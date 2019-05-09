Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова

Спутник телезрителя >>
9 мая 2019
2018-й год запомнится не только кассовым успехом «Движения вверх», кажется, наконец закрывшего тему великих спортивных побед, но и сразу тремя фильмами о танках. Последний из них – «Т-34» – вышел в прокат на длинные новогодние праздники. Решение выпустить картину о танках в качестве подарка россиянам кажется довольно сомнительным, хотя фильм действительно получился зрелищным, намного превосходящим других «танковых» конкурентов – комедию «Танки» и мелодраму «Несокрушимый».

«Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова

1941 год, в деревню Нефедово прибывает молодой лейтенант Коля Ивушкин (Александр Петров), с отличием прошедший курс подготовки танковых командиров. Часть, призванная защитить Москву от вторжения немцев, почти разгромлена. Юнца Ивушкина бросают сразу в бой с единственно оставшимся в распоряжении танковым экипажем, которому уготовано стать очередной жертвой войны. Битва одного экипажа против 18 немецких танков должна закончиться, по законам современного отечественного военного кино, победоносно. Но в «Т-34» – это только первый, трагический и, в общем-то, реалистичный акт: одному экипажу с такой мощью не справиться, тем более, что во главе стоит опытный Ягер Клаус (Винценц Кифер), с подозрением относящийся ко всем «русским». В битве советского экипажа и танка под управлением Ягера, победа окажется на стороне последнего.

«Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова

Но недаром это только начало повествования «Т-34». Ко второму акту, действие которого происходит в 1944 году, Клаус дослужился до штандартенфюрера, а изрядно обросший Ивушкин, явно напоминающий Иисуса Христа, стал узником концлагеря, где немецкий начальник решил провести опасный эксперимент. И вот уже Ивушкину поручено собрать из измотанных пленных новый экипаж, починить только что вернувшуюся с поля боя «тридцатьчетверку» и показать – правда, в качестве учений, – на что способны советские бойцы. И вот тут уже – наконец по всем законам жанра – «русские» и демонстрируют свою хватку, смекалку и армейские таланты.

«Т-34» снял Алексей Сидоров – режиссер не только «Бригады», но и «Боя с тенью», с которого когда-то начиналась мода на брутальное спортивное кино (не без примеси мелодрамы, конечно). За годы, прошедшие после «Боя с тенью», эту страсть к столкновению на ринге (или поле боя) мужских характеров Сидоров не только не потерял, но и приумножил. И вся, если можно так сказать, «мужская часть» картины сделана просто отлично, даже несмотря на устаревшие, казалось бы, «слоу-мо» и периодически возникающий эффект компьютерной игры. Без последнего, впрочем, рассказывать сегодня о сражениях Великой Отечественной войны, наверное, уже невозможно.

«Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова

В отличие от предыдущих фильмов про танки, здесь четко выстроена драматургия сражений, а четкая работа со звуком не в последнюю очередь создает эффект погружения в гущу сражений. А сложная операторская работа (фильм действительно по большей части снимался в танках) порой скрывает недостатки актерской игры. Сидоров – по крайней мере непосредственно в «танковой» части истории – не заигрывает с лирикой и не перегружает повествование ненужными флэшбеками. Он просто собирает экипаж – рискованный командир Ивушкин, опытный мехвод Василенок (Виктор Добронравов), меткий заряжающий Волчок (Антон Богданов), странноватый радист-пулеметчик Серафим (Юрий Борисов). Каждого из них создатели «Т-34» наделяют собственными речевыми характеристиками и лишь немногими отличительными чертами. Серафим, например, оказывается человеком верующим – так, что в бой идет под «Отче наш».

Какая у них была жизнь до войны, а потом до концлагеря, практически не известно, но вряд ли это архиважно. Вот танк, вот экипаж, вот война. При описании последней Сидоров, что важно, обходится почти без модного нынче ура-патриотизма. На первый бой экипаж Ивушкина отправляется как пушечное мясо, а второй уже экипаж бежит из концлагеря не ради далеких Сталина и Родины, а ради свободы. Тоже, конечно, не близкой, но вполне понятной с позиции любого здравомыслящего человека.

«Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова

Будь «Т-34» суровой мужской драмой про этот танковый экипаж, его можно было бы смело назвать отличным военным кино. Но, как часто случается с картинами, претендующими на большие кассовые сборы, здесь не обошлось без линии романтической. Она же выглядит как совершенно не нужное добавление к брутальной и динамичной истории. За «женскую» линию в «Т-34» отвечает Ирина Старшенбаум, которая играет узницу концлагеря, переводчицу, помогающую экипажу Ивушкина бежать из заточения. Естественно, она тоже вписывается в эту рискованную авантюру. К самой Старшенбаум, которая хоть как-то пытается обыграть эту сухо написанную героиню, претензий при этом нет. Но весь третий акт, и так чрезмерно разъясняющий историю побега пленных советских солдат, романтическая линия только утяжеляет и растягивает в хронометраже.

«Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова

Тем не менее для отечественного кино, которое редко выходит из патетично-патриотического танка, «Т-34» выглядит настоящим достижением. Возможно, больше понятным уже молодым зрителям, далеким от классики советского кино. Пока, правда, неясно, как они отнесутся к этому фильму в качестве «новогоднего подарка». Пожалуй, столь же неуместного, как и «счастливые» сцены мирной жизни героев «Т-34» на финальных титрах – под «Бери шинель, пошли домой» Булата Окуджавы.


версия для печати
Поиск по меткам
войнаМария ТокмашеваРоссийские фильмыФильмы о войне
персоны
Антон БогдановЮрий Борисов (II)Виктор ДобронравовВинценц КиферБулат ОкуджаваАлександр Петров (III)Алексей СидоровИрина Старшенбаум
фильмы
Движение вверхНесокрушимыйТ-34Танки

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Крылатов
8 мая ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов.

День рождения >>

Фёдор Бондарчук
Виктория Герасимова
Алеса Качер
Валерий Козинец
Ксения Кузнецова
Игорь Ледогоров
Фархад Махмудов
Булат Окуджава
Ольга Павловец
Андрей Стоянов
Педро Армендарис
Ричард Семлер Бартелмес
Кристиан Бах
Кэндис Берген
Росарио Доусон
Хадсон Лейк
Альберт Финни
все родившиеся 9 мая >>

Афиша кино >>

Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Дитя тьмы
детектив, драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Играй или умри
триллер, фильм ужасов, экранизация
Бельгия, 2019
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Отпетые мошенницы
комедия
США, 2019
Война Анны
военный фильм, драма
Россия, 2018
На Париж
военный фильм, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Дар
комедия, экранизация
Россия, 2018
Отель Мумбаи: Противостояние
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2018
Проклятые
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Летят журавли
военный фильм, драма, киноповесть, экранизация
СССР, 1957
Коридор бессмертия
военная драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен