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«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё

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25 сентября 2022
Продолжение семейной анимационной комедии про лучших друзей человека

«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё

Маленький пёсик Макс и огромный пёс Дюк живут с хозяевами в самом центре огромного Нью-Йорка. Привычную собачью жизнь с размеренным дневным сном нарушает внезапное появление в семье младенца — всё внимание хозяев обращено теперь к нему. Однако малыш Лиам быстро растёт и из aгрессора, бесцеремонно толкающего животных, превращается в товарища по играм. Беда приходит, откуда не ждали: Макс настолько привязывается к Лиаму, что начинает его непомерно опекать и постоянно боится, что ребёнок попадет в беду. У пса развивается настоящий невроз; хозяйка советуется с ветеринаром и вывозит всю семью, включая собак, на ферму к дядюшке — сменить обстановку.

Смотреть онлайн «Тайная жизнь домашних животных 2» Криса Рено и Джонатана дель Валя
Тем временем в городе у друзей и соседей Макса начинается детективный квест, и даже не один. Гиперактивный альфа-кроль Снежок, примеряющий на себя трико супергероя, получает от болонки Дейзи заказ на освобождение тигрёнка Хо, томящегося в клетке злодейского хозяина цирка по имени Лё Серж. А белоснежная собачка Гиджет, давно влюблённая в Макса, теряет его мячик, и, чтобы достать пропажу, ей придётся... стать кошкой! В этом почти безнадёжном деле ей поможет подруга, вальяжная кошка Хлоя, а вернувшийся из деревни Макс подключится к приключениям приятелей со свежими силами и служебными навыками, полученными под командованием сержанта патронажем пастушьего пса по кличке Ковбой.

«Тайная жизнь домашних животных 2»: Что обписал, то твоё

«Тайная жизнь домашних животных 2» уверенно дублирует уже пройденные в первой части сюжетные линии. Здесь также есть погони, освобождения, преследования и драки, через которые легко проходят герои, особенно женского пола - девичья сила Дейзи и Гиджет не имеет границ. В отличие от первого фильма, с эпическим размахом полётов, «воздушных» и «подводных» съёмок, вторая серия получилась более дробной и в то же время более камерной, с акцентом на внутренние переживания героев. Три отдельных сюжета — приключения Макса в деревне, расследование Снежка и Дейзи и поиски мячика Гиджет — завершаются общим финалом с победой над Лё Сержем. И, хотя возрастной ценз картины остался прежним, она явно нацелена на зрителей помладше. Разделение истории на несколько более мелких облегчает восприятие самых юных зрителей, да и долгое представление персонажей им не требуется. Милые домашние зверьки противостоят настоящему «злодею злодеичу» в ведьмовской шляпе, тут не ошибёшься.

Макс, конечно, разберётся со страхами и тревогами — и настанет время переживать его хозяевам, отправляющим Лиама во взрослую жизнь, в детский сад. Эти чувства очень понятны, как и все, показанные в фильме за пределами грохота погонь — беспокойство о младенце, ревность, страх быть ненужным, потребность заботиться, любовь, такая сильная, что из неё можно сделать клетку, и страх свободы, которую нужно дать тому, кого так крепко любишь. Все это знакомо, как и повадки животных в общении с человеком, которые комично копируют персонажи, вызывая у зрителей смех, восторг и восхищение. Ведь наши питомцы — безотказный приёмник нашей любви, чудесное зеркало, доказывающее, что она действительно есть. И, хотя мы не знаем, чем они заняты, когда нас нет дома — возможно, спасают мир? — любим мы их не за это.


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обсуждение >>
№ 4
Иван Белов Белов   31.05.2019 - 01:23
Первая часть была намного лучше! читать далее>>
№ 3
Альберт Ермаков   30.05.2019 - 16:36
Детям все нравится. читать далее>>
№ 2
Алексей Алемаев   29.05.2019 - 12:22
забавные персонажи) читать далее>>
№ 1
Светлана Снегина   28.05.2019 - 20:49
детям понравится) читать далее>>
Всего сообщений: 4
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