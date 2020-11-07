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«Капитан Марвел»: Руки-базуки

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7 ноября 2020
Бри Ларсон спасает всех-всех и кота

«Капитан Марвел»: Руки-базуки

1995 год. На мирный американский видеопрокат обрушивается с небес девушка в латексном костюме, напоминающем облачение для лазертага. Космическая амазонка с именем-помаркой Верс (Бри Ларсон) только что сбежала с корабля Скруллов – инопланетной расы с неприятными зелеными лицами. Эти молодцы умеют превращаться в любое создание (а на самом деле и предмет), которое увидят. Коварные пришельцы заманили в ловушку гвардию расы Крии – живущей в строгости империи, подчиняющейся некоему Высшему разуму, который, как великий Гудвин, он предстает перед каждым в считанном с подкорки образе. Верс верой и правдой служит идее, что вселенную нужно содержать в порядке (чистота – залог здоровья), пытается подавлять эмоциональные вспышки, чтобы постигнуть боевой дзен, а также страдает провалами в памяти. На самом деле она не с планеты Хала, где обитают Крии, а, как не сложно догадаться, с Земли. Вскоре Верс, урожденная Кэрол Денверс, летчик ВВС США, об этом вспомнит.

«Капитан Марвел»: смотреть фильм онлайн

Свою идентичность героине Бри Ларсон придется буквально собирать по кускам. Вспомнить детство и юность, где она постоянно падала, но, игнорируя неудачи, вставала и снова бросалась в бой. Вспомнить о боевой подруге из летной школы, отношения с которой иллюстрируют сталелитейную женскую дружбу (а возможно и нечто большее – тут фильм лукаво оставляет недосказанность). Вспомнить благие намерения и облик аристократично стареющей женщины-ученого, которая является ей в облике Высшего разума. А заодно понять, что ее «слабость» – эмоциональность и комичная упертость – на самом деле достоинства, подлинная сила. Контакт с Крии наделил ее парой эффектных суперспособностей (по сути – руки-базуки), но вера в себя позволяет могущественной чудо-женщине стать и вовсе всесильной.

«Капитан Марвел»: Руки-базуки

Этот незамысловатый сюжет о том, как перестать бояться общественного порицания и раскрыть бесконечный потенциал, аранжирован погонями и легкой детективной интригой. Возле видеопроката Верс знакомится с Ником Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон, омоложенный до состояния «Крепкий орешек 3») и новичком по фамилии Колсон (Кларк Грегг), но тут же - отправляется в погоню за атаковавшим ее Скруллом (знаменитая сцена избиения бабушки в метро). Дальше – еще несколько перестрелок, погонь и твистов, которые все равно не нарушают ровного пульса картины. Для ленты о том, что экспрессия – это не слабость, а ого-го какая сила, «Капитан Марвел», снятый и написанный режиссерским дуэтом Анны Боден и Райана Флека, слишком рассудочный, слишком плакатный, слишком диснеевский.

Для картины на такую человеческую тему в ней слишком мало человеческого. Денверс, даром, что землянка, напоминает Супермена (или микс Капитана Америки, Железного человека и космической мощи, если угодно), то есть не обладает решительно ни одним изъяном, кроме собственной неуверенности (что, впрочем, ей ни разу не мешает). Вдобавок ее образ выписан как будто от противного, не в поисках цельного характера, а в пику гендерным стереотипам: к котам равнодушна, на всех смотрит с усмешкой, любой хитрости предпочитает удар огненного кулака. Эту ходульность не способны прикрыть даже артистические данные «оскароносной» Бри Ларсон, поэтому в бой идут люди второго плана - Ник Фьюри, превращенный в стереотипного комичного афроамериканца из фильмов 1990-х, харизматичный король эпизода Бен Мендельсон в очередной роли на покривить губу, а также Джуд Лоу, чьи светящиеся глаза отвечают за вопрос наставничества и опекунства со стороны Крии. Есть также кот, сыгранный четырьмя котами, прочие персонажи, но они лишь озвучивают реплики из внутренней борьбы Кэрол Денверс.

«Капитан Марвел»: Руки-базуки

Вдобавок к этой постоянной двусмысленности (борьба с одними стереотипами в соседстве с повтором других, рассказ о слабости через невыносимо всесильную героиню) картина награждена шизофреническим геополитическим комментарием. В сущности, «Капитан Марвел» экранизирует поговорку про унтер-офицерскую вдову, так как одно олицетворение Америки здесь борется с другим. Денверс отвечает за добро с кулаками и наведением порядка (в некоторых комиксах она даже живет в голове Статуи Свободы, чтобы всем было понятно), антагонисты фильма - за разрушительные действия американских войск в других странах. Иными словами, коллизия из категории «плохая армия, хороший солдат».

Несмотря на слабый пульс и море противоречий, фирменный диснеевский лоск позволяет «Капитану Марвел» выглядеть более ладно, чем другой комиксный фембастер (что бы это ни значило) «Чудо-женщина», где не слишком удачно смешивались мифологическое и рациональное мышление. Вдобавок фильм провозглашает, что дух 90-х переходит в стадию ностальгии: как далекое ретро в кадре звучит Come as you are группы Nirvana, в кадре мелькает постер второго альбома Пи Джей Харви Rid of Me, а на стойке с кассетами можно разглядеть «Cемь» Финчера. (Сиквел «Чудо-женщины» развернется в осточертевших 80-х.) Впрочем, все это не отменяет абсолютной функциональности картины: кто-то же должен вернуться в «Мстителях: Финале» и спасти мир от убивающих щелчков Таноса. Теперь ему точно крышка.


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