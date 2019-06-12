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«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону

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12 июня 2019
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян - пока про Крым, а не Солсбери

«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону

«Крымский мост. Сделано с любовью!» от творческо-семейного тандема Тиграна Кеосаяна (режиссер) и Маргариты Симоньян начинается с воспоминаний о разрушении Керченского железнодорожного моста. Он существовал в 1944-1945 годах, именно по нему советская делегация возвращалась с Ялтинской конференции, а через неделю после этого 18 февраля 1945 года лед, нагнанный ветром из Азовского моря, разрушил опоры. Свидетелем этого события в фильме становится мальчик Талиб, которого разрушенный мост разъединил с его первой любовью. Уже в событиях реального времени мальчик превратился в грозного старика Талиба Назыровича (Сергей Никоненко) – крымского татарина, живущего в Керчи вместе с внучкой Алией (Кристина Кучеренко) и сдающего комнату одному из строителей Крымского моста – бабнику Диме (Алексей Демидов). Последний находится в поисках «архитёлки», которой в определенный момент повествования становится археолог Варя (Катерина Шпица). Но это далеко не все герои патриотичной любовной саги.

За сердце Вари борется столичный красавец Виктор Онегин (Артем Ткаченко). Он в фильме фигурирует как просто «пресс-секретарь». В задачи героя Ткаченко входит, впрочем, не только обольщение героини Шпицы, но и организация съемок для «ведущего американского» телеканала HVC – «чтобы там наконец показали что-то хорошее про мост, про нашу страну». Есть еще в фильме и столичный мажор – либерал, маменькин сынок и журналист, которого побили на местном рынке за слово «аннексия» и который поначалу постоянно допытывается, чей же все-таки Крым. Эта политическая линия, правда, быстро становится создателям «Крымского моста» неинтересна – фильм-то про любовь! Функциональных персонажей еще немало. Есть тут кавказец Берик, мечтающий стать голливудским актером и находящийся в поисках заезжей американки (она – о чудо! – появляется), есть женоненавистник Михалыч (Александр Ильин), сердце которого лаской и заморским супом буйабес пытается растопить повариха (Ирина Розанова).

«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону

Нагромождение персонажей, каждый из которых, почти как герои «Дома-2», пытается найти любовь на стройке самого красивого, самого длинного и самого масштабного моста в истории страны, далеко не самое слабое звено картины, разрывающейся между мелодрамой, комедией положений и производственной драмой в духе самых плохих советских фильмов. Тигран Кеосаян в меру способностей, не изменившихся со времен выхода «Бедной Саши» и «Ландыша серебристого» (хотя прошло почти 20 лет, за которые Кеосаян посмотрел разве что фильм «Экипаж», одна из сцен которого почти покадрово воспроизведена в «Крымском мосту»), экранизирует сценарий жены – главного редактора канала Russia Today. Маргарита Симоньян тоже в меру способностей, может, и выдающихся для пропагандистской журналистики, но совершенно не подходящих для кино, пытается рассказать простоватые любовные анекдоты, сопровождающиеся «оригинальной» игрой слов («прессу прессуют», все «плейбои – плебеи») и правильной идеологией. Если бы не Крымский мост, что бы было со всеми этими одинокими сердцами, оказавшимися в это знаковое для страны время в небольшой Керчи.

Актуальная политическая повестка, впрочем, вполне может подойти для сиквелов этой незатейливой истории. Вокруг Солсберийского собора, знаменитого своим 123-метровым шпилем, наверное, тоже царят любовные страсти – посильнее шекспировских.


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Александр ИльинТигран КеосаянКристина КучеренкоСергей НиконенкоИрина РозановаМаргарита СимоньянАртём ТкаченкоКатерина Шпица
фильмы
Крымский мост. Сделано с любовью!

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«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону фотографии
«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону фотографии
«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону фотографии
«Крымский мост. Сделано с любовью!»: Переходи на темную сторону фотографии
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обсуждение >>
№ 12
Jussy   6.11.2018 - 17:07
... Недавно на Украине вышел фильм "Позывной "Бандерас" о том, как украинская армия защищает страну от собственного народа. Вы в курсе, какой у этого кинца бюджет? Да-да, я знаю, что не... читать далее>>
№ 11
Андрей Спб (Санкт-Петербург)   6.11.2018 - 00:30
Фильм получился интересным,лёгким и богатым на события и исторические факты. Отличный актёрский состав,натуральность игры актёров и классный лексикон по ходу фильма- в фильме много юмора,и красивых видов,и... читать далее>>
№ 10
клю   5.11.2018 - 20:20
... Во-первых ни по каким рядам я фильмы не ставлю. Не имею привычки. Во-вторых, вы запутались. Речь шла о "политической" тематике фильма. Ps. Счетоводов развелось уйма читать далее>>
№ 8
ASt   5.11.2018 - 12:24
Ну, если за точку отсчета брать Пиманова и «Крым» - точно лучше:) Только вот неблагодарное это дело - разбираться в сортах барахла. Наверное традиционная пошлость Кеосаяна веселее традиционной нудности... читать далее>>
№ 7
клю   5.11.2018 - 11:36
... Это наша замечательная традиция . Прекрасно, что она возвращается. Очень многие стОящие советские фильмы сняты о великих стройках , труде, политике. Высота, Весна на заречной улице и тд и тп. О политике,... читать далее>>
Всего сообщений: 10
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