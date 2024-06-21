Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал

Спутник телезрителя >>
21 июня 2024
Знакомство с родителями парня или девушки – известное испытание, о котором слагаются легенды. И комедии в духе «Знакомства с Факерами». Российский режиссер-дебютант Кирилл Соколов решил пойти другим путем и рассказать всем знакомую историю – естественно, страшную – в формате кровавой черной комедии. Не самой дорогой в производстве, но по-хорошему олдскульной и, как ни странно, актуальной.

«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал

Молчаливый парень Матвей (Александр Кузнецов) неуверенно останавливается у двери, где живет семья его девушки Оли (Евгения Крегжде). За дверью – пожирающий сосиски грозный Андрей Геннадьевич (Виталий Хаев), по профессиональной принадлежности следователь, и его жена – чудаковатая и впечатлительная Таша (Елена Шевченко). Перед дверью явно задумавший нечто выходящее за рамки закона и стандартного знакомства с родителями Матвей, к тому же еще и с молотком в руках. Как только прозвенит тревожный звоночек, Матвей вступит в неравный бой с Андреем Геннадьевичем – не только и даже не столько за Олю, сколько за собственную жизнь. Андрей Геннадьевич, или Андрюха, как его называют коллеги, - мент опытный: и маньяка на скаку остановит, и ненужный труп в случае необходимости припрячет. Тем более у Андрюхи есть еще и верный друг Евгеньич (Михаил Горевой), который всегда спешит на помощь – какой бы странной она ни была.

Смотреть онлайн Фильм Кирилла Соколова «Папа, сдохни»
Режиссер Кирилл Соколов еще во время съемок фильма «Папа, сдохни» признавался в увлечениях лентами Тарантино, южнокорейским жанровым кино и Мартином МакДоной, чей последний фильм «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури», один из фаворитов «оскаровской» гонки годичной давности, стал, пожалуй, самым ярким социальным высказыванием в фильмографии МакДоны, известного также абсурдистскими картинами «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов», работами на стыке кино ярко жанрового и экспериментального, или авторского, как принято у нас говорить. Вот и «Папа, сдохни» играет в ту же обманку. Соколов делает все, чтобы его дебютную работу воспринимали исключительно в рамках жанра кровавой черной комедии – что по нынешним временам всеобщей толерантности, в общем, тоже большое дело. Литры крови может позволить себе на экране теперь разве что Тарантино (и то не факт, новая его лента только выйдет летом этого года). Так что смелость российского дебютанта, с восторгом распечатывающего новые пакеты бутафорской крови и щедро заливающего ею примерно все происходящее на экране, не оценить нельзя.

«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал

Однако, если говорить о Мартине МакДоне, изначально все же театральном драматурге, «Папа, сдохни» оказывается ближе к его популярной пьесе «Человек-подушка», которую больше десяти лет назад поставил на сцене МХТ им. Чехова Кирилл Серебренников. Кстати, творчество этого режиссера, кажется, и повлияло на режиссерский дебют Кирилла Соколова больше всего. В первом фильме Серебренникова, случившегося в 2006 году, «Изображая жертву», тоже черной комедии (правда, по тексту не МакДоны, а российских его последователей братьев Пресняковых), ставшей олицетворением отечественной киноиндустрии нулевых, одну из главных ролей – тоже, кстати, мента – играл Виталий Хаев. Там его герой как представитель старшего поколения лишь наблюдал и за криминальными историями и, что уж, за тупостью подопечных в лице того самого «изображающего жертв» различных преступлений в исполнении Юрия Чурсина.

Знаменитый монолог героя Виталия Хаева об инфантильности нового поколения вошел в историю нового – еще не подцензурного – отечественного кинематографа. И вот спустя 13 лет на экране снова он – постаревший, отчаявшийся, сам уже не единожды нарушивший законы и собственные принципы, научившийся жить в этой современной России, с этими новыми людьми и воспитавший уже целое поколение точно таких же – ни за что не отвечающих и ни на что не способных, и вдруг столкнувшийся со странным, выбивающимся из статистики представителем «новой волны». Тихим, молчаливым, возможно, даже застенчивым, но отчаянным, по-хорошему сумасшедшим парнем, да еще и с молотком в руке, которого сыграл Александр Кузнецов, теперь по частоте участия в новых российских фильмах и сериалах готовый соревноваться с Александром Петровым. И, кстати, сыгравший Скептика в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова.

«Папа, сдохни»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
КомедияМария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Михаил ГоревойЕвгения КрегждеАлександр Кузнецов (III)Мартин МакдонахКирилл СеребренниковКирилл СоколовВиталий ХаевЕлена Шевченко
фильмы
Изображая жертвуПапа, сдохниСемь психопатовТри билборда на границе Эббинга, штат Миссури

фотографии >>
«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал фотографии
«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал фотографии
«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал фотографии
«Папа, сдохни»: Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Кижаев
22 июня ушёл из жизни композитор Дмитрий Кижаев.
Лала Мнацаканян
22 июня ушла из жизни актриса Лала Мнацаканян.
Олег Огий
21 июня ушёл из жизни актёр Олег Огий.

День рождения >>

Александр Жданович
Станислав Концевич
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Иэн Глен
Минди Калинг
Йоанна Кулиг
Николь Муньос
Колетт Ришар
Питер Уэллер
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Тёмные воды
драма, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2002
Клуб Зеро
трагикомедия, триллер
Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Франция, 2023
Челюсти. Кровавый риф
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Драйвер
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Фолия
драма
Австрия, Франция, Италия, Гонконг, 2023
Остров Черепа
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Резервная копия
драма, криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Польша, Сербия, Словакия, Чехия, 2023
Синистер. Пожиратель душ
триллер, фильм ужасов
Франция, 2024
Сирокко из страны ветров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Франция, 2023
Уикенд с родителями
драма, комедия
Дания, 2022
Бывший в помощь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Горизонты: Часть 1
вестерн, драма
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram