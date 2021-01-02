«Щелкунчик и четыре королевства»: Симулятор салата с паясничающей Кирой Найтли и подобием Кремля

В подарок на Рождество Клара (Маккензи Фой
) получает таинственный подарок от покойной матери. Внутри шкатулки в форме яйца должно быть что-то очень важное, но ключа от нее нигде нет. Искания приводят юную леди в сказочную страну, которая после ухода королевы погрязла в войнах и разрухе. Злая Матушка Имбирь (Хелен Миррен
) решила узурпировать власть и с помощью мышиного короля строит козни королевству Сладостей. В поисках ключа Клара натыкается на Щелкунчика (Джейден Фовора-Найт
), который помогает девочке добраться до замка, где некогда правила ее мать.
«Щелкунчик и четыре королевства
» - непритязательное «сезонное» кино, подготовленное специально к грядущим праздникам. Сказочные мелодии Чайковского, гигантские ёлки, балы и сугробы снега с легкостью заряжают нужным настроением. Картина напоминает парк развлечений, улицу, наряженную к Новому году. Аниматоры и декораторы Disney постарались на славу, сказочный мир получился прелестным и ярким, клоуны в «сахарном» гриме танцуют и смеются, а мыши шевелят ушами. Есть здесь и балетные номера, поставленные профессионально и выразительно. Актриса Маккензи Фой (подросшая дочка героя МакКонахи из «Интерстеллара
») тоже очень миловидна и прекрасно смотрится с ее меланхоличным взглядом на фоне заснеженных равнин. К Чайковскому и Гофману все это, конечно, имеет весьма опосредованное отношение, но следить за фантазией художников интересно. Так, их усилиями Сладкое королевство внезапно стало похожим на московский Кремль, а солдаты-щелкунчики обернулись гусарами с пышными усами, которые вот-вот, кажется, должны станцевать «казачка».
Но за красивой оберткой, к сожалению, скрывается весьма поверхностный и пресный сюжет, который с трудом заинтригует даже малыша. Кажется, авторы столько сил потратили на создание сказочной атмосферы, что совсем позабыли нанять сценариста. Оттого сюжет полон самых примитивных шаблонов, реплики угадываются мгновенно, да и самим персонажам фактурности и характера не досталось. Странно, но в «Щелкунчике» не хватает и традиционного диснеевского юмора, как и почти нет присущей студии «милоты». Несмотря на насыщенные цвета, волшебный мир Четырех королевств пуст и лишен смысла. Ветеранам Хелен Миррен и Моргану Фримену
достались уж совсем незначительные образы (опять же, впрочем, с отличным гримом), а Кира Найтли
отвратительно переигрывает, строит гримасы и неприятно паясничает.
Недаром за «Щелкунчиком» стоят сразу два режиссера, при этом противоположные по стилю: создатель «Хатико
» Лассе Халльстрём
и Джо Джонстон
, снявший «Первого мстителя
». Соответственно, картина с трудом понимает, в какую сторону идти - и старается зацепиться за все сразу, по пути оставляя сюжетные дыры и недописанный мир. Из четырех королевств, к слову, покажут только два, да и то одно из них умещается в «избушку на механических ножках» посреди снежной тайги.
В итоге «Щелкунчик» максимум претендует на звание симпатичного фильма под праздничный салат - не более. Он с лихвой заменит посещение новогодней ёлки с детьми, но вряд ли подарит ощущение настоящей и волнующей гофмановской сказки.
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