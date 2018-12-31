Праздничная телепрограмма на новогодние каникулы

Наступают новогодние каникулы, время встреч с семьёй, друзьями, прогулок на свежем воздухе — и, конечно, тихих посиделок у экрана. Телепрограмма в эти радует сказками и старыми любимыми фильмами. Кино-Театр.ру собрал все лучшие каникулярные показы центральных каналов в один календарь. Отметим приятные особенности: по ночам на Первом будут идти фильмы с Мэрилин Монро, ТВ Центр будет показывать фильмы с Жаном Марэ и Аленом Делоном, канал Dомашний покажет старые серии «Анжелики», а по ночам — индийское кино; РЕН ТВ порадует мини-ретроспективой Алексея Балабанова.
Приятного просмотра!
1 января, вторник
06:30 «Аргентина
», НТВ
07:10 «Девчата
», Первый
07:55 «Зита и Гита
», Dомашний
08:40 «Ирония судьбы, или C легким паром!
», Первый
11:05 «Карнавальная ночь
», Россия 1
12:15 «Бриллиантовая рука
», Первый
12:30 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
», Россия 1
13:50 «Джентльмены удачи
», Первый
15:15 «Любовь и голуби
», Первый
16:25 «Иван Васильевич меняет профессию
», Россия 1
16:35 «Граф Монте-Кристо
» (1-я серия), ТВ Центр
18:06 «Граф Монте-Кристо
» (2-я серия), ТВ Центр
19:10 «Однажды в Америке, или чисто русская сказка»
, НТВ
19:40 «Артистка
», ТВ Центр
20:30 «Последний богатырь
», Россия 1
21:00 «Большие гонки
», Культура
22:30 «СуперБобровы. Народные мстители
», Россия 1
00:10 «СуперБобровы
», Россия 1
00:30 «Жажда мести», Dомашний
02:05 «Приходи на меня посмотреть
», НТВ
02:05 «Ночь в музее-2
», Первый
03:45 «Джентльмены предпочитают блондинок
», Первый
04:05 «Фанфан-Тюльпан
», ТВ Центр
2 января, среда
06:20 «Однажды в Америке, или чисто русская сказка», НТВ
07:45 «Анжелика - маркиза ангелов
», Dомашний
09:00 «Властелин колец. Братство Кольца
», СТС
10:10 «Великолепная Анжелика
», Dомашний
12:15 «Анжелика и король
», Dомашний
12:30 «Властелин колец. Две крепости
», СТС
10:35 «Не может быть!
», ТВ Центр
12:15 «Морозко
», Первый
14:20 «Неукротимая Анжелика», Dомашний
14:35 «Последний богатырь
», Россия 1
15:10 «Большие гонки
», Культура
16:00 «Анжелика и султан
», Dомашний
17:55 «Аватар
», Первый
19:00 «Золушка
», СТС
20:00 «Зигзаг удачи
», Культура
21:00 «Красавица и чудовище
», СТС
22:00 «В джазе только девушки, или Некоторые любят погорячее
», Культура
23:30 «Зачарованная
», СТС
00:25 «Сирота казанская
», НТВ
00:30 «Сангам
», Dомашний
02:00 «Ночь в музее: Секрет гробницы
», Первый
03:30 «Зуд седьмого года
», Первый
03:55 «Железная маска
», ТВ Центр
04:20 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
», НТВ
3 января, четверг
07:45 «Фанфан-Тюльпан
», ТВ Центр
10:35 «Девушка без адреса
», ТВ Центр
11:30 «Золушка
», СТС
11:55 «Зигзаг удачи
», Культура
13:30 «Красавица и чудовище
», СТС
15:10 «В джазе только девушки, или Некоторые любят погорячее
», Культура
16:30 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф
», СТС
19:10 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан
», СТС
19:45 «Брат
», РЕН ТВ
20:00 «Здравствуйте, я ваша тетя!
», Культура,
21:00 «Гений
», НТВ
21:40 «Брат-2
», РЕН ТВ
22:00 «Красавица и чудовище
», СТС
22:05 «Монашки в бегах», Культура
00:00 «Сёстры
», РЕН ТВ
00:30 «Слоны - мои друзья
», Dомашний
00:55 «Мегрэ и мертвец
», Первый
01:40 «Кочегар
», РЕН ТВ
02:25 «Давай сделаем это легально
», Первый
03:50 «Черный тюльпан
», ТВ Центр
4 января, пятница
07:00 «Золотые рога
», Первый
07:05 «Железная маска
», ТВ Центр
08:20 «Старик Хоттабыч
», Первый
08:35 «Пираты ХХ века
», НТВ
09:00 «Хроники Нарнии. Принц Каспиан
», СТС
10:35 «Артистка
», ТВ Центр
10:20 «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона
», НТВ
11:45 «Назад в будущее
», СТС
11:50 «Здравствуйте, я ваша тетя!
», Культура
14:00 «Назад в будущее-2
», СТС
15:10 «Монашки в бегах», Культура
16:15 «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона
», НТВ
16:30 «Назад в будущее-3
», СТС
19:45 «Жмурки
», РЕН ТВ
20:05 «Гусарская баллада
», Культура
21:00 «Пассажиры
», СТС
22:05 «Сабрина
», Культура
23:40 «Парень с нашего кладбища
», РЕН ТВ
00:00 «Бриджит Джонс-3
», Первый
00:30 «Любимый Раджа», Dомашний
01:10 «Зачарованная
», СТС
02:00 «Мы не женаты
», Первый
03:25 «Старик Хоттабыч
», Первый
04:15 «Пираты ХХ века
», НТВ
04:15 «Горбун
», ТВ Центр
5 января, суббота
07:00 «Огонь, вода и... медные трубы
», Первый
07:35 «Черный тюльпан
», ТВ Центр
08:30 «Особенности национальной охоты в зимний период
», Первый
10:20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
», НТВ
10:40 «За витриной универмага
», ТВ Центр
11:00 «Брат
», РЕН ТВ
11:00 «Трудный ребёнок
», СТС
11:55 «Гусарская баллада
», Культура
12:30 «Трудный ребёнок-2
», СТС
13:00 «Брат-2
», РЕН ТВ
14:15 «Майор Пейн», СТС
15:10 «Сабрина
», Культура
15:20 «Жмурки
», РЕН ТВ
16:15 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
», НТВ
16:30 «Детсадовский полицейский
», СТС
18:40 «Поездка в Америку
», СТС
20:45 «Соловей-Разбойник
», РЕН ТВ
21:00 «Пятый элемент
», СТС
22:30 «ДМБ
», РЕН ТВ
23:30 «Земля будущего
», СТС
01:50 «Кококо
», РЕН ТВ
02:00 «Майор Пейн», СТС
20:00 «За спичками
», Культура
22:05 «Мелочи жизни
», Культура
23:55 «Виктор
», Первый
00:30 «Ганг, твои воды замутились
», Dомашний
01:35 «Любовное гнездышко
», Первый
01:50 «Гений
», НТВ
03:00 «Особенности национальной охоты в зимний период
», Первый
03:50 «Парижские тайны
», ТВ Центр
03:50 «Детсадовский полицейский
», СТС
6 января, воскресенье
06:35 «Финист-Ясный сокол
», Первый
07:20 «Парень с нашего кладбища
», РЕН ТВ
07:30 «Вечера на хуторе близ Диканьки
», Dомашний
07:30 «Горбун
», ТВ Центр
09:50 «Вокруг света за 80 дней
», СТС
10:20 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
», НТВ
11:30 «Берегись автомобиля
», ТВ Центр
11:55 «За спичками
», Культура
12:10 «Пассажиры
», СТС
14:25 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц
», СТС
15:10 «Мелочи жизни», Культура
16:20 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни
», СТС
18:50 «Особенности национальной охоты
», РЕН ТВ
19:00 «Привидение», Dомашний
20:40 «Особенности национальной рыбалки
», РЕН ТВ
21:30 «За бортом», Dомашний
22:40 «Особенности национальной охоты в зимний период
», РЕН ТВ
22:50 «Поздняя любовь», Культура
23:30 «Пятый элемент», СТС
00:00 «Особенности национальной политики
», РЕН ТВ
01:55 «Вокруг света за 80 дней
», СТС
02:20 «Аргентина
», НТВ
7 января, понедельник
06:40 «Приключения Элоизы-2», СТС
07:00 «Парижские тайны
», ТВ Центр
07:05 «Поздняя любовь
», Культура
08:15 «Унесённые ветром
», Dомашний
10:45 «Сокровище нации
», СТС
11:50 «По семейным обстоятельствам
», ТВ Центр
13:10 «Сокровище нации. Книга тайн
», СТС
15:10 «Сказание о земле Сибирской
», Культура
15:40 «Как Гринч украл Рождество
», СТС
21:00 «Покровские ворота
», Культура
22:40 «Ванильное небо
», СТС
01:15 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц
», СТС
03:10 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни
», СТС
03:20 «Можешь не стучать
», Первый
03:30 «За витриной универмага
», ТВ Центр
8 января, вторник
07:00 «Ищите женщину
» (1-я и 2-я серии), Первый
09:30 «Миссия невыполнима-2
», СТС
11:20 «Покровские ворота
», Культура
11:30 «Тайна двух океанов
», ТВ Центр
11:45 «Миссия невыполнима-3
», СТС
13:15 «Привидение
», Dомашний
14:05 «Миссия невыполнима. Протокол Фантом
», СТС
15:45 «За бортом
», Dомашний
16:35 «Миссия невыполнима. Племя изгоев
», СТС
19:05 «РЭД
», СТС
21:00 «Гараж
», Культура
21:10 «РЭД-2
», СТС
23:20 «Крид: Наследие Рокки
», СТС
00:30 «Бобби
», Dомашний
02:00 «Ванильное небо
», СТС
02:20 «Обезьяньи проделки
», Первый