«Мэри Поппинс возвращается»: Несите ваши денежки, иначе быть беде

Сверкающее продолжение популярного мюзикла 55-ти летней давности
В доме мистера Бэнкса (Бен Уишоу), живущего в Вишнёвом переулке Лондона, снова неладно. Он сам, молодой вдовец и неудавшийся художник, еле-еле сводит концы с концами, служа в том же банке, что и его покойный папа. Родной банк во главе с алчным президентом (Колин Фёрт) вот-вот выселит его из дома, жена умерла год назад, что делать с тремя детьми, он не знает — и ни экономка, ни родная сестра Джейн (Эмили Мортимер) не в состоянии ему помочь. А тут ещё и трубу прорвало! Конечно, его бы здорово выручил затерявшийся в доме папин сертификат на владение долей в банке, но найти его Бэнкс тоже не в состоянии. Куда ни кинь, всюду клин, и самое время кому-то уже появиться, дабы спасти всю семью от неурядиц.
Смотреть онлайн«Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла
И вот с небес спускается она, та самая Мэри Поппинс (Эмили Блант), волшебница-гувернантка, 25 лет назад воспитывавшая самого Бэнкса-младшего и его сестрёнку Джейн в этом самом доме. Как и тогда, с её появлением легко и непринуждённо воцаряется порядок: дети умыты, выгуляны, довольны и радостно распевают; их папа чудесным образом получает повышение, а тётя — жениха, и даже лондонское время подстраивается под личное время адмирала Бума, соседа Бэнксов, по-прежнему ежедневно палящему из пушки на крыше дома.
фото: Джули Эндрюс (1964) и Эмили Блант (2018) в роли Мэри Поппинс
Мюзикл «Мэри Поппинс возвращается», заявленный как продолжение знаменитой «Мэри Поппинс» (1964), на самом деле является его почти идентичной копией, технично составленной по заветам опытных продюсеров, знающих, что зритель не выносит ничего нового. Лучшие новости - это приятно убаюкивающие старости, поэтому художники Диснея вынуждены брать копирку и обводить по новой чёрточки старого шедевра. И хотя они используют самые яркие краски и фломастеры, результат получается сомнительный — редкая копия дотянет до оригинала, и печальна участь шоу, в котором все слишком усердно стараются на кого-то походить. Грустно и то, что Мэри снова не дали быть главной звездой истории — в оригинале в пару к Джулии Эндрюс поставили яркого Дика Ван Дайка, в ремейке с Блант работает Лин-Мануэль Миранда. Как и Ван Дайк в своё время, мужской персонаж снова обилием текста и реприз тщится перетянуть внимание на себя, но в современной версии он ещё и совершенно бесполезен в сюжете — как и его возлюбленная Джейн, неуместная псевдо-феминистка, подражающая матушке.
Собственно, и сюжет в новой сказке отсутствует, как таковой. Диалоги персонажей лишь заполняют паузы между клиповыми музыкальными номерами, шквалом обрушивающимися с экрана. Мультипликационная феерия и гремящий на неизменном «форте» оркестр ошеломляют, но не очаровывают — вспомнить хотя бы один мотивчик новинки после просмотра невозможно, мелодии же оригинала прилипали, как банный лист. Выхолощенная сказка лишена морали, акцентов страха и жалости — а ведь один из центральных музыкальных номеров первого фильма был посвящён нищенке и взывал к милосердию. Именно нищенке маленький Бэнкс хотел когда-то отдать свои два пенса — но они оказались в банке, и, по версии нового фильма, только там им и место! Роб Маршалл, прилежный постановщик музыкальных шоу, словно хороший мальчик, старался подлатать обветшавший воздушный змей Диснея увядшими семейными ценностями, но из них за время хранения и переработки испарилось главное, гендерные различия — мужское, бодрое и деятельное, и женское, мягкое и сострадательное вопреки природе слиплись в нечто инфантильное. Исчез контрапункт, исчезло творчество, уступив место простому шаблону. Персонажам почти ничего не приходится делать самим, все препятствия расступаются с помощью deus ex machina, а дальше предлагается этому бурно «по-детски» порадоваться. Радость подкрепляют появления старой актёрской гвардии — в маленьком эпизоде появляется сам Дик Ван Дайк, Мэрил Стрип шаманит в роли олдовой ведьмы, и всех их затмевает крошечное камео очаровательной Анджелы Лэнсбери, сыгравшей продавщицу воздушных шариков.
Самый отчётливый призыв нового фильма — «будьте, как дети!». Он по умолчанию прекрасен и хорош, как одна из пресловутых общечеловеческих ценностей, вне контекста апеллирующая к чему-то неопределённо доброму, размытому и абстрактному, не учитывающему элементарных различий, лёгкому объекту эмоциональных манипуляций. На этот раз он обращён к аудитории совсем далёкой от рефлексий. «Будь хорошей деточкой, неси денежки в банк Мэри Поппинс», — напевает нам Дисней, усердно размахивая своей сверкающей погремушкой. Наверное, грудничка эта песенка вполне развеселит, а гражданина постарше такое отношение будет неизбежно раздражать.
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