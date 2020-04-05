«Алита: Боевой ангел» // За красивые глаза

Киберпанк Роберта Родригеса по известной японской манге и аниме
После апокалипсиса, вызванного ядерной войной, остатки людей доживают свой век в Айрон-Сити. Жители мусорного города вынуждены работать на богатых, которые хорошо устроились в парящей в облаках крепости Залеме – райском месте, куда невозможно попасть просто так. Однажды на свалке металлолома ученый доктор Идо (Кристоф Вальц
) находит останки девочки-киборга, которая каким-то чудом неплохо сохранилась. Придя в чувство, Алита (Роза Салазар
) обнаруживает, что совсем ничего не помнит. Поначалу Идо хочет уберечь ее от неприятностей и зла, царящего в жестоком мире, но вскоре оказывается, что в памяти девочки осталась древняя боевая техника, с помощью которой она способна сразить врагов в разы превышающих ее в размерах. Теперь Алита не может сидеть дома с «папой» и отправляется искать правду о своем прошлом.
Японская манга и аниме «Боевой ангел Алита», появившиеся на свет в начале 1990-х, быстро приобрели статус культовых среди фанатов киберпанка и научной фантастики. История ангела-киборга, упавшего с небес, хитроумно и стильно сочетала в себе библейские и античные аллюзии с насилием и технофобией. «Алита» очаровала автора «Терминатора» Джеймса Кэмерона
, и он много лет грезил о голливудской адаптации японского киберпанка. Однако «Аватар
», в конце концов, оказался важнее, и проект Кэмерон отдал фанату аниме и знатоку гик-культуры Роберту Родригесу
.
Нужно сказать, что выбор оправданный, поскольку Родригес - отличный стилист, хорошо понимающий материал, будь то комиксы («Город грехов
») или трэш («Мачете
»). Но в случае с «Алитой» получилась палка о двух концах. Дело в том, что оригинальное аниме меньше всего походило на блокбастер с рейтингом PG-13, и дело даже не в откровенном насилии, а в общей депрессивности происходящего. В мире «Алиты» люди буквально уничтожают себя дешевыми имплантами, закладывая душу ради эфемерной мечты - однажды оказаться в раю. Родригес же в ремейке скорее вернулся к эстетике своих детских сай-фаев «Дети шпионов
» и «Шаркбой и Лава
», тем самым похоронив атмосферу и пессимизм оригинала. А сюжет, хоть и довольно тщательно следует первоисточнику, подан в стерильной и совсем семейной обертке.
Однако утрата аутентичности и эстетики для голливудских адаптаций аниме – дело обыкновенное, посмотреть хотя бы на «Призрак в доспехах
» со Скарлетт Йоханссон
, где всю суть оригинала перевернули с ног на голову. Но если ремейк «Призрака» в целом удовлетворял с точки зрения экшна, то «Алита» в этом плане на голову его превосходит. У фильма отличные визуальные эффекты, и сцены битв поставлены весьма интригующе. Любимое развлечение жителей Айрон-Сити ходить на футуристическую смесь гонок и рэгби, где насмерть соревнуются механически модифицированные бегуны. Снят этот вид спорта очень захватывающе, напоминая похожие гонки из «Первому игроку приготовиться
».
Отдельно хочется упомянуть главную героиню. Если та же Йоханссон смотрелась довольно неуклюже в образе робота, то анимированная Роза Салазар получилась по-настоящему обаятельной, милой и живой. Настолько, что все прочие актеры, включая лауреатов «Оскара» Кристофа Вальца и Махершалы Али
, наоборот, превратились в деревянных кукол. Последнему принадлежит настолько сухая и необязательная роль, что после недавней «Зеленой книги
» смотреть на актера без боли нельзя, так он не вписывается. Впрочем, на живых актеров здесь ставки и не было, к концу фильма действовать будут и вовсе только нарисованные (к слову, довольно хорошо) персонажи.
«Алита: Боевой ангел» в очередной раз показывает, что Голливуду лучше не лезть в аниме, и те, кому дорога эта культура и, в частности, первоисточник, будут скорее разочарованы. Поклонники Родригеса тоже скорее пожмут плечами, от автора в картине практически ничего не осталось, разве что небольшая сцена в баре, косвенно отсылающая к «Отчаянному
» и радующая крохотным появлением артиста Джеффа Фэйи
. В остальном же, «Алита» - крепкий фантастический боевик для всей семьи, с отличными спецэффектами и очень симпатичной главной героиней.