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«Хроники хищных городов»: Попадая в его брюхо, пропадаешь навсегда

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9 октября 2020
Антиутопичсекий стим-панк, спродюссированный Питером Джексоном

Спустя несколько веков после опустошительной «Шестидесятиминутной войны», превратившей планету в бесплодную пустыню, на Западе в самом разгаре эпоха «муниципального дарвинизма». Подвижные «хищные» мегаполисы странствуют по бескрайним просторам и поедают города, города охотятся на городки поменьше, те, в свою очередь, закусывают жалкими неподвижными посёлками. После поглощения хищнику достаются ресурсы и ценности «съеденного» города, а его жители пополняют ряды дешёвой рабочей силы мегаполиса. «Хроники хищных городов» режиссёра Кристиана Риверса открываются десятиминутной сценой погони Лондона за баварским шахтёрским городком Солтхук.

«Хроники хищных городов»: Попадая в его брюхо, пропадаешь навсегда

Многоярусный перестроенный мегаполис, возвышающийся над землёй на сотни метров, с бешеной скоростью несётся на гусеницах. С металлическими челюстями внизу и собором святого Павла наверху он похож на настоящее чудовище. Изголодавшегося по антиутопическому стим-панку зрителя такое красочное начало может ввести в заблуждение, тем более, что сценарий на основе романа Филипа Рива «Смертные машины» написали Питер Джексон, Филиппа Бойенс и Фрэн Уолш. Теперь сценаристы, подарившие поклонникам Толкиена шанс насладиться миром Средиземья на большом экране, взялись за совершенно новую вселенную (Рив выпустил уже 4 книги, три из которых переведены на русский). «Муниципальный дарвинизм» и мир, живущий по его законам, - захватывающая концепция для антиутопии и неплохая метафора позднего капитализма и страха глобализации. К сожалению, это единственный запоминающийся образ в фильме, потому что, как только дело доходит до драматургии, мотивации персонажей и логики повествования, «Хроники хищных городов» начинают разваливаться, как потерявший на скорости 100 км/ч колесо Солтхук.

Риверс, для которого этот фильм стал полнометражным дебютом, многие годы работал раскадровщиком и супервайзером по визуальным эффектам с Питером Джексоном. Очевидно, от своего давнего коллеги он унаследовал любовь к созданию фантастических миров и зрелищной трёхмерной компьютерной графике. И стоит отдать ему должное – на большом экране в формате 3D ясно видно, что львиная доля бюджета в $100 млн была потрачена именно на спецэффекты. Вот только от умения Джексона органично встроить героев в повествование, кажется, осталось совсем мало. Косматый и незадачливый Том Нэтсуорти (Роберт Шиэн) работает подмастерьем в Британском музее и специализируется на технологиях «древних» (то есть нас). Его таланты обращают на себя внимание Таддеуса Валентайна (Хьюго Уивинг) – властолюбивого и амбициозного чиновника из городской администрации, испытывающего особый интерес к военным технологиям 21-го века. Они встречаются во время сортировки старинных трофеев из захваченного города, когда из толпы появляется девушка в маске по имени Эстер Шоу (Гера Хилмар) и с криком «Это тебе за мою мать!» нападает с ножом на Валентайна.

«Хроники хищных городов»: Попадая в его брюхо, пропадаешь навсегда

Несмотря на большой потенциал вселенной, Риверсу так и не удалось добиться уникальной атмосферы. Складывается впечатление, что «Ходячий замок» поставили на колёса «Безумного Макса», добавили летающий город из «BioShock Infinite», а под конец и вовсе превратили Лондон в «Звезду смерти» из «Звёздных войн», переименовав повстанцев в Лигу противников движения. Сцена поединка Эстер и Валентайна так сильно напоминает битву Скайуокера и Вейдера, что невольно ждёшь, когда Хьюго Уивинг выхватит лазерный меч и прохрипит «Люк, я твой отец». Но воздержимся от спойлеров.

«Хроники хищных городов» полны увлекательных погонь и не дают заскучать, но после просмотра особых эмоций не вызывают. Вряд ли фильм обзаведётся собственными фанатами, тем более, что серия книг о странствующих мегаполисах до этого дня не имела широкой аудитории в России. Наверняка Джексон, будучи продюсером, рассчитывал сделать франшизу. Как и огромный Лондон, пожирающий чужую собственность, громыхающие гигантскими бюджетами киноимперии вроде Universal всё чаще пользуются приобретённой добычей как топливом, вместо того, чтобы разглядеть её суть.


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обсуждение >>
№ 5
Антон   26.12.2018 - 20:49
... Причем тут старые фильмы? Книги были написано в начале 2000х. Их 4 книги в серии. 4я была написана в 2006м. Между прочим, очень интересные. Фильм то по книге, а не от балды читать далее>>
№ 4
Алиса Смирнова   25.12.2018 - 23:44
... А я твой сын читать далее>>
№ 3
Алиса Смирнова   20.12.2018 - 00:45
Просто пересмотрите старые хорошие фильмы, откуда сценаристы стащили куски для этой лоскутной дешевки, предсказуемо, простенько, бесцельная "мышиная возня". Скучно. читать далее>>
№ 2
Vadim3   13.12.2018 - 02:36
Прочитал статью до просмотра фильма и могу сказать, что мне в финале действительно не хватало фразы "Люк, я твой отец". читать далее>>
№ 1
все_просторы_мира   8.12.2018 - 14:31
Фильм как графическая новелла, которая не успевает и стесняется любоваться собственной красотой. Хочется больше штучек, винтажности, вглядывания и продумывания бытовых деталей. Например, что они ели? Ну... читать далее>>
Всего сообщений: 5
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