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«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: Нетрадиционная магическая ориентация

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13 сентября 2020
Джонни Депп поджигает Париж во второй части безбашенной франшизы

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: Нетрадиционная магическая ориентация

Прошло полгода со дня поимки в Нью-Йорке зловещего тёмного волшебника Грин-де-Вальда (Джонни Депп). Всё это время он томился и худел в магической тюрьме, испуская чары неистового обаяния и нагоняя страх на чиновников МАКУСА, Магического Конгресса Управления по Северной Америке. Не сумевшие сломить знаменитого арестанта тюремщики решаются переправить его в Европу, с глаз долой, из сердца вон. Воспользовавшись подвернувшимся крылатым транспортом, Грин-де-Вальд мгновенно совершает побег и начинает творить свои бесчеловечные бесчинства в Старом Свете, вербуя сторонников превосходства магов над маглами (не-магами) и пугая волшебников магл-апокалипсисом. Его чарам подвластны буквально все, от коньюктурщиков Министерства магии до аполитичных ранее домохозяек.

Тем временем мракоборец МАКУСА Тина Голдштейн (Кэтрин Уотерстон) продолжает тайно искать Криденса Бэрбоуна (Эзра Миллер), сбежавшего из Нью-Йорка. Криденса, носителя разрушительного обскура, разыскивает и Министерство Магии, и Грин-де-Вальд. А Тину надеется найти влюблённый в неё Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), которому после событий в Нью-Йорке запрещено покидать Англию. Однако запреты только подстегивают инициативного магозоолога. С подачи сестры Тины, Куини (Элисон Судол), он отправляется на поиски в Париж, прихватив с собой жениха Куинни, Джейкоба (Дэн Фоглер). Город влюблённых оборачивается для друзей местом драматических приключений.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: Нетрадиционная магическая ориентация

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», второй фильм новой франшизы по волшебному миру Джоан Роулинг, продолжает рассказывать о событиях, происходивших примерно за 60 лет до начала приключений Гарри Поттера. В отличии от первой части, размеренно знакомившей зрителя с новыми персонажами, он берёт с места в карьер, ещё до титров, ошеломляя экшн-эпизодом воздушного побега Грин-де-Вальда. Экспозиция новых персонажей продолжается и здесь: появляются «молодой Дамблдор» (Джуд Лоу), мгновенно перекладывающий ответственность за победу над Грин-де-Вальдом на своего ученика (где-то мы такое уже видели?); Лета Лестрейндж (Зои Кравец), её жених, брат Ньюта, мракоборец Тесей (Каллум Тернер), загадочная Нагайна (Клаудия Ким). И, конечно, бестиарий фантастических тварей также пополнится яркими экземплярами. Волшебный мир расширяется. Сцены в Хогвартсе подливают масла в огонь любви и ностальгии читателей «Гарри Поттера», ведь герои новой истории — ученики Пуффендуя и Слизерина, о которых ранее почти не рассказывалось. Магический Париж также открывается как во множестве мелких бытовых деталей, так и крупных объектах — ярмарке с волшебным цирком и французском Министерстве Магии.

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Последнее стало уже третьим бюрократическим заведением магического мира, показанным в фильмах поттерианы — и, кажется, за 65 лет в их работе ничего не изменилось. В отличие от образа магической школы Министерство магии явилось для Роулинг мрачной константой, олицетворением взрослого, формализованного мирка, чуждого игры, сковывающего ограничениями и полного мучений. Глядя на его служащих, готовых без суда и следствия мгновенно наказывать и карать за проступки, несложно представить, сколько справедливого гнева накопилось в рядовых членах магического сообщества и как легко им пойти за кем угодно, позволяющим этот гнев хоть куда-то выплеснуть. Чем и пользуется Грин-де-Вальд, внушая зашуганным магам мысль об их величии, с высоты которого массовые убийства во имя светлого будущего кажутся вполне практичными. Комичным зеркалом главного злодея служит хозяин волшебного цирка уродцев — ничто человеческое им не чуждо, волшебники тоже не прочь поглумиться над слабаками, над теми, кто на них не похож.

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: Нетрадиционная магическая ориентация

Как и первая часть фильма, долго запутывавшая следы обскура, вторая тщательно сбивает с толку, прежде чем обнаружить ниточку судьбы самого Криденса, отчаянно ищущего в Европе родных. Остальные герои также проходят в своих детективных розысках квест за квестом, до финальной битвы на непременном кладбище. После неё смущенно моргающий магозоолог-интроверт уже не сможет отказаться от главной роли в грядущей истории, а его привязанность к живым существам больше не выглядит причудой зоозащитника. Противники определены: Грин-де-Вальду важны полезные, Ньюту Саламандеру — беспомощные. В повторяющихся мессианских сюжетах поттерианы антагонист жадно коронует сам себя, захлёбываясь от гордыни, а настоящий герой смиренно идёт за судьбой и избегает славы. Жажда власти, тщеславие и насилие противопоставлены скромности и любви.

Фильм вновь визуализирует самый страшный паттерн книг Роулинг: два гроба на катафалке и маленький, ничего не подозревающий мальчик в детской. Ему не выжить, как всем убогим и бесполезным — по мнению гордецов, упивающихся силой. Они никогда не поймут, что слабость уничтожить невозможно, что именно она даёт свободу жить, травинкой взламывая любые преграды. Гордецам служат стальные машины, власть приказов и пламя взрывов. У слабости мягкое розовое брюшко живого существа, нежные лапки проказника-нюхля. Мы есть Грут уже знаем, кто победит.


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обсуждение >>
№ 4
Элли76 (Саратов)   26.11.2018 - 16:57
Согласна с предыдущим комментарием. Сделано все красиво, но фильм откровенно скучный. Первая часть понравилась больше. А здесь и фантастических тварей-то почти нет. Будет интересно только большим фанатам... читать далее>>
№ 3
Николай Я. (Москва)   26.11.2018 - 14:51
Купившись на подобные рецензии и актеров , повели в субботу детей на фильм . Что сказать? Сценаристы перевелись не только у нас , но и в Голливуде. Прекрасные спецэффекты, но больше смотреть нечего -... читать далее>>
№ 2
Fish-nolu (Нижний Новгород)   18.11.2018 - 20:34
Мне первая часть больше понравилась. Там фантастических тварей больше, просто тварей меньше, и есть какая-никакая логика. А тут все такие внезапные, все сначала разбегаются, потом друг друга ищут. Потерянные... читать далее>>
№ 1
Вадим3 (Москва)   18.11.2018 - 15:00
Вторая часть посильнее первой, но все же слабее фильмов о Поттере. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: Нетрадиционная магическая ориентация фотографии
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: Нетрадиционная магическая ориентация фотографии
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: Нетрадиционная магическая ориентация фотографии
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