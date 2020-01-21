«Оверлорд»: Военная мертвечина

Джей Джей Абрамс спродюсировал хоррор про зомби на полях Второй Мировой
4 июля 1944 года накануне высадки Союзников в Нормандии отряд десантников армии США пересекает на самолёте линию фронта, чтобы отключить установку по созданию радиопомех, которую нацисты оборудовали в старой церкви во французской деревушке. Среди бравых вояк - рядовой Бойс (Джован Адепо
), ещё недавно косивший лужайку, а теперь с трясущимися коленями ожидающий высадки на вражеской территории. Однако солдаты вермахта – далеко не самое страшное, что ждёт интернациональную группу вояк. Немецкие учёные пытаются создать тысячелетних бойцов для тысячелетнего Рейха, а в качестве подопытных используют жителей деревни. Помогать американским десантникам во главе с капралом-подрывником Фордом (Уайатт Расселл
) будет француженка Хлоя (Матильда Оливьер
), чья мать стала жертвой нацистских экспериментов по созданию служивых зомби.
«Оверлорд
» начинается как настоящая военная драма, даже крупный план трясущегося колена рядового Бойса невольно напоминает сцену высадки из «Спасти рядового Райана
». Однако сюжет развивается очень стремительно, так что у нас нет времени на обстоятельное знакомство с главными героями и их прошлым. Не увидим мы и того, как людей меняет война - как, например, в «Тонкой красной линии
» или «Взводе
». После беглого знакомства с десантниками зрителя бросают в динамичную мясорубку с падающими самолётами и летящими со всех сторон пулями. Поэтому не покидает ощущение, что «Оверлорд», в первую очередь, военный экшн, и уж потом - хоррор. Причина банальна: нацистов в фильме Джулиуса Эйвери
значительно больше, чем зомби, а линейное повествование в сценарии окончательно делает «Оверлорд» похожим на компьютерную игру в жанре шутер (особенно когда рядовой Бойс бегает по подземным коридорам церкви). Тем, кто когда-то играл в Return to Castle Wolfenstein («Возвращение в замок Вольфенштейн»), гарантировано дежавю, начиная с мрачных готических строений и заканчивая историей о воскрешении нацистами мертвецов.
Персонажи получились шаблонными: ходячая мораль рядовой Бойс, который и мыши не обидит (буквально), зло во плоти эсэсовец Ваффнер (Пилу Асбек
), сильная женщина Хлоя… Впрочем, капрал Форд смотрится естественно и даже меняется в течение фильма, а обаяние и харизма Уайатта Рассела, очень похожего на своего отца Курта
времён «Нечто
», помогает проникнуться симпатией к персонажу. Вместе с тем очень уж долго герои рассиживаются в доме Хлои и планируют операцию. Хоть бы не самые захудалые сценаристы Билли Рэй
(«Капитан Филлипс
») и Марк Л. Смит
(«Выживший
») сочинили им диалоги напряженнее да поискрометнее. Но нет, саспенс ситуации больше передаёт операторская работа Лори Роуз
, использующей красные и синие фильтры (как в «Списке смертников» Бена Уитли
), а за батальные съёмки, вероятно, отвечал Фабиан Вагнер
, снявший такие серии «Игры престолов
», как «Суровый дом» и «Битва бастардов».
Последняя же треть фильма позволяет наконец вдоволь насладиться отстрелом нацистов и зомби, а также финальной схваткой с антагонистом. И все равно по-настоящему страшных моментов не хватает. Продюсер франшизы «Кловерфилд
» Дж. Дж. Абрамс
в очередной раз решился на эксперименты с жанром, в результате которых получилась смесь «Мёртвого снега
», «Универсального солдата
» и компьютерных игр из серии Wolfenstein. Но если Томми Виркола
в «Мёртвом снеге» превращает надоевшие клише фильмов про зомби-нацистов в фарс, а Дэнни Бойл
в фильме «28 дней спустя
» рассуждает о феномене насилия как таковом, то Эйвери, как верный солдат, просто выполняет поставленную продюсерами задачу, не рассчитывая на не одноразовую зрительскую любовь.
обсуждение >>