«Джон Уик 3»: Кончились патроны

Глава третья, в которой Киану Ривз внезапно становится беларусом
Потрепанный, но несгибаемый Джон Уик (Киану Ривз
) несется в ночь под дождем. Как мы помним по финалу предыдущей части, он нарушил правила, и теперь у него есть ровно час до того, как вступит в силу его новый статус «экскомьюникадо». Все киллеры Нью-Йорка отсчитывают минуты – когда уже можно будет за ним погнаться и получить за его голову награду в 14 миллионов долларов? Сначала Уику нужно разобраться с делами. Сдать верного пса на хранение консьержу «Континенталя» с говорящим именем Харон (Лэнс Реддик
). Заглянуть в библиотеку за сказками Астафьева – в книге под иллюстрацией Ивана Билибина ждет тайник с разными ассасинскими оберегами и распятием. В конце концов, где же еще прятать свои вещички Бабе Яге? Заскочить к доктору, чтобы зашить рану.
«Джон Уик 3»: смотреть фильм онлайн
А после начинается экшн, молниеносный и беспощадный, за который мы и любим фильмы про элегантного, хоть и небритого киллера. Драка в библиотеке с книгой как орудием убийства. Долгое сражение с азиатскими киллерами в комнате, полной стендов с холодным оружием – только успевай выбирать – похожа на совместный фильм Джеки Чана
и Лючио Фульчи
. Разборка на конюшне, где нарисованные CGI-лошадки что есть сил помогают Уику копытами.
Кстати, этот самый CGI – одна из основных (но не главная) проблем фильма. Рисованные кони, гонки на мотоциклах и фонтанчики крови делают комиксовое зрелище еще более подростковым развлечением, чем оно было изначально. Стильный и ироничный экшн с безупречной хореографией боев и влиянием гонконгских боевиков и американских нуаров вдруг превратился в фильм Marvel, разве что с более высоким возрастным цензом. В отдельных сценах невозможно избавиться от сравнений с «Матрицей
» и не только, потому что режиссер Стахелски
работал дублером Ривза в главном хите Вачовски. Просто мир фильма стало совсем уж условным, как будто созданным искусственным разумом. Когда Уик оказывается в Касабланке, где встречает свою подружку-киллера (Холли Берри
), декорации и вовсе напоминают Интерзону из «Обеда нагишом
» Дэвида Кроненберга
.
Впрочем, ирония никуда не делась – за нее отвечает в основном актер Иэн МакШейн
, который, кажется, вообще не воспринимает ничего из происходящего всерьез, но не только он. В одной из сцен Уик отправляется в кинотеатр «Тарковский», где в холле заседают русские бандиты с татуированными лицами, а в зале «крестная мать» (Анжелика Хьюстон
) тренирует будущих балерин. Там Уик тычет ей в лицо распятием и, кстати, впервые заикается о своем происхождении – оказывается, он белорусский сирота с таким смешным именем, что уже ради одного этого стоит посмотреть фильм. Кстати, о Тарковском – Дэвид Литч
, снявший со Стахелски первый фильм про Уика, вставил в свой экшн «Взрывная блондинка
» сцену, где героиня Шарлиз Терон
швыряет агента КГБ сквозь экран кинотеатра, где показывают «Сталкер
». Видимо, им обоим нравится этот режиссер или хотя бы его имя.
Но все эти фиги в кармане и лихой экшн не могут справиться с потерей режиссером чувства ритма и медленно, но верно разливающейся по экрану усталостью. К финальной перестрелке в «Континентале», откровенно уже похожей на «Матрицу», и сражению Уика с киллером Зеро (замечательный и очень смешной Марк Дакаскос
) из триквела улетучивается весь воздух и драйв. Сколько еще человек осталось убить, чтобы это закончилось? 10? 20? 50? Можно сказать, что дело в двухчасовом хронометраже, но во время просмотра второго «Джона Уика»
(122 минуты) просто не приходило в голову посмотреть на часы. Не помогают делу и попытки Стахелски настроиться на серьезную волну. Мы привыкли, что Ривз меняет в фильме костюмы, но не меняет выражения лица. Однако, когда он начинает объяснять, что живет ради погибшей жены, очень сложно удержаться от зевка – эмоции все же не самая сильная сторона этого фактурного, но не очень разнопланового актера.
По сути у второго фильма был идеальный финал, не требующий продолжения – сюрреалистичный и исполненный фатализма. Но Уик вернулся и, судя по концовке третьей части с красивым словом «Парабеллум» в оригинальном названии, вернется снова. Вот только непонятно, насколько это будет кому-нибудь нужно.
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