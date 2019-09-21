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«Трезвый водитель»: А ну-ка, дыхни!

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21 сентября 2019
Резо Гигинеишвили про любовь с московским акцентом

«Трезвый водитель»: А ну-ка, дыхни!

Типичная провинциальная экспозиция: за окнами ходят коровы и гогочут гуси, детвора резвится на обветшалой игровой площадке, мужики таксуют на пустой привокзальной площади. Среди них и главный герой Артём (Виктор Хориняк). Из этой размеренно-бесперспективной жизни его вырывает телефонный звонок: друг Стас (Андрей Бурковский) приглашает в Москву работать трезвым водителем. Тем временем на курсах по поиску женихов Кристина (Ирина Мартыненко) и Катя (Янина Студилина) учатся, как и кому «давать». Пышная лекторша объясняет, что у людей со средним достатком по России (и вообще ниже 50 тысяч) секса быть не может в принципе – нищеброды размножаться не должны. С мужчинами, зарабатывающими от 50 до 250-ти, уже можно заводить знакомство, а господа с достатком от 800 тысяч в месяц – ваши хозяева и боги.

Пути героев пересекаются: в первый же пятничный вечер Артёму достается отвезти пьяную Кристину домой, но ряд сложившихся обстоятельств, среди которых алкогольное опьянение (отравление?) и неразбериха с GPS приводят их в дорогой отель. Проснувшись, Кристина ничего не помнит и принимает Артёма за миллионера.

«Трезвый водитель»: А ну-ка, дыхни!

В своем новом фильме Резо Гигинеишвили решил сыграть на контрасте двух миров, хотя в истории про парня из провинции, который выдаёт себя за богача, нет ничего нового. Более того, «Трезвый водитель» не только комедия положений, но и характерная комедия, и если сюжетные повороты, пусть и зачастую предсказуемые, прописаны неплохо, то вот с характерами все не слава богу. Виктор Хориняк хорошо справился с образом наивного сельского парня, вот только поступки главного героя не подчиняются логике. В начале фильма Артём наивный и честный, он не может даже соврать гаишнику, что визитка трезвого водителя принадлежит ему, а не другу. Но внезапно начинает врать Кристине о своём социальном статусе, причем не просто не решается сказать правду, а именно что бессовестно врёт. Два других главных персонажа – Студилиной и Бурковского – не развиваются в принципе, а актёрская игра последнего довольно посредственна, хотя именно на ней должны были строится многие комичные сцены.

Впрочем, характеры особо Гигинеишвили в его комедиях никогда и не интересовали, гораздо больший интерес он всегда питал к локациям – будь то экскурсионная Грузия в «Любви с акцентом» или солнечная Москва в дебютной «Жаре». Вот и спустя более чем 10 лет режиссер вернулся к истокам, в чем ему помог оператор Михаила Хасая, чья работа тут действительно радует глаз и цветом, и динамикой. Но даже эта «открыточная» Москва оказывается бессильна перед логикой режиссера, который, судя по всему, считает, что коренные жители столицы обитают на Рублёвке и в охраняемых элитных ЖК, а понаехавшие едят на заправках и ночуют в отделении полиции (на свободе они, видимо, спят в машине). Старой-доброй «Золушки» уже не получается – вместо феи-крёстной чудеса преображения совершил алкоголь, а хрустальная туфелька превратилась в IPhone.


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