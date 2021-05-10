«Кладбище домашних животных»: Все кошки попадают в ад

Новая экранизация известного романа Стивена Кинга и ремейк фильма 30-летней давности
Семья доктора Луиса Крида (Джейсон Кларк
) переезжает в уединенный дом, расположенной в лесистой местности. Луис и его жена Рэйчел (Эми Саймец
) считают, что вдалеке от городской суеты смогут уделять больше внимания дочери Элли и сыну Гейджу. Пятый член семьи, кот Черч, погибает под колесами машины вскоре после переезда. Чтобы не расстраивать детей (в первую очередь — Элли, она постарше и уже начинает осмысливать концепцию смерти), Луис по совету соседа Джада (Джон Литгоу
) хоронит животное на таинственном холме в лесу. Буквально на следующий день Черч возвращается, но ведет себя несколько более агрессивно, чем раньше. Впрочем, кот-зомби — далеко не самая большая проблема, с которой предстоит столкнуться семейству Кридов.
«Кладбище домашних животных»: смотреть фильм онлайн
Любой поклонник хорроров прекрасно знает, что еще ждет Луиса и его близких. Книге Стивена Кинга
, положенной в основу сценария, в этом году исполняется 36 лет, первой экранизации
— ровно 30. По сравнению с предыдущей киноверсией ремейк получился чуть более метафоричным, теперь это лента в первую очередь не об оживших трупах, а о страхе перед смертью, о человеческой неготовности терять близких. А еще «Кладбище домашних животных
» образца 2019-го может похвастаться парой качественных актерских работ — Кларк и Литгоу запросто переигрывают коллег, исполнявших соответствующие роли в картине 1989 года. Впрочем, больше ремейку хвастаться нечем: он не предлагает ничего нового ни поклонникам Кинга, ни фанатам фильмов ужасов.
Это очень старомодное (защитники скажут — ностальгическое) кино, авторы которого предпочли не экспериментировать ни с сюжетом, ни с визуальным рядом. Примерно так хоррор мог бы выглядеть и в середине 90-х, и на десятилетие раньше, разве что персонажи не пользовались бы мобильными телефонами. Более того, многие эффектные образы новое «Кладбище» и вовсе заимствует из ленты 1980 года — разумеется, из «Сияния
» Кубрика.
Что касается сюжета, тут сценаристы попытались немного дистанцироваться и от литературного первоисточника, и от экранизации 1989-го, придумав несколько «неожиданных» сюжетных поворотов. Впрочем, все эти правки выглядят дежурными; скажем, в первой половине фильма малышу Гейджу уделяют так мало внимания, что становится очевидно: под колесами фуры в конечном итоге окажется кто-то другой. Лента время от времени пытается сбить зрителя с толку, но ни разу не пробует предложить ему что-то действительно новое. «Кладбище» даже завершается одноименной песней, написанной группой Ramones десятки лет назад; она же звучала на титрах экранизации 1989 года.
В полном смысле удачные хорроры выходят на экраны не так часто, при этом очевидно, что их авторы черпают вдохновение в том числе и в творческом наследии Кинга. Правда, каждый получившийся фильм ужасов как-то обрабатывает идеи и образы из книг (а также предыдущих кинолент). Можно предположить, что создатели «Кладбища», взявшись за экранизацию, просто побоялись огорчить фанатов — и постарались снять ленту, которая будет полностью соответствовать запросам и ожиданиям. В каком-то смысле им это удалось: предыдущую киноверсию англоязычные критики встретили в штыки, новой поют дифирамбы, продюсеры тем временем обсуждают возможность приквела. Продюсерам хочется пожелать успехов: было бы смешно, если бы история о конечности бытия запустила многочастную долгоиграющую франшизу.
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