«Аквамен»: Всплытие покажет

Невыносимый супергеройский блокбастер в жанре «видеопрокат»
1985 год, коренастый хранитель маяка Том Карри (Темуера Моррисон
) отвлекается от черно-белого фантастического фильма по телевизору и поглаживания пса, чтобы спасти выброшенную на берег прекрасную незнакомку. Та оказывается особой королевского рода из Атлантиды с неожиданным именем Атланна (Николь Кидман
), у них случается любовь, а затем рождается сын по имени Артур, названный то ли в честь ли урагана, то ли легендарного короля. Семейную идиллию представителей двух миров вскоре разрушают гости из Атлантиды: Атланну возвращают на дно морское к законному жениху, от которого она благополучно сбежала. Артур остается на попечении отца и, как вскоре выяснится, морских обитателей, которые готовы постоять за него даже в океанариуме. Через тридцать лет он вымахает в грозу окрестных водоемов по имени Аквамен (Джейсон Момоа
), отметившимся победой над Степным волком (см. «Лига справедливости
»). Теперь его помощи требует глубоководная и никогда прежде не виданная родина: его единоутробный брат Орм (Патрик Уилсон
) стремится объединить все океанические народы, чтобы надрать сухопутным их мегаполисы и загрязняющие окружающую среду заводы.
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На самом деле пересказ «Аквамена
» должен происходить в школьном жанре «подробно и в лицах». Хоррормейкер Джеймс Ван
, ранее снимавший «Пилу
», «Астрал
» и «Заклятие
», наследующие морализаторским хоррорам восьмидесятых, превратил новый супергеройский фильм DC из блокбастера в оду эпохе видеопроката. Местами – даже в боевик категории «Б», где крутизна жеста важнее его необходимости. Такой переход от пост-нолановских серьезных физиономий к самодовольному цирку – один из вариантов по борьбе с марвеловской прилизанностью, раз уж мрачность и подобие реализма оказались бессильны. В конце концов, как показали примеры третьего «Тора
» и «Венома
», зритель и воспринимает супергеройские фильмы как набор сцен, галерею цирковых номеров, где за жонглерами могут идти слоны, а следом вылетать клоуны, голуби, шпагоглотатели.
Вдобавок новая стратегия киновселенной DC, которая собирается вскоре запулить Чудо-женщину
в порядком утомившие 1980-е, напоминает не столько движение вперед, сколько природную тактику рака. «Аквамен» не просто 150 минут водит зрителя по выставке протухшей фантазии – он демонстративно склеен из фрагментов приключенческих лент рубежа веков. И чем бессовестнее цитаты, тем шире ухмылка Джейсона Момоа, который с трудом выходит из образа самого себя, да и все топорные ванлайнеры (шутка в одну строчку), кажется, придумал себе сам.
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Так, «Аквамен» Джеймса Вана похож на подборку хитов из новогодней программы передач, где все фильмы вроде бы и любимые, но затасканные до жирных пятен на обложках кассет. Происходящее на экране недвусмысленно отсылает к славным временам рукодельного «Пятого элемента
» и безбашенных «Детей шпионов
», упоения компьютерной графикой первого эпизода «Звездных войн
» и пересказывающей классические фильмы ужасов «Мумии
». Наконец, сама история гибели Атлантиды почти покадрово заимствована из диснеевского мультфильма «Атлантида. Затерянный мир
», к дизайну которого приложил руку прославленный комиксист Майк Миньола
, автор «Хеллбоя
».
Неудивительно, что при этом сценарий фильма буквально является набором разрозненных сцен, где каждый диалог начинается с утомительной байки про подводные порядки или мифологию (надо же зрителю объяснить законы нового мира). Комичнее только бесконечные взрывы, которыми бессмысленные разговоры как правило прерываются на самом неинтересном месте. Впрочем, у этого высокобюджетного (не по виду, но по смете) шапито вместо позвоночника еще и легенда о короле Артуре. К Аквамену не только является «озерная фея» (в данном случае – рыжеволосая принцесса Мера в исполнении Эмбер Херд
, которая, несмотря на сильный характер, остается всего лишь приложением к герою-победителю), но смуглому исполину еще и предстоит достать редчайший артефакт, веками не поддававшийся никому. Тут, правда, сценаристы чересчур поверили в силу драматической музыки и в какой-то момент начали лепить из самого брутального и самоуверенного героя Земли человека, смиренно принимающего непростую ношу. Если бы до этого два часа каждый взгляд Момоа из-под бровей не озвучивали гитарные рифы, а каждая реплика не отдавала бы самодовольной глупостью – в это еще можно было бы поверить.
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Верить глазам, однако, вообще не хочется: в ленте Вана, в мир блокбастеров зашедшего через седьмой «Форсаж
», одинаково необаятельны как понты, так и моралите (мир, кракен, экология). Вдобавок это кино равнодушное ко всем персонажам так же, как пресловутые боевики второй свежести из видеопроката. Не случайно среди морской знати мелькает лицо Дольфа Лундгрена
, которого, кажется, и позвали для легкого (и харизматичного) привкуса если не «Универсального солдата
», то «Неудержимых
». Кажется, DC решили встать в оппозицию Marvel в жанре «Если они против, то мы – за
». Иначе сложно объяснить, как в этом кино уживается порицание старорежимных националистов-атлантов, постоянно чихвостящих Аквамена за то, что он бастард, и карикатурное изображение полутора антагонистов, один из которых – чернокожий пират по прозвищу Черная манта, а второй – безумный ученый-азиат. Как говорится: приплыли.
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