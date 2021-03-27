Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Годзилла 2: Король монстров» // Хожу и гажу

Спутник телезрителя >>
27 марта 2021
Новый фильм про исполинского ящера не спасает даже Милли Бобби Браун

«Годзилла 2: Король монстров» // Хожу и гажу

Ленту про то, как Годзилла дерется с другими исполинами (в первую очередь – трехголовым Кингом Гидорой, которого любовно именуют Змеем Горынычем), традиционно принимают очень легковесно. Первые сторонники картины Майкла Догерти рады, что на экране сошлось столько исполинских тварей (они однотипно кусаются и дышат огнем), противники не видят в этом никакой фантазии и считывают сомнительную мораль, скептики вообще не верят, что про кайдзю (исполинских чудищ) можно снять что-то толковое.

Читайте также: рецензия на фильм «Годзилла»

Это, разумеется, не так: и ряд неудачных решений «Короля монстров» Догерти связан именно с привычными механиками жанра. Хоть режиссер и клялся в любви к кайдзю-эйга, а сценарист Макс Боренштейн грамотно сработал с прошлым «Годзиллой», которого снимал Гарет Эдвардс, здесь они умудрились поломать полувековой механизм. Это именно фундаментальная проблема, а не сумма недостатков, куда можно записать и не самый впечатляющий CGI (компьютерная графика), и нелепые диалоги, на три четверти состоящие из пафосных откровений об устройстве мира, а на четверть из комических уточнений, и невразумительных персонажей без внятных характеров, и режиссерскую скованность Догерти, который после визионера Эдвардса выглядит ящеркой на фоне комодского варана.

«Годзилла 2: Король монстров» // Хожу и гажу

Однако ключевой разлом картины – в навязчивом желании раскрыть человеческую драму в фильме, где кусаются и рушат города подлинные титаны. Пока Годзилла спасает Землю от Апокалипсиса в лице Кинга Гидоры, которого пробудили местные экологические фанатики, семейство Расселл скорбит по погибшему сыну – он умер пять лет назад в разрушенном кайдзю городе. Это закадровое событие раз за разом вторгается в диалоги и влияет на мотивацию героев: Эмма Рассел в исполнении Веры Фармиги решает очистить грешный мир, который не уберег ее мальчика, ее бывший муж Марк (Кайл Чанддер) мечтает отомстить ящерице, но не готов уничтожать Землю, а их дочь Мэдисон (Милли Бобби Браун из «Очень странных дел») просто переживает за ментальное здоровье родителей и мечтает о «доме» – мире и согласии.

Читайте также: рецензия на «Мир Юрского периода»

Проблема не в том, что могучие исполины и человеческая драма несовместимы (хотя ужасаться в лесном пожаре гибели одного конкретного дерева затруднительно, особенно принимая эту трагедию как факт). Ирония в том, что фильм-катастрофа зачастую и является метафорическим выхлопом внутренней драмы. Так, в не слишком удачном «Мире Юрского периода» маячащий на горизонте родительский развод оборачивался для их сыновей опасным приключением – настоящим хоррором с применением смертоносных динозавров. Включение в повествование навязчивых диалогов о детской психологии и ужасах бракоразводных процессов лишь зря утяжелило бы структуру, сделало чересчур очевидным этот маленький драматический крючок, который порождал подобие переживания.

«Годзилла 2: Король монстров» // Хожу и гажу

Вдобавок мифология Годзиллы вбирает в себя миллиарды атомов исторической трагедии: как бы эффектно они ни махался с другими монстрами (а тут – совсем не эффектно), невозможно игнорировать атомное эхо Хиросимы и Нагасаки, невозможно сбрасывать со счетов, что спасение им человечества всегда идет через разрушения и гибель.

«Годзилла 2: Король монстров»: смотреть фильм онлайн

Однако Боренштейн и Догерти решили развести по углам драму и ее воплощение, вдобавок – принялись накручивать Годзилле новые религиозные смыслы (языческая или античная трактовка ящера сменилась вполне христианской). В сущности, «Король монстров» – это история про человека, который настолько засомневался в боге (Годзилла), что открыл свое сердце дьяволу (Гидора), но в последний момент передумал и смирился (благодаря семье и американской армии). Выглядит это настолько же шизофренически, как и звучит: впрочем, Вере Фармиге не привыкать играть матерей за гранью нервного срыва, а современным блокбастерам – выступать в роли настольной проповеди (см. «Шазам»). Почему новые большие фильмы так часто стали почти буквально бороться с сатаной, нам еще только предстоит осмыслить, как и то, почему это настолько не изобретательно и беспомощно.


версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Иван Белов Белов   3.06.2019 - 02:04
... Зря!!! Сужаете горизонт, батенька! читать далее>>
№ 6
Алексей Алемаев   2.06.2019 - 14:05
Дейенерис на них нет)))) читать далее>>
№ 5
Альберт Ермаков   1.06.2019 - 20:47
Вот это мне точно не интересно. читать далее>>
№ 4
Алиса Смирнова   1.06.2019 - 01:11
Неее это не моеее читать далее>>
№ 3
Вера Владимировна   31.05.2019 - 23:35
Я хочу пойти посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Годзилла»: Кайдзю XXL или Первобытный страх
«Годзилла против Конга»: Наши монстры будут лучше, чем мы
«Конг: Остров черепа»: Выпускайте большую черную обезьяну
«Тихоокеанский рубеж 2»: А у нас гигантский робот - друг человека
«Тихоокеанский рубеж»: Слишком нечеловеческое
По улицам ходила большая крокодила...
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноБлокбастерсиквел
персоны
Макс БоренштейнМилли Бобби БраунМайкл ДогертиВера ФармигаКайл ЧандлерГарет Эдвардс
фильмы
ГодзиллаГодзилла: Король монстровКонг: Остров черепаМир Юрского периодаЧернобыльШазам!

фотографии >>
«Годзилла 2: Король монстров» // Хожу и гажу фотографии
«Годзилла 2: Король монстров» // Хожу и гажу фотографии
«Годзилла 2: Король монстров» // Хожу и гажу фотографии
«Годзилла 2: Король монстров» // Хожу и гажу фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лиана Жвания
25 марта ушла из жизни актриса Лиана Жвания.
Всеволод Хабаров
23 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Всеволод Хабаров.
Светлана Меньшикова
23 марта ушла из жизни актриса Светлана Меньшикова.

День рождения >>

Богдан Берзиньш
Никита Джигурда
Алексей Жарков
Алексей Зубков
Светлана Рябова
Алика Смехова
Алексей Суренский
Георгий Тусузов
Геннадий Юдин
Ким Гутьеррес
Дэвид Джэнссен
Майкл Йорк
Элизабет Митчелл
Глория Свенсон
Натан Филлион
Мария Шнайдер
все родившиеся 27 марта >>

Афиша кино >>

Июльский дождь
мелодрама, притча
СССР, 1966
Годзилла против Конга
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, США, 2020
Поступь хаоса
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Канада, США, 2019
Ая и ведьма
детский фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2020
Дочь волка
боевик, триллер
Канада, 2019
Гипосомния
детектив, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
Германия, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Любовь, свадьбы и прочие катастрофы
комедия, мелодрама
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен