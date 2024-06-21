«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал

Знакомство с родителями парня или девушки – известное испытание, о котором слагаются легенды. И комедии в духе «Знакомства с Факерами». Российский режиссер-дебютант Кирилл Соколов решил пойти другим путем и рассказать всем знакомую историю – естественно, страшную – в формате кровавой черной комедии. Не самой дорогой в производстве, но по-хорошему олдскульной и, как ни странно, актуальной.
Молчаливый парень Матвей (Александр Кузнецов
) неуверенно останавливается у двери, где живет семья его девушки Оли (Евгения Крегжде
). За дверью – пожирающий сосиски грозный Андрей Геннадьевич (Виталий Хаев
), по профессиональной принадлежности следователь, и его жена – чудаковатая и впечатлительная Таша (Елена Шевченко
). Перед дверью явно задумавший нечто выходящее за рамки закона и стандартного знакомства с родителями Матвей, к тому же еще и с молотком в руках. Как только прозвенит тревожный звоночек, Матвей вступит в неравный бой с Андреем Геннадьевичем – не только и даже не столько за Олю, сколько за собственную жизнь. Андрей Геннадьевич, или Андрюха, как его называют коллеги, - мент опытный: и маньяка на скаку остановит, и ненужный труп в случае необходимости припрячет. Тем более у Андрюхи есть еще и верный друг Евгеньич (Михаил Горевой
), который всегда спешит на помощь – какой бы странной она ни была.
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Фильм Кирилла Соколова «Папа, сдохни»
Режиссер Кирилл Соколов еще во время съемок
фильма «Папа, сдохни
» признавался в увлечениях лентами Тарантино
, южнокорейским жанровым кино и Мартином МакДоной
, чей последний фильм «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури
», один из фаворитов «оскаровской» гонки годичной давности, стал, пожалуй, самым ярким социальным высказыванием в фильмографии МакДоны, известного также абсурдистскими картинами «Залечь на дно в Брюгге
» и «Семь психопатов
», работами на стыке кино ярко жанрового и экспериментального, или авторского, как принято у нас говорить. Вот и «Папа, сдохни» играет в ту же обманку. Соколов делает все, чтобы его дебютную работу воспринимали исключительно в рамках жанра кровавой черной комедии – что по нынешним временам всеобщей толерантности, в общем, тоже большое дело. Литры крови может позволить себе на экране теперь разве что Тарантино (и то не факт, новая его лента только выйдет летом этого года). Так что смелость российского дебютанта, с восторгом распечатывающего новые пакеты бутафорской крови и щедро заливающего ею примерно все происходящее на экране, не оценить нельзя.
Однако, если говорить о Мартине МакДоне, изначально все же театральном драматурге, «Папа, сдохни» оказывается ближе к его популярной пьесе «Человек-подушка», которую больше десяти лет назад поставил на сцене МХТ им. Чехова Кирилл Серебренников
. Кстати, творчество этого режиссера, кажется, и повлияло на режиссерский дебют Кирилла Соколова больше всего. В первом фильме Серебренникова, случившегося в 2006 году, «Изображая жертву
», тоже черной комедии (правда, по тексту не МакДоны, а российских его последователей братьев Пресняковых), ставшей олицетворением отечественной киноиндустрии нулевых, одну из главных ролей – тоже, кстати, мента – играл Виталий Хаев. Там его герой как представитель старшего поколения лишь наблюдал и за криминальными историями и, что уж, за тупостью подопечных в лице того самого «изображающего жертв» различных преступлений в исполнении Юрия Чурсина
.
Знаменитый монолог героя Виталия Хаева об инфантильности нового поколения вошел в историю нового – еще не подцензурного – отечественного кинематографа. И вот спустя 13 лет на экране снова он – постаревший, отчаявшийся, сам уже не единожды нарушивший законы и собственные принципы, научившийся жить в этой современной России, с этими новыми людьми и воспитавший уже целое поколение точно таких же – ни за что не отвечающих и ни на что не способных, и вдруг столкнувшийся со странным, выбивающимся из статистики представителем «новой волны». Тихим, молчаливым, возможно, даже застенчивым, но отчаянным, по-хорошему сумасшедшим парнем, да еще и с молотком в руке, которого сыграл Александр Кузнецов, теперь по частоте участия в новых российских фильмах и сериалах готовый соревноваться с Александром Петровым
. И, кстати, сыгравший Скептика в фильме «Лето
» Кирилла Серебренникова.
«Папа, сдохни»
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