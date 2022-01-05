«Рокетмен»: Мир содрогнулся, когда узнал, что Элтон Джон мечтает о (вырезано цензурой)

Рецензия на кастрированную версию внезапно скандального фильма
С телевизионной эффектностью он распахивает двери и в костюме оранжевого дьявола с очками-сердчками на носу спешит на беседу клуба анонимных одержимых. «Меня зовут Элтон Геркулес Джон, и я алкоголик, наркоман, сексоголик, шопоголик
», – исповедуется он с таким напором, как будто находится не среди товарищей по несчастью и даже не перед священником-гомофобом, а перед самим Господом. Элтон Джон (Тэрон Эджертон
) в костюме самого прославленного падшего ангела усаживается на стул и начинает самую протяжную балладу в карьере – про падшего поп-певца, который взлетел, рухнул и снова взлетел.
Музыкальный баойпик Элтона Джона
стал одной из главных сенсаций Канн: о нем с Лазурного берега писали едва ли не больше и восторженнее, чем про новые работы Джима Джармуша, Терренса Малика, Педро Альмодовара, Корнелио Порумбойю и других мэтров современного кинематографа. В прошлом году аналогичная аберрация зрения на главном фестивале планеты приключилась с критикой на блокбастере «Хан Соло
», который в соседстве с потопом фестивального нарратива выделился гораздо сильнее, чем потом в прокате. Напоминает о том, как контекст влияет на восприятие, и «Рокетмен
» Декстера Флетчера
, который только в прошлом году доделывал за Брайаном Сингером
«Богемскую рапсодию
». Двум байопикам известных музыкантов теперь не избежать сравнений, а в России еще и невозможно игнорировать факт перестраховочной цензуры прокатчика: из фильма про открытого гомосексуала Элтона Джона, который перед премьерой подарил журналистам лозунг «Я прожил жизнь не с рейтингом 13+», вырезали употребление наркотиков, поцелуи между мужчинами, полторы робкие постельные сцены и финальный слайд, на котором Элтон Джон изображен вместе с мужем-режиссером Дэвидом Фёрнишем
(у них двое сыновей от суррогатных матерей).
Сама ситуация – это отдельный детектив, повод для новой войны: попросту невозможно определить, чем смутный налет гомоэротики в «Рокетмене» отличается от аналогичного контента в «Богемской рапсодии», неплохо собравшей в российском прокате, или других картин, которые в нем идут/будут идти; не менее сложно разобраться, сама ли компания ЦПШ подрезала себе крылья или после подмигиваний Минкульта, который, разумеется, ничего не вырезал собственноручно. Однако за этим гневом, безусловно справедливым, в итоге истончается дискуссия непосредственно о фильме, который из состояния неожиданно зрительского хита благополучно перекочевал в когорту жертв политического режима, о которых хорошо или ничего.
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«Рокетмен» Декстера Флетчера
Как ни иронично, абсурдная эта ситуация демонстрирует как минимум одно из слабых мест картины: вся чувственность «Рокетмена», вероятно, сведена к поцелуям и вскользь показанным ягодицам. Кастрированная версия фильма производит максимально асексуальное впечатление, и вряд ли поцелуи и намеки на оргию сделали его более тактильным сказом о любви. В этом смысле новый фильм Флетчера такой же пластиковый конструктор, как и «Богемская рапсодия», но снятый с несравненно большим задором по менее выхолощенному сценарию Ли Холла
(«Билли Эллиот
»). Очевидно, что сэр Элтон Джон не такой душный, как соратники Фредди Меркьюри по группе Queen, которые явно возжелали себе больше экранного времени, чем требовала история.
Сам образный ряд «Рокетмена» между тем сопротивляется тому, чтобы его низводили до максимы, что гомосексуальная любовь ничем не отличается от гетеросексуальной (да и было бы странно в 2019 году снять кино исключительно об этом). Начиная с наряда Элтона Джона, который в течение фильма разоблачается из Падшего ангела в уставшего британца при спортивном костюме с бриллиантовым лого Adidas, до перечня зависимостей, которые все, как на подбор, производные эскапизма: забыться в наркотиках, алкоголе, творчестве, скупке шмоток и безудержной половой любви.
Ключевой конфликт фильма – и он так же часто подчеркивается, как и фраза матери Элтона Джона, что не познать ему настоящей любви, – это противопоставление одинокого мальчика Реджинальда Дуайта и выдуманного им супергероя Элтона Геркулеса Джона, пестрого и обожаемого Рокетмена. Именно в певчую фантазию детства ряженый Тэрон Эджертон ныряет в самом начале. Там его ждут строгий отец (Стивен Макинтош
), который любит джаз и не умеет проявлять нежность, и надрывная мать (отличная Брайс Даллас Ховард
), которая сама безуспешно будет искать любовь, пока не найдет покой вместе с постепенно стареющим поклонником Элвиса. Благодаря маминому сожителю Джон открывает для себя, что рок-н-ролл есть любовь – и ныряет в это открытие с головой.
Дальше он узнает (но еще не понимает), что любовь – это сотрудничество (их трепетный броманс с постоянным соавтором Берни Топиным, которого играет Джейми Белл
). Решает, что любовь – это интоксикация (это уже выпивка и оставшиеся за кадром наркотики). Пытается познать любовь как страсть с самовлюбленным и циничным продюсером (Ричард Мэдден
из «Игры престолов
»). Даже пару раз заворачивает на территорию гетеросексуальных семейных отношений, но буквально на две минуты экранного времени – и это заканчивается крахом. Даже любовь как богатство – будь то безразмерная коллекция очков или напоминающие Неверленд дома – тоже его не устраивает. Долгое время единственной любовью для него остается экстаз толпы, который, будучи помноженный на эстрадный угар, буквально заставляет Джона взлететь вместе со всей публикой в баре.
Исходив эти тропы, пройдя огонь, воду, неловкий разговор в телефонной будке и отчаяние в углу на собственной вечеринке, пролетел через Рай и Ад, он наконец понимает, что любовь – это не секс в подсобке музыкальной студии и не какая-то там заслуга, как его невольно учат отец и мать, сами очень смутно понимающие в таинстве нежности, связанные, вероятно, случаем и залетом.
В таком библиотечном пересказе фильм представляется более ладным, а нарезка пестрых кадров обещает больше задора, чем есть на самом деле. «Рокетмен» становится жертвой многочисленных конвенций: по замыслу здесь должна пролегать некая грань между условностями мюзикла (Элтон Джон) и байопика (Реджи Дуайт), но оба жанра настолько гламурны, что отличить историю успеха от мечты о ней практически невозможно. Вдобавок Флетчер чересчур упивается бенефисом Тэрона Эджертона, который с некоторых ракурсов становится невероятно похож на Джона, но вместе с тем слишком комикует для рождения трагедии из духа музыки.
Удержать в кадре эти две противоположности вообще редко кому удается, и это миссия явно не парадного (пускай и не исключительно лестного) фильма-праздника. «Рокетмену» не хватает заряда животворящего кэмпа, какой присутствовал, скажем, в «Хедвиге и злосчастном дюйме
» Джона Кэмерона Митчелла
– эксцентричном мюзикле про творчество и запутанном поиски сексуальной идентичности. Лента Митчелла благодаря пестроте, иронии и переизбытку всех выразительных средств умудрялась сотворить настоящий музыкальный миф о любви, на что, вероятно, претендует и картина про человека со средним именем Геркулес. Что ж поделать, что фильм про него в итоге оказался просто средним.
«Рокетмен
» в прокате с 6 июня
.
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