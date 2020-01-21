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«Оверлорд»: Военная мертвечина

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21 января 2020
Джей Джей Абрамс спродюсировал хоррор про зомби на полях Второй Мировой

«Оверлорд»: Военная мертвечина

4 июля 1944 года накануне высадки Союзников в Нормандии отряд десантников армии США пересекает на самолёте линию фронта, чтобы отключить установку по созданию радиопомех, которую нацисты оборудовали в старой церкви во французской деревушке. Среди бравых вояк - рядовой Бойс (Джован Адепо), ещё недавно косивший лужайку, а теперь с трясущимися коленями ожидающий высадки на вражеской территории. Однако солдаты вермахта – далеко не самое страшное, что ждёт интернациональную группу вояк. Немецкие учёные пытаются создать тысячелетних бойцов для тысячелетнего Рейха, а в качестве подопытных используют жителей деревни. Помогать американским десантникам во главе с капралом-подрывником Фордом (Уайатт Расселл) будет француженка Хлоя (Матильда Оливьер), чья мать стала жертвой нацистских экспериментов по созданию служивых зомби.

«Оверлорд» начинается как настоящая военная драма, даже крупный план трясущегося колена рядового Бойса невольно напоминает сцену высадки из «Спасти рядового Райана». Однако сюжет развивается очень стремительно, так что у нас нет времени на обстоятельное знакомство с главными героями и их прошлым. Не увидим мы и того, как людей меняет война - как, например, в «Тонкой красной линии» или «Взводе». После беглого знакомства с десантниками зрителя бросают в динамичную мясорубку с падающими самолётами и летящими со всех сторон пулями. Поэтому не покидает ощущение, что «Оверлорд», в первую очередь, военный экшн, и уж потом - хоррор. Причина банальна: нацистов в фильме Джулиуса Эйвери значительно больше, чем зомби, а линейное повествование в сценарии окончательно делает «Оверлорд» похожим на компьютерную игру в жанре шутер (особенно когда рядовой Бойс бегает по подземным коридорам церкви). Тем, кто когда-то играл в Return to Castle Wolfenstein («Возвращение в замок Вольфенштейн»), гарантировано дежавю, начиная с мрачных готических строений и заканчивая историей о воскрешении нацистами мертвецов.

«Оверлорд»: Военная мертвечина

Персонажи получились шаблонными: ходячая мораль рядовой Бойс, который и мыши не обидит (буквально), зло во плоти эсэсовец Ваффнер (Пилу Асбек), сильная женщина Хлоя… Впрочем, капрал Форд смотрится естественно и даже меняется в течение фильма, а обаяние и харизма Уайатта Рассела, очень похожего на своего отца Курта времён «Нечто», помогает проникнуться симпатией к персонажу. Вместе с тем очень уж долго герои рассиживаются в доме Хлои и планируют операцию. Хоть бы не самые захудалые сценаристы Билли РэйКапитан Филлипс») и Марк Л. СмитВыживший») сочинили им диалоги напряженнее да поискрометнее. Но нет, саспенс ситуации больше передаёт операторская работа Лори Роуз, использующей красные и синие фильтры (как в «Списке смертников» Бена Уитли), а за батальные съёмки, вероятно, отвечал Фабиан Вагнер, снявший такие серии «Игры престолов», как «Суровый дом» и «Битва бастардов».

Последняя же треть фильма позволяет наконец вдоволь насладиться отстрелом нацистов и зомби, а также финальной схваткой с антагонистом. И все равно по-настоящему страшных моментов не хватает. Продюсер франшизы «Кловерфилд» Дж. Дж. Абрамс в очередной раз решился на эксперименты с жанром, в результате которых получилась смесь «Мёртвого снега», «Универсального солдата» и компьютерных игр из серии Wolfenstein. Но если Томми Виркола в «Мёртвом снеге» превращает надоевшие клише фильмов про зомби-нацистов в фарс, а Дэнни Бойл в фильме «28 дней спустя» рассуждает о феномене насилия как таковом, то Эйвери, как верный солдат, просто выполняет поставленную продюсерами задачу, не рассчитывая на не одноразовую зрительскую любовь.


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Джей Джей АбрамсЙован АдепоПилу АсбекДэнни БойлКурт РасселлУайат РасселлБен Уитли
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28 дней спустя...ВзводВыжившийИгра престоловКапитан ФиллипсМёртвый снегМонстроНечтоОверлордСпасти рядового РайанаТонкая красная линияУниверсальный солдат

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«Оверлорд»: Военная мертвечина фотографии
«Оверлорд»: Военная мертвечина фотографии
«Оверлорд»: Военная мертвечина фотографии
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№ 2
димелькор   12.11.2018 - 09:02
Количество мертвецов на метр квадратный? читать далее>>
№ 1
lunnzai   10.11.2018 - 22:20
Когда вижу аршинными буквами опечатку, да еще и в заголовке, во мне умирает желание читать саму рецензию: если автор (или редактор сайта... в данном случае это нюанс, не имеющий никакого значения) не вычитывает... читать далее>>
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