильма он – щупловатый юноша – пытается изображать манеры, походку и своеобразную артикуляцию Фредди, а преображается и, кажется, по-настоящему входит в образ уже тогда, когда его герой Меркьюри пытается построить сольную карьеру (безуспешно). В финале, для которого в фильме выбрано выдающееся выступление группы Queen на фестивале Live Aid, вопросов ни к исполнителю главной роли, ни к создателям ленты, уже не остается. Хорошо задокументированный концерт воссоздается пошагово, с точностью к деталям, с сумасшедшей реакцией впечатляющего зрительного «зала» стадиона Уэмбли, скандирующего, естественно, We are the champions, и примечательной органикой Фредди Меркьюри. Эта финальная сцена, наряду с композициями Queen, пожалуй, главное, ради чего и стоит смотреть «Богемскую рапсодию».


версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Waylander (Москва)   13.11.2018 - 01:51
Поблагодарите все мыслимые божества. что его не сыграл Саша Барон Коэн. читать далее>>
№ 7
Устрица на берегу (Москва)   8.11.2018 - 19:48
Некоторые диалоги написаны явно с расчетом попасть в номинацию "Самый тупой и банальный диалог года". Все стоящие моменты фильма вошли в промо-ролик. Малек совершенно не попадает в темперамент... читать далее>>
№ 6
Aleg (Минск)   6.11.2018 - 07:59
... "Все понравилось", однако "наслаждалась" только "прекрасной музыкой Queen".8-( Странно как-то. И смысл здесь не во внешней похожести. А мы (те, кому не понравился фильм)... читать далее>>
№ 5
Тотяша   5.11.2018 - 21:20
Думаете, так легко найти актера, максимально похожего на Фредди Меркьюри, да еще чтобы все манеры воспроизвел на все 100%? Лично мне все понравилось, не заостряла внимание на похожести актеров, просто... читать далее>>
№ 4
Сафания (Москва)   4.11.2018 - 01:09
Лучше пародии на гения, еще не видел!....Из какой помойки взяли этого, деже н урода, а Уродца?! ...., и всех остальных тоже. Видимо создатели этой клоунады, решили посмеяться над теми, для кого... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
Мария ТокмашевамузыкаМузыканты
персоны
Люси БойнтонСаша Барон КоэнРами МалекФредди МеркюриБрайан СингерБен УишоуДекстер Флетчер
фильмы
Богемская рапсодияЛюди Икс: АпокалипсисЭдди «Орёл»

фотографии >>
«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen фотографии
«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen фотографии
«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen фотографии
«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Егоров
17 июня ушёл из жизни актёр Андрей Егоров.
Анатолий Сусеков
16 июня ушёл из жизни кинооператор Анатолий Сусеков.
Роман Цурцумия
16 июня ушёл из жизни кинооператор Роман Цурцумия.
Николай Панов
15 июня ушёл из жизни актёр Николай Панов.
Пётр Деметр
15 июня ушёл из жизни актёр Пётр Деметр.
Александр Межов
15 июня ушёл из жизни актёр Александр Межов.
Нина Нехлопоченко
15 июня ушла из жизни актриса Нина Нехлопоченко.

День рождения >>

Дарья Волга
Шухрат Иргашев
Павел Панков
Елена Радевич
Станислав Рядинский
Наталья Селезнёва
Евгения Уралова
Роман Хомятов
Ольга Хорькова
Пьер Анжели
Хью Дэнси
Жан Дюжарден
Луи Журдан
Зои Салдана
Робин Танни
Кэтлин Тёрнер
все родившиеся 19 июня >>

Афиша кино >>

Полночь в Париже
комедия, мелодрама, мистика, фэнтези
Испания, США, 2011
Папа закодировался
комедия
Россия, 2020
Толмен. Первый демон
мистика, триллер
Канада, 2020
Аффект
психологический триллер, драма
Великобритания, 2020
Оккупация: Миссия «Дождь»
боевик
Австралия, 2020
Игра на выживание
драма, триллер
Германия, США, 2020
Лука
детский фильм, приключения, фэнтези
США, 2021
Мой личный дракон
Россия, 2020
Папа за маму
комедия
Италия, 2019
Сердце и как им пользоваться
драма, комедия, приключения
Россия, 2021
Телохранитель жены киллера
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен