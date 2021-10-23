Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами

Спутник телезрителя >>
23 октября 2021
Черная комедия – наконец про немца

Фатих Акин родился в Гамбурге в турецкой семье, и тема мигрантов на долгие годы стала его визитной карточкой, что всегда восхищало фестивальную публику. Но вот наконец Акин перестал разыгрывать карту мигрантских страданий и сложностей судьбы и решил снять кино про истинного немца. Получилось ужасно смешно и провокационно.

«Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами

Гамбург 1970-й, в маленькой загаженной квартирке на кровати лицом вниз лежит мертвая женщина, тоже не отличавшаяся опрятностью. На пороге появляется еще более неприятный персонаж – горбатый, щербатый, с огромным носом и столь же огромными очками. Жестко стаскивает с кровати труп, пытается избавиться от него традиционным способом – завернуть в мешок и выбросить, но все идет не так. На помощь приходит пила, с помощью которой мужчина разделывает тело и фрагменты останков запихивает в пространство под окном, известное советским людям под термином «хрущевский холодильник». Так Фриц Хонка – один из самых известных немецких маньяков – совершает свое первое преступление.

Проходит четыре года, Фриц Хонка видит на улице ангела – юную белокурую арийскую красавицу, второгодницу из местной школы. Она – мечта, фантазия Хонки. Невообразимо далекая от него, так же, как и любые сексуальные и романтические отношения. Дом Хонки – вовсе не та маленькая загаженная квартирка, а местный бар «Золотая перчатка». Завсегдатаи которого как на подбор: неприятные, неопрятные, вечно пьяные мужики и подрабатывающие проститутками, давно вышедшие из кондиции женщины за 50. Они-то и становятся жертвами Хонки. Кто согласился на халявный шнапс, любимый напиток заядлого алкоголика, тот и потенциальная жертва. Бар – грязная кровать – самодельный «морг» под окном, обложенный ароматизированными «елочками», правда, они не помогают полностью избавиться от запаха тлена, который Хонка особо любопытным посетительницам объясняет постоянной готовкой живущих внизу турков. Не «Душевная кухня», а удушающая – с free-баром, в котором шнапс не заканчивается никогда, а в качестве основного «блюда» могут подать разве что сосиску, предназначенную вовсе не для еды. Фриц Хонка – импотент, отчаянно этого не признающий. Неудачник в постели, впрочем, вполне удачлив на поприще серийного убийцы – искать его жертв никто не собирается. Кому нужен этот уже использованный послевоенной жизнью материал, «сами виноваты».

«Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами

«Золотая перчатка» – кино до безумия смелое, актуальное, хотя, естественно, найдутся и его критики. Это не серьезное исследование патологий маньяков и их травм, как в «Охотнике за разумом» Финчера, это не история долгого расследования преступлений, как во многих других популярных сейчас сериалах, не парадный портрет очередного известного убийцы, каким, судя по всему, может быть предстоящий «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в роли Теда Банди, и не режиссерское самолюбование, как в случае с недавним «Домом, который простроил Джек» Ларса фон Триера. «Золотая перчатка» – это совершенно выстроенная, тщательно прописанная черная комедия с абсолютно выдающимися персонажами, главный из которых – Фриц Хонка, виртуозно сыгранный 23-летним актером Йонасом Дасслером, до неузнаваемости загримированным под 40-летнего Хонку.

Смотреть онлайн «Золотая перчатка» Фатиха Акина

Выбирая для этой истории, основанной на бестселлере немецкого писателя Хайнца Штрунка, жанр черной комедии (хотя в своем фестивальном интервью Акин настаивает на том, что это хоррор), он, безусловно, бросает вызов зашоренному миру современной кинематографии, где на тему насилия принято рассуждать теперь исключительно на полном серьезе, копаясь во всех психологических проблемах и преступников, и жертв. Эта смелость, как и жестокость происходящего на экране, может многим не понравиться (да и уже не нравится – например, фестивальные критики одного из самых авторитетных киноизданий Sсreen поставили фильму единицу – низшую оценку среди всех конкурсных фильмов), но рассматривать «Золотую перчатку» исключительно через призму количества убитых женщин не стоит. Акин, не забывая свой предыдущий опыт в кино, продолжает заниматься социально-политической проблематикой. В данном случае – на вполне конкретном примере. Простого немецкого парня из Гамбурга, беспробудного пьяницы с садистскими наклонностями, и его жертв, заливающих радости и горести шнапсом, исчезновения которых не заметило опрятное благостное общество. Если бы не одна маленькая случайность.


версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Потапов Потап (Ростов)   24.11.2020 - 02:49
Дерьмо полное. Кто эти рейтинги составляет? Жаль потраченного времени, не смотрите! читать далее>>
№ 3
Альберт Ермаков   30.05.2019 - 16:32
Сюжет не впечатлил. читать далее>>
№ 2
Алексей Алемаев   29.05.2019 - 12:24
злободневно))) читать далее>>
№ 1
Светлана Снегина   28.05.2019 - 20:54
класс) посмотрю читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваНемецкое кино
персоны
Фатих Акин
фильмы
Золотая перчатка

фотографии >>
«Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами фотографии
«Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами фотографии
«Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами фотографии
«Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Бестаева
23 октября ушла из жизни актриса Татьяна Бестаева.
Ольга Красина
22 октября ушла из жизни актриса Ольга Красина.
Вера Кузьмина
22 октября ушла из жизни актриса Вера Кузьмина.
Виктор Евграфов
20 октября ушёл из жизни актёр Виктор Евграфов.
Людмила Галаванова
20 октября ушла из жизни актриса Людмила Галаванова.
Волдемар Лобиньш
20 октября ушёл из жизни актёр Волдемар Лобиньш.

День рождения >>

Алексей Агранович
Елена Борзова
Станислав Бородокин
Михаил Горский
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Анастасия Зюркалова
Елена Шевченко
Александр Январёв
Жерар Блен
Летиция Долера
Диана Дорс
Эмилия Кларк
Райан Рейнольдс
Джессика Строуп
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Спаситель на продажу
Франция, 2021
Возвращение
детектив, комедия, криминальный фильм, приключения
Испания, 2006
Учёности плоды
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2021
Дракулов
комедия, мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Дунай
Россия, 2021
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Маленькая мама
драма, мистика, фэнтези
Франция, 2021
Неисправимый Рон
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, США, 2020
По соседству
комедия, нуар (черный фильм)
Германия, 2021
Хороший, плохой, коп
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Хэллоуин убивает
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Эвакуация
драма, комедия
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен