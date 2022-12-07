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«Время монстров»: Голова-ужастик

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7 декабря 2022
Тёмное фэнтези от создателей трэш-дилогии «День убиения» про индюка-убийцу

«Время монстров»: Голова-ужастик

На дворе разваливающейся лачуги средние века. Мрачный неразговорчивый воин (Кристофер Рай) аки ведьмак истребляет по приказам из близлежащего замка всевозможных чудищ, заполонивших окрестности после Сопряжения сфер или ещё каких катаклизмов. Домой он после битв приносит в качестве трофеев отрубленные головы гоблинов, орков и других монстров, а в нерабочее время посещает могилу дочери (Кора Кауфман), убиенной самым жутким страшилищем (Айша Рикеттс), которое до сих пор не возвращалось в местные края. Но однажды герою выпадает шанс отомстить за смерть дочурки. Однако в силу ряда причин голова оживает прямо в доме охотника, и начинается веселье не на жизнь, а на смерть.

Смотреть онлайн «Время монстров» Джордана Дауни
Джордан Дауни и Кевин Стюарт обратили на себя внимание трэш-дилогией «День убиения» про восставшего из мёртвых индюка-убийцу и талантливой короткометражкой по вселенной «Зубастиков». Первый обычно отвечает за постановку, продюсирование, сценарий и монтаж фильмов, а второй выступает со-сценаристом, продюсером и оператором. На счету дуэта уже шесть совместных работ, и «Время монстров» на данный момент является вершиной их творчества.

«Время монстров»: Голова-ужастик

Чем же любопытна картина, почти затерявшаяся в тени финала «Мстителей»? Во-первых, Дауни и Стюарт, как ученики Уэса Крэйвена, Ллойда Кауфмана, Роберта Родригеса и других певцов малобюджетного кино, сосредоточили своё внимание не на спецэффектах, а на характере главного героя. Перед нами практически фэнтези-хоррор одного актёра, который в пику первым работам дуэта действительно играл, а не позировал перед экраном. Немногословность и суровость персонажа подкупает зрителя, отчего неожиданная и ироничная развязка больно ударяет по его самолюбию. Во-вторых, правильная интонация повествования, тесно связанная с одиночеством и местью, минималистский европейский антураж (съёмки проходили в заброшенной мельнице и древнем подземном водохранилище, расположенных в португальском районе Сотелу-Моришку), навеянная «Солярисом» Тарковского музыка Ника Сула, опосредованный показ насилия, эффектный образ воина, сочетающий амуницию викинга и наряд Кожаного лица из «Техасской резни бензопилой», сделанная вручную кровожадная голова, смахивающая на «Голову-ластик» с зубами, кровь, пот и грязь создают тягучую атмосферу безысходности и страха перед иррациональным.

Впрочем, некоторым зрителям не понравится, что в кадре ничего не происходит. Все схватки со злом остаются за кадром, крови и спецэффектов мало, а всё внимание сосредоточено на рутине быта охотника за монстрами. Это легко объясняется ограниченными финансовыми возможностями, но именно безденежье позволило Дауни и Стюарту смастерить незабываемое пугающее зрелище в духе «Ведьмы» Роберта Эггерса, больше похожее на притчу, чем на тёмное фэнтези или хоррор.


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обсуждение >>
№ 7
Элинкаа   7.12.2022 - 10:29
Как-то даже странно, что все схватки со злодеями вывели на второй план.. Так то, почему бы не показать и это, и рутину, чтобы зритель не заскучал? читать далее>>
№ 6
kriv_co   7.12.2022 - 10:04
Какой-то прям артхаус на массовую аудиторию. Интересно, как я пропустил такой фильм в момент его выхода, но выглядит довольно интересно и необычно читать далее>>
№ 5
Алиса Смирнова   6.05.2019 - 01:28
Не люблю такое читать далее>>
№ 4
Светлана Снегина   4.05.2019 - 21:52
горите в аду за такие идеи фильмов. читать далее>>
№ 3
Альберт Ермаков   4.05.2019 - 18:09
Не люблю про монстров и всякие ужастики. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Время монстров»: Голова-ужастик фотографии
«Время монстров»: Голова-ужастик фотографии
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