«Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами

Черная комедия – наконец про немца
Фатих Акин родился в Гамбурге в турецкой семье, и тема мигрантов на долгие годы стала его визитной карточкой, что всегда восхищало фестивальную публику. Но вот наконец Акин перестал разыгрывать карту мигрантских страданий и сложностей судьбы и решил снять кино про истинного немца. Получилось ужасно смешно и провокационно.
Гамбург 1970-й, в маленькой загаженной квартирке на кровати лицом вниз лежит мертвая женщина, тоже не отличавшаяся опрятностью. На пороге появляется еще более неприятный персонаж – горбатый, щербатый, с огромным носом и столь же огромными очками. Жестко стаскивает с кровати труп, пытается избавиться от него традиционным способом – завернуть в мешок и выбросить, но все идет не так. На помощь приходит пила, с помощью которой мужчина разделывает тело и фрагменты останков запихивает в пространство под окном, известное советским людям под термином «хрущевский холодильник». Так Фриц Хонка – один из самых известных немецких маньяков – совершает свое первое преступление.
Проходит четыре года, Фриц Хонка видит на улице ангела – юную белокурую арийскую красавицу, второгодницу из местной школы. Она – мечта, фантазия Хонки. Невообразимо далекая от него, так же, как и любые сексуальные и романтические отношения. Дом Хонки – вовсе не та маленькая загаженная квартирка, а местный бар «Золотая перчатка». Завсегдатаи которого как на подбор: неприятные, неопрятные, вечно пьяные мужики и подрабатывающие проститутками, давно вышедшие из кондиции женщины за 50. Они-то и становятся жертвами Хонки. Кто согласился на халявный шнапс, любимый напиток заядлого алкоголика, тот и потенциальная жертва. Бар – грязная кровать – самодельный «морг» под окном, обложенный ароматизированными «елочками», правда, они не помогают полностью избавиться от запаха тлена, который Хонка особо любопытным посетительницам объясняет постоянной готовкой живущих внизу турков. Не «Душевная кухня
», а удушающая – с free-баром, в котором шнапс не заканчивается никогда, а в качестве основного «блюда» могут подать разве что сосиску, предназначенную вовсе не для еды. Фриц Хонка – импотент, отчаянно этого не признающий. Неудачник в постели, впрочем, вполне удачлив на поприще серийного убийцы – искать его жертв никто не собирается. Кому нужен этот уже использованный послевоенной жизнью материал, «сами виноваты».
«Золотая перчатка
» – кино до безумия смелое, актуальное, хотя, естественно, найдутся и его критики. Это не серьезное исследование патологий маньяков и их травм, как в «Охотнике за разумом» Финчера
, это не история долгого расследования преступлений, как во многих других популярных сейчас сериалах, не парадный портрет очередного известного убийцы, каким, судя по всему, может быть предстоящий «Красивый, плохой, злой
» с Заком Эфроном
в роли Теда Банди, и не режиссерское самолюбование, как в случае с недавним «Домом, который простроил Джек» Ларса фон Триера
. «Золотая перчатка» – это совершенно выстроенная, тщательно прописанная черная комедия с абсолютно выдающимися персонажами, главный из которых – Фриц Хонка, виртуозно сыгранный 23-летним актером Йонасом Дасслером
, до неузнаваемости загримированным под 40-летнего Хонку.
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«Золотая перчатка» Фатиха Акина
Выбирая для этой истории, основанной на бестселлере немецкого писателя Хайнца Штрунка, жанр черной комедии (хотя в своем фестивальном интервью Акин настаивает на том, что это хоррор), он, безусловно, бросает вызов зашоренному миру современной кинематографии, где на тему насилия принято рассуждать теперь исключительно на полном серьезе, копаясь во всех психологических проблемах и преступников, и жертв. Эта смелость, как и жестокость происходящего на экране, может многим не понравиться (да и уже не нравится – например, фестивальные критики одного из самых авторитетных киноизданий Sсreen поставили фильму единицу – низшую оценку среди всех конкурсных фильмов), но рассматривать «Золотую перчатку» исключительно через призму количества убитых женщин не стоит. Акин, не забывая свой предыдущий опыт в кино, продолжает заниматься социально-политической проблематикой. В данном случае – на вполне конкретном примере. Простого немецкого парня из Гамбурга, беспробудного пьяницы с садистскими наклонностями, и его жертв, заливающих радости и горести шнапсом, исчезновения которых не заметило опрятное благостное общество. Если бы не одна маленькая случайность.
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