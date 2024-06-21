«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал

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Если Аня Тейлор-Джой могла бы заговорить

Не стоило свеч: почему «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» глотает пыль

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Фетиваль «Пилот» открылся ретро-сериалом о знаменитом московском адвокате

Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым

Новые русские сериалы: Ольга Сутулова, Клим Шипенко и Анна Матисон

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Роман Курцын снимается в новом сезоне веб-сериала «Про людей и про войну»

Съемки пройдут в Ленинградской области, Подмосковье и на территории Белоруссии