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«Шазам!»: Зови себя моим именем

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19 декабря 2021
Детская супергероика о том, что семья — там, где сердце

1974 год. В Румынии президентом вновь стал Чаушеску, в Праге открыли метрополитен, а президент Никсон ушел в отставку. Но это все за скобками, а по извилистой и заледенелой дороге где-то в США едет автомобиль с отцом и двумя сыновьями. Младший - задумчивый очкарик Тедди Сивана, которого без стеснения чморят собственные родственники. Вдруг стекла покрываются ледяной коркой, брат с отцом исчезают, а Тедди телепортируется на собеседование к могущественному магу Шазаму (Джимон Хонсу), который из последних сил сдерживает семь смертных грехов и ищет преемника. Тедди окажется недостаточно силен духом, чтобы заполучить суперсилы, и это уязвит его еще больше, чем насмешки родных. Следующие почти полвека он будет искать, как вновь оказаться в загадочном тронном зале с умирающим стариком.

«Шазам!»: Зови себя моим именем

Шазам тем временем найдет преемника в смазливом и трудном сироте Билли Бэтсоне (Эшер Энджел), который ищет маму, а пока вынужден таскаться по приемным семьям. Последняя, правда, неплохая и подозрительно напоминает интернациональный экипаж из «Стартрека». Чета Васкес (Купер Эндрюс и Марта Миланс) сама прошла через приют и транслирует бронебойное всепонимание, а наусыновляли они уже баскетбольную команду школьников: крупного молчаливого мексиканца Педро (Йован Арман), азиатского геймера Юджина (Йен Чен), болтливую и очень душевную афроамериканку Дарлу (Фэйти Херман), умницу-старшеклассницу Мэри (Грэйс Флутон), а также хромоногого гика Фредди (Джек Дилан Грейзер из «Оно»). Когда Билли потрет в темной пещере жезл, скажет «Шазам» и превратится в могучего качка в трико (Закари Ливай), именно к Фредди он побежит за советами. Через эту и прочие неприятности он поймет, что семья - это поддержка, а не тест на ДНК. А еще славно подерется с взрослым доктором Сиваной (Марк Стронг), жертвой биологической семьи и семи смертных грехов.

Смотреть онлайн «Шазам!» Дэвида Эф Сандберга

Экспозиция «Шазама!» довольно многолюдна, хотя американская критика, видимо, перепив «Доктора Пеппера», считает этот монотонный пролог о потерянных и обретенных детях самым коротким в истории новейшего супергеройского кино. Еще более сложна экспозиция комикс-оригинала: супергерой появился в 1939-м году у издательства Fawcett под именем Капитан Марвел, потом приказал долго жить из-за претензий компании DC, усмотревшей сходство с Суперменом (плащ, суперсилы и молния на груди!), а затем переродился в Шазама, который в версии гигантомана Джеффа Джонса и добрался до большого экрана. В одноименном комиксе 2013 года Билли Бэтсон ведет себя совсем уж бессердечно по отношению к новой семье, да и активнее применяет кулаки - в общем, изо всех сил транслирует мальчишеский максимализм, который, будь у него побольше силенок, расставил бы весь мир по местам. Теперь у него есть такая возможность.

«Шазам!»: Зови себя моим именем

Вслед за тягучей экспозицией «Шазам» начинает забрасывать зрителя шуточками про ребенка в теле взрослого мужчины (еще и с суперсилами!), соскребая с днища парты остроумные находки подросткового кино от «SuperПерцев» до тоже супергеройского «Пипца». Впрочем, референсы из нулевых звучат слишком обнадеживающе - «Шазам» снят в жанре «разбудите родителей»: жирный шрифт его киноязыка отсылает скорее к «Охотникам за привидениями», «Одному дома» и «Мумии», чем последнему слову техники.

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Это уже сказывается осознанная политика киновселенной DC «Если Marvel против колхозов, то мы за». Разочаровавшись в доктрине нулевых «серьезнее, мрачнее, реалистичнее» и так и не научившись в диснеевское остроумие на важные темы, студия Warner bors. решила просто делать вид, что никакого XXI века и не существует. Глядя на экран, сложно поверить, что в этом мире были 11 сентября, Джобс, камера Red one и прорывная поп-сексуальность имени Майли Сайрус. Это мир, тоскующий по пролетарскому герою консерваторов Рокки, игриво пинающий инвалидов и подшучивающий над американоазиатами; пространство комфортного стереотипа и вечного детства, где царит святая простота. Есть радушная, с банки майонеза, многонациональная семья США, знающая о своих сынах две-три характеристики, и есть жертвы социальных конструктов, которых сводит с ума желание кому-то что-то доказать. В итоге станет понятно, что доказывать никому ничего решительно не нужно.

«Шазам!»: Зови себя моим именем

Ничего как будто не пытается доказать и «Шазам» Дэвида Эф Сандберга - амбициозного хоррормейкера, который снимал остроумный короткий метр, а три года назад не слишком удачно дебютировал лентой «И гаснет свет…» - ужастиком одного приема. Невеликое разнообразие он показывает и в супергеройской комедии, где скабрезные намеки сочетаются с утомительным мальчишеским хохотом, а навязчивые подмигивания для гиков - с монолитным нравоучением в духе условного «Бетховена». (Впрочем, диснеевский «Капитан Марвел» в изматывающей правильности и плоском психологизме выигрывает у оппонента по всем статьям; и это победа, которую пожелаешь только врагу.)

Начиная с «Аквамена», в исполнении DC все это супергеройское предприятие свалилось обратно в колыбель цивилизации, источая наив, нахрапистость и слабоумие. Даже не напалм настоящего праздника непослушания, а лишь пересказ старых песен о главном. Вдобавок фильм энергично засыпан снегом: ожидание рождественского чуда стало главным американским трендом последнего года; не случайно главный «Оскар» взяла «Зеленая книга» - рождественская сказка про перевоспитание расиста. Чудо «Шазама» менее впечатляюще: в таком густом сугробе понимания поверил бы в себя не то что мальчуган с могучим альтер-эго, но и несчастный Марк Стронг. С ним же возиться закономерно никто не стал. Как завещали все в те же 90-е: а тебе, лысый, я телефон не скажу.


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Алексей ФилипповАмериканское киноКомикссупергерои
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И гаснет свет...Шазам!

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«Шазам!»: Зови себя моим именем фотографии
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