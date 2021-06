«Богемская рапсодия»: Боже, храни Queen

Лондон, 1970 год. Многозубый парень Фаррух, презирающий свою кличку «Пакистанец», грезит не об очередной порции багажа в аэропорте Хитроу, где он работает, а о сцене, которая – пройдет еще совсем немного времени – встретит его с распростертыми объятиями. Примерно так начинается очередной байопик о жизни музыкальной звезды – в данном случае « Богемская рапсодия », унаследовавшая название от самого спорного, но одного из самых известных хитов легендарной группы Queen и ее солиста и, собственно, автора этой композиции Фредди Меркьюри В самом начале картины Фаррух Балсара ( Рами Малек ), выходец из семьи парсов, из Индии, а затем из Занзибара перекочевавших в Великобританию, уже примеряет на себя имя и экстравагантный образ Фредди. Модный парень с нетривиальной внешностью и более чем оригинальным голосом в баре находит не только подходящую себе по звучанию и названию группу Smile, оставшуюся без вокалиста, но и будущую подругу и единственную, судя по фильму, любовь всей своей жизни Мэри Остин ( Люси Бойнтон ). А дальше приходит она – история группы Queen и отдельные злоключения судьбы ее солиста Фредди Меркьюри.Снимать байопик о Меркьюри было задачей непростой. Сначала проект покинул самый очевидный исполнитель главной роли Саша Барон Коэн , который, якобы, настаивал на «взрослом» рейтинге картины, с чем не согласились продюсеры фильма и барабанщик Queen. В качестве режиссера на проект пришел Декстер Флетчер , дебютировавший с» и запомнившийся « Эдди «Орлом » – фильмом про Эдди Эдвардса, по большому счету неудачника, закрепившего тем не менее свое имя в истории мирового спорта как первого представителя Великобритании по прыжкам с трамплина на зимней Олимпиаде. Но Эдвардс, при всем уважении, фигура, не сопоставимая с Меркьюри.При Флетчере главную роль должен был исполнять Бен Уишоу . Но после долгих пертурбаций на «Богемской рапсодии» в качестве исполнителя главной роли неожиданно возник Реми Малек, уже известный к тому времени по работе в сериале «», и режиссер Брайан Сингер – тот самый человек, принесший славу кинематографическим « Людям Икс », но – уже на излете производства «Богемской рапсодии» – получивший иск о сексуальных домогательствах, которые на время стоили ему режиссерской карьеры. Несмотря на то, что многие голливудские издания все-таки писали, что Флетчер доделывал фильм за отстраненным от работы Сингером, в титрах в качестве режиссерского имени значится именно Брайан Сингер, что кажется немаловажным с учетом тематики картины.«Богемскую рапсодию» можно было бы назвать байопиком почти идеальным. Песен Queen тут много, представлены, в общем, все самые известные композиции. Про группу тоже не забывают – более того, именно она для главного героя становится настоящей семьей (что подчеркивается неоднократно, может быть, даже с перебором) взамен той, которая не понимала его – странного эксцентричного юношу, изучавшего дизайн и предпочитающего вычурную, иногда женскую одежду, взамен классическим джентльменским «тройкам», и это еще когда не дошло дело до сексуальной ориентации, которая, конечно, играет и в фильме далеко не последнюю роль.Но если исполнители ролей и музыкантов Queen и семьи Меркьюри практически не вызывают вопросов – у некоторых прямо-таки поразительное сходство с их реальными прототипами, то Реми Малек в образе солиста Queen выглядит фигурой довольно спорной, особенно поначалу. Большую часть фильма он – щупловатый юноша – пытается изображать манеры, походку и своеобразную артикуляцию Фредди, а преображается и, кажется, по-настоящему входит в образ уже тогда, когда его герой Меркьюри пытается построить сольную карьеру (безуспешно). В финале, для которого в фильме выбрано выдающееся выступление группы Queen на фестивале Live Aid, вопросов ни к исполнителю главной роли, ни к создателям ленты, уже не остается. Хорошо задокументированный концерт воссоздается пошагово, с точностью к деталям, с сумасшедшей реакцией впечатляющего зрительного «зала» стадиона Уэмбли, скандирующего, естественно, We are the champions, и примечательной органикой Фредди Меркьюри. Эта финальная сцена, наряду с композициями Queen, пожалуй, главное, ради чего и стоит смотреть «Богемскую рапсодию».