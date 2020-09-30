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«Аквамен»: Всплытие покажет

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30 сентября 2020
Невыносимый супергеройский блокбастер в жанре «видеопрокат»

«Аквамен»: Всплытие покажет

1985 год, коренастый хранитель маяка Том Карри (Темуера Моррисон) отвлекается от черно-белого фантастического фильма по телевизору и поглаживания пса, чтобы спасти выброшенную на берег прекрасную незнакомку. Та оказывается особой королевского рода из Атлантиды с неожиданным именем Атланна (Николь Кидман), у них случается любовь, а затем рождается сын по имени Артур, названный то ли в честь ли урагана, то ли легендарного короля. Семейную идиллию представителей двух миров вскоре разрушают гости из Атлантиды: Атланну возвращают на дно морское к законному жениху, от которого она благополучно сбежала. Артур остается на попечении отца и, как вскоре выяснится, морских обитателей, которые готовы постоять за него даже в океанариуме. Через тридцать лет он вымахает в грозу окрестных водоемов по имени Аквамен (Джейсон Момоа), отметившимся победой над Степным волком (см. «Лига справедливости»). Теперь его помощи требует глубоководная и никогда прежде не виданная родина: его единоутробный брат Орм (Патрик Уилсон) стремится объединить все океанические народы, чтобы надрать сухопутным их мегаполисы и загрязняющие окружающую среду заводы.

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На самом деле пересказ «Аквамена» должен происходить в школьном жанре «подробно и в лицах». Хоррормейкер Джеймс Ван, ранее снимавший «Пилу», «Астрал» и «Заклятие», наследующие морализаторским хоррорам восьмидесятых, превратил новый супергеройский фильм DC из блокбастера в оду эпохе видеопроката. Местами – даже в боевик категории «Б», где крутизна жеста важнее его необходимости. Такой переход от пост-нолановских серьезных физиономий к самодовольному цирку – один из вариантов по борьбе с марвеловской прилизанностью, раз уж мрачность и подобие реализма оказались бессильны. В конце концов, как показали примеры третьего «Тора» и «Венома», зритель и воспринимает супергеройские фильмы как набор сцен, галерею цирковых номеров, где за жонглерами могут идти слоны, а следом вылетать клоуны, голуби, шпагоглотатели.

«Аквамен»: Всплытие покажет

Вдобавок новая стратегия киновселенной DC, которая собирается вскоре запулить Чудо-женщину в порядком утомившие 1980-е, напоминает не столько движение вперед, сколько природную тактику рака. «Аквамен» не просто 150 минут водит зрителя по выставке протухшей фантазии – он демонстративно склеен из фрагментов приключенческих лент рубежа веков. И чем бессовестнее цитаты, тем шире ухмылка Джейсона Момоа, который с трудом выходит из образа самого себя, да и все топорные ванлайнеры (шутка в одну строчку), кажется, придумал себе сам.

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Так, «Аквамен» Джеймса Вана похож на подборку хитов из новогодней программы передач, где все фильмы вроде бы и любимые, но затасканные до жирных пятен на обложках кассет. Происходящее на экране недвусмысленно отсылает к славным временам рукодельного «Пятого элемента» и безбашенных «Детей шпионов», упоения компьютерной графикой первого эпизода «Звездных войн» и пересказывающей классические фильмы ужасов «Мумии». Наконец, сама история гибели Атлантиды почти покадрово заимствована из диснеевского мультфильма «Атлантида. Затерянный мир», к дизайну которого приложил руку прославленный комиксист Майк Миньола, автор «Хеллбоя».

«Аквамен»: Всплытие покажет

Неудивительно, что при этом сценарий фильма буквально является набором разрозненных сцен, где каждый диалог начинается с утомительной байки про подводные порядки или мифологию (надо же зрителю объяснить законы нового мира). Комичнее только бесконечные взрывы, которыми бессмысленные разговоры как правило прерываются на самом неинтересном месте. Впрочем, у этого высокобюджетного (не по виду, но по смете) шапито вместо позвоночника еще и легенда о короле Артуре. К Аквамену не только является «озерная фея» (в данном случае – рыжеволосая принцесса Мера в исполнении Эмбер Херд, которая, несмотря на сильный характер, остается всего лишь приложением к герою-победителю), но смуглому исполину еще и предстоит достать редчайший артефакт, веками не поддававшийся никому. Тут, правда, сценаристы чересчур поверили в силу драматической музыки и в какой-то момент начали лепить из самого брутального и самоуверенного героя Земли человека, смиренно принимающего непростую ношу. Если бы до этого два часа каждый взгляд Момоа из-под бровей не озвучивали гитарные рифы, а каждая реплика не отдавала бы самодовольной глупостью – в это еще можно было бы поверить.

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Верить глазам, однако, вообще не хочется: в ленте Вана, в мир блокбастеров зашедшего через седьмой «Форсаж», одинаково необаятельны как понты, так и моралите (мир, кракен, экология). Вдобавок это кино равнодушное ко всем персонажам так же, как пресловутые боевики второй свежести из видеопроката. Не случайно среди морской знати мелькает лицо Дольфа Лундгрена, которого, кажется, и позвали для легкого (и харизматичного) привкуса если не «Универсального солдата», то «Неудержимых». Кажется, DC решили встать в оппозицию Marvel в жанре «Если они против, то мы – за». Иначе сложно объяснить, как в этом кино уживается порицание старорежимных националистов-атлантов, постоянно чихвостящих Аквамена за то, что он бастард, и карикатурное изображение полутора антагонистов, один из которых – чернокожий пират по прозвищу Черная манта, а второй – безумный ученый-азиат. Как говорится: приплыли.


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обсуждение >>
№ 7
Василиса Кретова   22.12.2018 - 04:47
Что спорить, всплытие покажет читать далее>>
№ 6
Николаевна .   20.12.2018 - 08:10
... Может быть и так... читать далее>>
№ 5
Алиса Смирнова   20.12.2018 - 00:22
... Чуть поспорю с вами,фильм на любителя! читать далее>>
№ 4
Николаевна .   19.12.2018 - 23:15
"Аквамен" - лёгкий, незатейливый, потрясающе яркий, красочный, зрелищный фентези-фильм для развлечения и отдыха. читать далее>>
№ 3
Алиса Смирнова   19.12.2018 - 22:57
Всё на столько плохо?не всегда успеваю всё посмотреть,но и читат это не хотелось,ужасно читать далее>>
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