Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь

Спутник телезрителя >>
26 декабря 2021
Ироничный мультфильм-путеводитель по всемирной паутине

«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь

«Ральф против Интернета» - очередное путешествие в мир виртуальной реальности от студии Disney. Если первый «Ральф» рассказывал о жизни внутри игровых автоматов, то нынешний переносит зрителя во вселенную Интернета. Главные герои – персонажи старых видео-игр Ванелопа и Ральф. Она – маленькая принцесса-гонщица, рассекающая по конфетному пейзажу в игре «Сладкий форсаж», он – разрушитель, мешающий Мастеру Феликсу младшему строить дома. И вместе они – закадычные друзья, которые дня друг без друга прожить не могут.

Казалось бы, что еще? Однако Ванелопа тоскует: в своем конфетном королевстве она изучила уже все маршруты, игра и жизнь стали слишком предсказуемыми, а душа просит большего. Ральф, хоть и не понимает этих страданий, однако ж рвется помочь, и дело доходит до того, что автомат со «Сладким форсажем» оказывается сломан, а все его обитатели (включая, разумеется, Ванелопу) остаются без дома и без работы.

Пытаясь спасти положение, Ральф придумывает безумный план: нужно отправиться в Интернет и найти там замену сломанной детали. Так и выходит, что двое друзей из скромного, замкнутого, архаичного и провинциального, в общем, мира старых видео-игр оказываются в непредсказуемой вселенной под названием «Интернет», предстающей перед зрителями в виде огромного, супер-современного, пестрого мегаполиса.



«Ральф 2» не первая попытка визуализировать Интернет-мир, но, несомненно, самая на сегодняшний день удачная и занимательная. Яркая супермодная архитектура, классная игра с логотипами и множество чудесных, очаровательных и забавных штучек, которыми авторы наполнили свой воображаемый Интернет, превращают просмотр «Ральфа» в ни с чем не сравнимое удовольствие. Огромный аукционный дом е-bay, шоу-пространство видеохостингового сайта (аналога youtube), где всем заправляет модный алгоритм по имени Класс, поисковая система, которую представляет смешной суетливый умник, вечно предлагающий нелепые варианты поисковых запросов, рекламы, сайт студии Disney, гоночная Интернет-игра и даже даркнет (подпольный Интернет, в котором творятся разные темные делишки)… У авторов буквальное всякое лыко встало в строку: лайки и злобные комментарии, полулегальные сайты по заработку денег и птички твитов, видео с котиками и, конечно, Интернет-юзеры – своего рода туристы, которые толпами кочуют по Интернет-вселенной.

Одного этого уже с лихвой хватило бы для успеха, однако новый, перекованный Джоном Лассетером Disney не довольствуется чистым аттракционом, а по заветам команды Pixar, ставит во главу угла пронзительную и мощную историю. Есть она и в новом «Ральфе». В чем-то предсказуемая, в чем-то совершенно неожиданная, ошеломительная, с небезусловной развязкой (кому-то такой хэппи-энд может показаться и грустным), она рассказывает о тех, в сущности, непростых выборах, которые ставит перед нами дивный новый мир. И хотя свой выбор герои совершают, если задуматься, между хорошим и лучшим, как ни странно, он (выбор) не становится от этого менее драматичным.

«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь

Может, тема Интернета так повлияла, а может, дело в неизменном стремлении команды Disney/Pixar все выше и выше поднимать некий, назовем это условно, философский градус своих фильмов, однако новый «Ральф» получился произведением хоть и в высшей степени увлекательным, однако очень небезусловным в том, что касается артикулированных в фильме посланий. И речь не только об основном месседже, который, к сожалению, очень легко прочитать как призыв к бесконечному поиску новых челленджей (эта идея очень в русле верований Лассетера со товарищи, и в их рассказах о работе звучит она весьма органично и смело, однако переплавленная в сказку, она вдруг начинает выглядеть слишком, пожалуй, категоричной и немножко неуютной… впрочем, здесь, разумеется, на вкус и цвет)… в общем, речь не только об основном месседже, но и о мощнейшем феминистическом заряде фильма, выставляющем буквально всех персонажей-мужчин в очень и весьма неприглядном свете.

Смотреть онлайн «Ральф против Интернета» Фила Джонстона и Рича Мура

Впрочем, кого когда волновали послания? Разве что критиков. И пусть в смысле морали «Ральф» - фильм полемичный, в том, что касается зрелищности, он - безусловный анимационный лидер подходящего к концу года. Из тех анимационных картин, которые непременно нужно посмотреть с детьми на большом экране, чтобы потом не кусать локти и не чувствовать себя плохим родителем, лишившим ребенка одного из самых невероятных и современных зрелищ, на которое только способна мультипликация.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Кадеточка (Днепропетровск)   23.11.2018 - 10:59
И первая часть понравилась, и вторую жду с нетерпением! Уверена, вещица будет мощная и интересная. Ну и плюс, интересно, как все-таки визуализируют тырнетик ) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
АнимацияМария Терещенко
персоны
Джон Лассетер
фильмы
РальфРальф против интернета

фотографии >>
«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь фотографии
«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь фотографии
«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь фотографии
«Ральф против Интернета»: Сильному мужчине снова нужна помощь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Альберт Лиханов
25 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Альберт Лиханов.
Владимир Татосов
24 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Татосов.
Владислав Зимницкий
23 декабря ушёл из жизни кинооператор Владислав Зимницкий.
Василий Давидчук
23 декабря ушёл из жизни режиссёр Василий Давидчук.

День рождения >>

Александр Бабенко
Михаил Боярский
Мария Горбань
Евгения Добровольская
Николай Козак
Валерий Приёмыхов
Екатерина Савинова
Николай Тимофеев
Сандра Элиава
Сесиль Буа
Джаред Лето
Джон Линч
Анна Пшибыльская
Александра Рапапорт
Ричард Уидмарк
Кит Харингтон
все родившиеся 26 декабря >>

Афиша кино >>

Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
10 дней с Сантой
комедия, семейное кино
Италия, 2020
Дилан Томас. Любовник и поэт
биография, драма
США, 2017
Снегурочка против всех
комедия
Россия, 2021
Три богатыря и Конь на троне
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2021
Чемпион мира
драма
Россия, 2021
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен