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«Джон Уик 3»: Кончились патроны

Спутник телезрителя >>
18 ноября 2020
Глава третья, в которой Киану Ривз внезапно становится беларусом

«Джон Уик 3»: Кончились патроны

Потрепанный, но несгибаемый Джон Уик (Киану Ривз) несется в ночь под дождем. Как мы помним по финалу предыдущей части, он нарушил правила, и теперь у него есть ровно час до того, как вступит в силу его новый статус «экскомьюникадо». Все киллеры Нью-Йорка отсчитывают минуты – когда уже можно будет за ним погнаться и получить за его голову награду в 14 миллионов долларов? Сначала Уику нужно разобраться с делами. Сдать верного пса на хранение консьержу «Континенталя» с говорящим именем Харон (Лэнс Реддик). Заглянуть в библиотеку за сказками Астафьева – в книге под иллюстрацией Ивана Билибина ждет тайник с разными ассасинскими оберегами и распятием. В конце концов, где же еще прятать свои вещички Бабе Яге? Заскочить к доктору, чтобы зашить рану.

«Джон Уик 3»: смотреть фильм онлайн

А после начинается экшн, молниеносный и беспощадный, за который мы и любим фильмы про элегантного, хоть и небритого киллера. Драка в библиотеке с книгой как орудием убийства. Долгое сражение с азиатскими киллерами в комнате, полной стендов с холодным оружием – только успевай выбирать – похожа на совместный фильм Джеки Чана и Лючио Фульчи. Разборка на конюшне, где нарисованные CGI-лошадки что есть сил помогают Уику копытами.

«Джон Уик 3»: Кончились патроны

Кстати, этот самый CGI – одна из основных (но не главная) проблем фильма. Рисованные кони, гонки на мотоциклах и фонтанчики крови делают комиксовое зрелище еще более подростковым развлечением, чем оно было изначально. Стильный и ироничный экшн с безупречной хореографией боев и влиянием гонконгских боевиков и американских нуаров вдруг превратился в фильм Marvel, разве что с более высоким возрастным цензом. В отдельных сценах невозможно избавиться от сравнений с «Матрицей» и не только, потому что режиссер Стахелски работал дублером Ривза в главном хите Вачовски. Просто мир фильма стало совсем уж условным, как будто созданным искусственным разумом. Когда Уик оказывается в Касабланке, где встречает свою подружку-киллера (Холли Берри), декорации и вовсе напоминают Интерзону из «Обеда нагишом» Дэвида Кроненберга.

Впрочем, ирония никуда не делась – за нее отвечает в основном актер Иэн МакШейн, который, кажется, вообще не воспринимает ничего из происходящего всерьез, но не только он. В одной из сцен Уик отправляется в кинотеатр «Тарковский», где в холле заседают русские бандиты с татуированными лицами, а в зале «крестная мать» (Анжелика Хьюстон) тренирует будущих балерин. Там Уик тычет ей в лицо распятием и, кстати, впервые заикается о своем происхождении – оказывается, он белорусский сирота с таким смешным именем, что уже ради одного этого стоит посмотреть фильм. Кстати, о Тарковском – Дэвид Литч, снявший со Стахелски первый фильм про Уика, вставил в свой экшн «Взрывная блондинка» сцену, где героиня Шарлиз Терон швыряет агента КГБ сквозь экран кинотеатра, где показывают «Сталкер». Видимо, им обоим нравится этот режиссер или хотя бы его имя.

«Джон Уик 3»: Кончились патроны

Но все эти фиги в кармане и лихой экшн не могут справиться с потерей режиссером чувства ритма и медленно, но верно разливающейся по экрану усталостью. К финальной перестрелке в «Континентале», откровенно уже похожей на «Матрицу», и сражению Уика с киллером Зеро (замечательный и очень смешной Марк Дакаскос) из триквела улетучивается весь воздух и драйв. Сколько еще человек осталось убить, чтобы это закончилось? 10? 20? 50? Можно сказать, что дело в двухчасовом хронометраже, но во время просмотра второго «Джона Уика» (122 минуты) просто не приходило в голову посмотреть на часы. Не помогают делу и попытки Стахелски настроиться на серьезную волну. Мы привыкли, что Ривз меняет в фильме костюмы, но не меняет выражения лица. Однако, когда он начинает объяснять, что живет ради погибшей жены, очень сложно удержаться от зевка – эмоции все же не самая сильная сторона этого фактурного, но не очень разнопланового актера.

По сути у второго фильма был идеальный финал, не требующий продолжения – сюрреалистичный и исполненный фатализма. Но Уик вернулся и, судя по концовке третьей части с красивым словом «Парабеллум» в оригинальном названии, вернется снова. Вот только непонятно, насколько это будет кому-нибудь нужно.


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обсуждение >>
№ 4
Elena Shalaginova   2.06.2019 - 21:23
Просто возникает вопрос - зачем Это вообще показывать??? Нет ни одной минуты, где не было бы насилия и жестокости. читать далее>>
№ 3
Вера Владимировна   16.05.2019 - 16:12
Первые два просто бомба, жду третьего фильма, может даже в кино схожу. читать далее>>
№ 2
Светлана Снегина   16.05.2019 - 15:49
и первые две не видела читать далее>>
№ 1
Елена Григорян   16.05.2019 - 01:03
Хочу посмотреть читать далее>>
Всего сообщений: 4
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