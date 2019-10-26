Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий

Спутник телезрителя >>
26 октября 2019
Самая славная супергероика года

«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий

Питер Паркер мертв. Злодей-богатей Уилсон Фиск в недрах собственной корпорации производил эксперименты с коллайдером – и наконец-то убил надоедливого супергероя, хотя задумывал совсем иное. Потерявший семью Кингпин решил «воскресить» жену и сына, забрав их двойников из другого измерения. С первого раза не сработало, зато в город занесло несколько новых Спайдерменов – располневшего и разведенного Паркера, нуарного Паука из альтерантивных 1930-х, мультяшного свина в знакомом красно-синем костюме – и не только. Бороться им, правда, предстоит не столько с Фиском, сколько с неуверенностью внутри одного подростка: афроамериканец Майлз Моралес, также укушенный удивительным членистоногим, никак не может освоить ни большую силу, ни большую ответственность. А спасать Нью-Йорк от столкновения с другими измерениями нужно прямо сейчас.

Анимационная премьера студии Sony уже визуально выламывается из привычных мультипликационных и супергеройских рядов: эстетика «Человека-паука» старается соответствовать духу заглавного героя – запертого в чулане собственной фантазии подростка. Мир вокруг – оживший комикс (в кадре мелькает самый первый выпуск Спайдермена), плюс яркие волны граффити, плюс ламповая корявость видеоигр, плюс кричащие краски киноплакатов и обложек рэп-альбомов. Придуманный комиксистом Брайаном Майклом Бендисом персонаж, афроамериканец Майлз Моралес, списан с Дональда Гловера (музыкант, стендап-комик, автор сериала «Атланта»), а окружен замечательными людьми и вещами – Chance the Rapper на стене в комнате, The Weeknd и «Зомби по имени Шон» – на огромных стеклянных башнях мегаполиса.

«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий

В каждом кадре «Через вселенные» вольно или невольно задает задорно-отчаянный вайб (атмосферу). Прокатные миллиарды супергеройских фильмов – это торжество вымышленной надежды, которая стоит на плечах невозможного; звучащий из наушников голос улиц – тоже красиво заречитативленный сплин большого и малого городов, хищных вещей XXI века. До поры до времени новый «Человек-паук» очень четко проводит границу между возможным и несбыточным: главная проблема Майлза лежит не в области освоения необычных навыков (он, например, иногда умеет становится невидимым), а в попытке разобраться, чего же он хочет и стоит. Заботливые родители (папа – коп, мама – медсестра) отправили его в школу для талантливых детей, чтобы заработать ему путевку в жизнь, а паренек не уверен, что высшая лига – для него. Как в большинстве фильмов Эдгара Райта, снявшего «Зомби по имени Шон», – ему просто хочется весело проводить время, не замахиваясь на что-то большее.

Пока у Майлза не получается влиться в ряды самоуверенных супергероев, мультфильм работает безотказно: редкая картина про людей в странных костюмах допускает возможность неудачи, а перманентно мечтающий испариться Моралес – образец человеческой невсесильности. Вдобавок внутренний конфликт похожего на черный квадрат Уилсона Фиска идеально рифмуется с метаниями Человека-паука: амбал-антагонист не может принять потерю семьи, а потому решается на абсурдный и рискованный шаг, способный погубить миллионы жизней.

В конце, разумеется, эта красивая картина человеческой травмируемости разбивается на тысячи осколков классическим супергеройским финалом. «Через вселенные» трусливо соскальзывает в дежурное подбадривание, в той или иной степени даря надежду и запутавшемуся подростку, и разведенному супергерою, и гостю из вечной Великой Депрессии.

«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий

Тут интересно провести параллели между «Человеком-пауком» и одним из хитов фестиваля американского независимого Sundance этого года – абсурдистской драмой «Простите за беспокойство». Там афроамериканец Кассиус (Лакит Стэнфилд, также известный по сериалу «Атланта») устраивается работать в колл-центр и достигает удивительных высот, изображая «белый голос». То есть общаясь с окружающими на птичьем (по интонации) деловом языке успеха. Дебютировавший в режиссуре рэпер Бутс Райли изобретательно высмеивает капитализм и всю концепцию «американской мечты» с применением едких сатирических метафор.

«Белый голос» в данном случае обозначает закостеневшие культурно-социальные конструкции, будь то «идеальная жизнь» или «законы драматургии». «Простите за беспокойство» последовательно борется с конвенциональными и зачастую вредными проявлениями западной рациональности – и объявляет этим штампам бой. «Человек-паук», который бодро начинается и дарит надежду на перемену супергеройской участи, в итоге принимается противоречить собственному образному ряду. Мечтающий не выделяться Майлз Моралес смиряется с тем, что он все-таки талантлив и особенен, тем самым отказываясь от нетипичной супергеройской индивидуальности. Впрочем, эти сомнения, смазанные дежурным финалом, все равно делают «Через вселенные» главной супергероикой года: дикой и симпатичной.

«Человек-паук: Через вселенные» в прокате с 13 декабря.


версия для печати
Ссылки по теме
Слушать подкаст Monday Karma про фильм «Человек-паук: Через вселенные»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАнимацияКомикссупергерои
персоны
Дональд ГловерЭдгар РайтЛаКит Стэнфилд
фильмы
АтлантаЗомби по имени ШонЧеловек-паук: Через Вселенные

фотографии >>
«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий фотографии
«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий фотографии
«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий фотографии
«Человек-паук: Через вселенные»: Я сильный, я очень сильный, но легкий фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Амаду Мамадаков
Игорь Масленников
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Ангелика Валлер
Джеки Куган
Бернадет Лафон
Дилан МакДермотт
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
Алиция Яхевич
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Побег из Шоушенка
драма, экранизация
США, 1994
Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, 1991
Текст
драма, триллер, экранизация
Россия, 2019
Сторож
драма, триллер
Россия, 2019
Сельма в городе призраков
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Мексика, 2019
Raving Riot: Рейв у парламента
Грузия, Россия, 2019
Zомбилэнд: Контрольный выстрел
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Варда глазами Аньес
биография
Франция, 2019
Портрет девушки в огне
драма, исторический фильм
Франция, 2019
Троица
драма
Россия, 2019
Я вернусь
драма
Армения, Россия, 2018
Арахисовый сокол
драма, комедия, приключения
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен