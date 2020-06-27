«Пиковая дама. Зазеркалье»: Женщина в черном

Три года назад выход фильма «Пиковая дама: Черный обряд» ознаменовал собой новый этап развития отечественного кино – от набивших оскомину комедий российские кинематографисты перешли к экспериментам с хоррорами. За прошедшие годы появилось немало упражнений в этом жанре и теперь – с выходом сиквела «Пиковой дамы», который с оригиналом связывает разве что «страшилка» про лысую даму, убивающую детей, – уже вполне очевидно, что отечественным хоррорам пора выходить на новый этап развития.
Мама Оли (Ангелина Стречина
) и Артема (Даниил Муравьев-Изотов
) погибает в автокатастрофе – ценой собственной жизни спасает своих детей. Отчим Оли и родной отец Артема далеко и возвращаться к детям не собирается. Так они оказываются в частном пансионе – в компании таких же, вроде бы, финансово обеспеченных, но брошенных детей. У одного – непутевый отец с молодой любовницей, у другой – мать-карьеристка, не замечающая проблемы дочери, третий – воспитан бабушкой, которая неизлечимо больна. Все они и оказываются в подмосковном «Хогвартсе», где есть свой Добби, противоречивый преподавательский состав и странные лекции про религию Месопотамии.
Читать также рецензию на первую часть «Пиковой дамы»
В мрачном пансионе, часть которого почему-то вопреки всем мерам безопасности, находится на ремонте, ребята находят странную комнату, где, как утверждают старинные легенды, много лет назад убивала детей графиня Оболенская, она же Пиковая дама, жаждущая новой крови и новых жертв. Теперь ее призрак готов исполнить любые желания – естественно, в обмен на жизнь.
Режиссером «Пиковой дамы. Зазеркалье
» выступил Александр Домогаров-младший
, два года назад заявивший о себе короткометражкой «Пустите детей
» по рассказу Стивена Кинга «Детки в клетке». Уже в первой работе Домогаров-младший продемонстрировал вполне приличный потенциал в работе над жанром мистических триллеров. И в «Пиковой даме» этот потенциал раскрывается в полной мере. Режиссер умело создает мрачную атмосферу и отлично работает с актерами (кроме пары главных героев остальные ребята почти все – дебютанты в большом кино). В фильме, кажется, нет ничего лишнего, но не покидает ощущение, что все это мы уже проходили много раз. «Пиковая дама. Зазеркалье» демонстрирует весь технический прорыв, случившийся с жанром российского хоррора за последние несколько лет, но и точно так же показывает кризис идей и существование отечественных фильмов в определенных жанровых рамках, которые уже давно раздвинули создатели современных американских хорроров.
У новой «Пиковой дамы» явно был потенциал стать более мощным высказыванием на популярную нынче тему семьи и детско-родительских отношений. Но авторы и продюсеры, кажется, побоялись риска и пошли проторенной дорогой. Хотя это проблема не только «Пиковой дамы», а, пожалуй, всех недавних отечественных экспериментов с хоррорами, которые удается прилично снимать и отрисовывать, но пока не получается наполнять идеями и смыслами. В российских фильмах ужасов есть обязательная мистическая легенда о делах давно минувших дней и мрачная локация, с которой, кажется, у нас начинается работа над каждым образцом этого жанра. В «Пиковой даме. Зазеркалье» – это собственно история графини Оболенской и готический особняк, который снимали в усадьбе Быково недалеко от города Жуковский.
Было бы неплохо, если бы создатели нынешних хорроров обратили внимание не только на далекое прошлое и детские страшилки, но и на окружающую реальность, где тем для хорроров тоже предостаточно. Профессионально снимать «ужастики» уже научились, пора выходить на новый уровень.
обсуждение >>