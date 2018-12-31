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Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

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31 декабря 2018
Наступают новогодние каникулы, время встреч с семьёй, друзьями, прогулок на свежем воздухе — и, конечно, тихих посиделок у экрана. Телепрограмма в эти радует сказками и старыми любимыми фильмами. Кино-Театр.ру собрал все лучшие каникулярные показы центральных каналов в один календарь. Отметим приятные особенности: по ночам на Первом будут идти фильмы с Мэрилин Монро, ТВ Центр будет показывать фильмы с Жаном Марэ и Аленом Делоном, канал Dомашний покажет старые серии «Анжелики», а по ночам — индийское кино; РЕН ТВ порадует мини-ретроспективой Алексея Балабанова.

Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

Приятного просмотра!

1 января, вторник

06:30 «Аргентина», НТВ
07:10 «Девчата», Первый
07:55 «Зита и Гита», Dомашний
08:40 «Ирония судьбы, или C легким паром!», Первый
11:05 «Карнавальная ночь», Россия 1
12:15 «Бриллиантовая рука», Первый
12:30 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», Россия 1
13:50 «Джентльмены удачи», Первый
15:15 «Любовь и голуби», Первый
16:25 «Иван Васильевич меняет профессию», Россия 1
16:35 «Граф Монте-Кристо» (1-я серия), ТВ Центр
18:06 «Граф Монте-Кристо» (2-я серия), ТВ Центр
19:10 «Однажды в Америке, или чисто русская сказка», НТВ
19:40 «Артистка», ТВ Центр
20:30 «Последний богатырь», Россия 1
21:00 «Большие гонки», Культура
22:30 «СуперБобровы. Народные мстители», Россия 1
00:10 «СуперБобровы», Россия 1
00:30 «Жажда мести», Dомашний
02:05 «Приходи на меня посмотреть», НТВ
02:05 «Ночь в музее-2», Первый
03:45 «Джентльмены предпочитают блондинок», Первый
04:05 «Фанфан-Тюльпан», ТВ Центр

Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

2 января, среда

06:20 «Однажды в Америке, или чисто русская сказка», НТВ
07:45 «Анжелика - маркиза ангелов», Dомашний
09:00 «Властелин колец. Братство Кольца», СТС
10:10 «Великолепная Анжелика», Dомашний
12:15 «Анжелика и король», Dомашний
12:30 «Властелин колец. Две крепости», СТС
10:35 «Не может быть!», ТВ Центр
12:15 «Морозко», Первый
14:20 «Неукротимая Анжелика», Dомашний
14:35 «Последний богатырь», Россия 1
15:10 «Большие гонки», Культура
16:00 «Анжелика и султан», Dомашний
17:55 «Аватар», Первый
19:00 «Золушка», СТС
20:00 «Зигзаг удачи», Культура
21:00 «Красавица и чудовище», СТС
22:00 «В джазе только девушки, или Некоторые любят погорячее», Культура
23:30 «Зачарованная», СТС
00:25 «Сирота казанская», НТВ
00:30 «Сангам», Dомашний
02:00 «Ночь в музее: Секрет гробницы», Первый
03:30 «Зуд седьмого года», Первый
03:55 «Железная маска», ТВ Центр
04:20 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», НТВ

Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

3 января, четверг

07:45 «Фанфан-Тюльпан», ТВ Центр
10:35 «Девушка без адреса», ТВ Центр
11:30 «Золушка», СТС
11:55 «Зигзаг удачи», Культура
13:30 «Красавица и чудовище», СТС
15:10 «В джазе только девушки, или Некоторые любят погорячее», Культура
16:30 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф», СТС
19:10 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан», СТС
19:45 «Брат», РЕН ТВ
20:00 «Здравствуйте, я ваша тетя!», Культура,
21:00 «Гений», НТВ
21:40 «Брат-2», РЕН ТВ
22:00 «Красавица и чудовище», СТС
22:05 «Монашки в бегах», Культура
00:00 «Сёстры», РЕН ТВ
00:30 «Слоны - мои друзья», Dомашний
00:55 «Мегрэ и мертвец», Первый
01:40 «Кочегар», РЕН ТВ
02:25 «Давай сделаем это легально», Первый
03:50 «Черный тюльпан», ТВ Центр

Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

4 января, пятница

07:00 «Золотые рога», Первый
07:05 «Железная маска», ТВ Центр
08:20 «Старик Хоттабыч», Первый
08:35 «Пираты ХХ века», НТВ
09:00 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан», СТС
10:35 «Артистка», ТВ Центр
10:20 «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», НТВ
11:45 «Назад в будущее», СТС
11:50 «Здравствуйте, я ваша тетя!», Культура
14:00 «Назад в будущее-2», СТС
15:10 «Монашки в бегах», Культура
16:15 «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», НТВ
16:30 «Назад в будущее-3», СТС
19:45 «Жмурки», РЕН ТВ
20:05 «Гусарская баллада», Культура
21:00 «Пассажиры», СТС
22:05 «Сабрина», Культура
23:40 «Парень с нашего кладбища», РЕН ТВ
00:00 «Бриджит Джонс-3», Первый
00:30 «Любимый Раджа», Dомашний
01:10 «Зачарованная», СТС
02:00 «Мы не женаты», Первый
03:25 «Старик Хоттабыч», Первый
04:15 «Пираты ХХ века», НТВ
04:15 «Горбун», ТВ Центр

Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

5 января, суббота

07:00 «Огонь, вода и... медные трубы», Первый
07:35 «Черный тюльпан», ТВ Центр
08:30 «Особенности национальной охоты в зимний период», Первый
10:20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», НТВ
10:40 «За витриной универмага», ТВ Центр
11:00 «Брат», РЕН ТВ
11:00 «Трудный ребёнок», СТС
11:55 «Гусарская баллада», Культура
12:30 «Трудный ребёнок-2», СТС
13:00 «Брат-2», РЕН ТВ
14:15 «Майор Пейн», СТС
15:10 «Сабрина», Культура
15:20 «Жмурки», РЕН ТВ
16:15 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», НТВ
16:30 «Детсадовский полицейский», СТС
18:40 «Поездка в Америку», СТС
20:45 «Соловей-Разбойник», РЕН ТВ
21:00 «Пятый элемент», СТС
22:30 «ДМБ», РЕН ТВ
23:30 «Земля будущего», СТС
01:50 «Кококо», РЕН ТВ
02:00 «Майор Пейн», СТС
20:00 «За спичками», Культура
22:05 «Мелочи жизни», Культура
23:55 «Виктор», Первый
00:30 «Ганг, твои воды замутились», Dомашний
01:35 «Любовное гнездышко», Первый
01:50 «Гений», НТВ
03:00 «Особенности национальной охоты в зимний период», Первый
03:50 «Парижские тайны», ТВ Центр
03:50 «Детсадовский полицейский», СТС

Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

6 января, воскресенье

06:35 «Финист-Ясный сокол», Первый
07:20 «Парень с нашего кладбища», РЕН ТВ
07:30 «Вечера на хуторе близ Диканьки», Dомашний
07:30 «Горбун», ТВ Центр
09:50 «Вокруг света за 80 дней», СТС
10:20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», НТВ
11:30 «Берегись автомобиля», ТВ Центр
11:55 «За спичками», Культура
12:10 «Пассажиры», СТС
14:25 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», СТС
15:10 «Мелочи жизни», Культура
16:20 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни», СТС
18:50 «Особенности национальной охоты», РЕН ТВ
19:00 «Привидение», Dомашний
20:40 «Особенности национальной рыбалки», РЕН ТВ
21:30 «За бортом», Dомашний
22:40 «Особенности национальной охоты в зимний период», РЕН ТВ
22:50 «Поздняя любовь», Культура
23:30 «Пятый элемент», СТС
00:00 «Особенности национальной политики», РЕН ТВ
01:55 «Вокруг света за 80 дней», СТС
02:20 «Аргентина», НТВ

Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

7 января, понедельник

06:40 «Приключения Элоизы-2», СТС
07:00 «Парижские тайны», ТВ Центр
07:05 «Поздняя любовь», Культура
08:15 «Унесённые ветром», Dомашний
10:45 «Сокровище нации», СТС
11:50 «По семейным обстоятельствам», ТВ Центр
13:10 «Сокровище нации. Книга тайн», СТС
15:10 «Сказание о земле Сибирской», Культура
15:40 «Как Гринч украл Рождество», СТС
21:00 «Покровские ворота», Культура
22:40 «Ванильное небо», СТС
01:15 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», СТС
03:10 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни», СТС
03:20 «Можешь не стучать», Первый
03:30 «За витриной универмага», ТВ Центр

Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

8 января, вторник

07:00 «Ищите женщину» (1-я и 2-я серии), Первый
09:30 «Миссия невыполнима-2», СТС
11:20 «Покровские ворота», Культура
11:30 «Тайна двух океанов», ТВ Центр
11:45 «Миссия невыполнима-3», СТС
13:15 «Привидение», Dомашний
14:05 «Миссия невыполнима. Протокол Фантом», СТС
15:45 «За бортом», Dомашний
16:35 «Миссия невыполнима. Племя изгоев», СТС
19:05 «РЭД», СТС
21:00 «Гараж», Культура
21:10 «РЭД-2», СТС
23:20 «Крид: Наследие Рокки», СТС
00:30 «Бобби», Dомашний
02:00 «Ванильное небо», СТС
02:20 «Обезьяньи проделки», Первый
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