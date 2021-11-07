«Люди Икс. Темный Феникс»: Часть той силы, что желает зла

Супергероика категории Б
1975 год. Маленькая Джин Грэй, в будущем – могучая супергероиня-телепатка, едет с родителями в машине. Они слушают старперское кантри, девочке хочется чего-то рок-н-ролльного: сначала она неосознанно переключает станции, потом случайно поворачивает руль – и в автокатастрофе погибает ее мать. 17 лет спустя Джин Грэй (Софи Тернер
, ставшая в «Игре престолов
» правительницей Севера) вновь оказывается в центре аварии: на орбите Земли терпит бедствие космический корабль, «Людей Икс» отправляют на спасение астронавтов, и только телепатическая мощь Джины способна сдержать трескающуюся обшивку хотя бы еще пару минут, пока все не окажутся в безопасности. Супермутанты постоянно рискуют собой, и в этот раз им не повезло: некая космическая сущность, которая способствовала аварии, вселилась в тело Джины Грэй, обратив ее в еще более могучую супергероиню – Темного Феникса.
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Превращение Джины Грэй в разрушительного Темного Феникса – одна из важнейших арок комиксов про «Людей Икс» и супергероики вообще: комиксисты Крис Клэрмонт
и Джон Бирн
старались описать сложный внутренний конфликт молодой женщины, которую не принимает общество и боятся собственные родители, через местами наивные, местами головокружительные сюжеты с применением иллюзий, космических путешествий и неописуемых сил. Причем в самом комиксе, начавшем выходить в 1976-м, слышались отголоски движений за права человека (строго говоря, «Люди Икс» рождены идеей равноправия; маски и костюмы скрывали социальных изгоев).
Продюсер, сценарист и режиссер Саймон Кинберг
, признающийся в любви к франшизе вообще и детищу Клэрмонта с Бирном в частности, эту подоплеку прекрасно понимает, потому и выбрал явление Темного Феникса как красивый прощальный жест. Студия FOX куплена корпорацией Disney, «Люди Икс» сольются с «Мстителями
», после нас хоть потоп, хорошо бы уйти красиво. По иронии, прошлая реинкарнация «Людей Икс» – с Хью Джекманом
, Патриком Стюартом
и другими заслуженными артистами, тоже завершается пересказом «Темного Феникса
». Фильм называется «Последняя битва
» – и считается одной из самых позорных страниц новейшей супергероики. Лента Кинберга, который на «Последней битве» уже работал сценаристом, а потом стал продюсером новейшей франшизы, может переплюнуть этот результат.
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1975 год здесь не только кивок в сторону одноименного комикса, но и попытка зацепиться за смыслы эпохи: все еще жив жуткий отголосок резни, которую устроила в конце 60-х «Семья» Чарльза Мэнсона
(а «Люди Икс» – в каком-то смысле тоже секта отверженных с харизматичным лидером), а также набирают обороты идеи второй волны феминизма (в фильме звучит реплика, мол, команду давно переименовать в «Женщины Х»; в оригинале организация носит менее гендерно-нейтральное название Х-Men).
Тем ироничнее, что именно с эпохой режиссер-дебютант Кинберг никак не работает: его 1970-е неотличимы от 1990-х, в кадре невозможно рассмотреть характерный дизайн или даже демонстративные меты времени (как футболка Nine Inch Nails в «Капитане Марвел
»), а за его границей – услышать хотя бы какую-то известную песню. Вместо этого с первых минут Ханс Зиммер
накатывает на зрителя волны беспощадной музыкальной патетики.
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Внутренняя драма Джины Грэй, в комиксе замаскированная под невероятные приключения и схватки могучих с мощнейшими, оборачивается потоком крупных планов уставших звездных лиц, неубедительным экшном и диалогами, составленными исключительно из клише. Даже в послевоенных комиксах, где супергерои имели привычку общаться все объясняющими фразами «Я – Росомаха, мой скелет состоит адамантия, а адамантий – самый крепкий металл на Земле
», чтобы новый читатель не путался в персонажах и их способностях, реплики отличались большей фантазией, чем социальное пособие Кинберга.
Каждую минуту на экране можно разглядеть растраченный потенциал: и в том, как нелепо поставлены все схватки, напоминающие бюджетные сериальные потасовки; и как превращаются в выхлоп драматические возможности звездного ансамбля (Софи Тернер в окружении Макэвоя
, Честейн
, Фассбендера
и Лоуренс
не выглядит примой высокой трагедии, да и остальные, впрочем, не очень стараются); и в том, чтобы не только внятно раскрыть человеческую трагедию в сверхчеловеке, но и срифмовать его с надломом конца XX века, который казался не просто концом столетия, но концом истории.
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«Люди Икс. Темный Феникс» Саймон Кинберг
Все эти вещи Кинберга мало интересуют: он долбит в одну точку, продолжая размышления «Капитана Марвел» (кстати, в комиксах Джина Грэй тоже одно время носила прозвище «Марвел») о том, каких мощностей может достигнуть женщина, не скованная обществом и наставником (профессор Икс стремительно превращается из мудрого ментора в подлого манипулятора). У Клэрмонта и Бирн не случайно существовало три стадии Джин Грэй: условно обычная, могучий Феникс и разрушительный Темный Феникс. Последний – яркий образ, в котором спаяны пугающие пределы самобытности и страх человечества перед тем, что индивидуальность может категорически выйти из-под контроля.
Для разговора о тонкой грани между этими тремя агрегатными человеческими состояниями нужно было снимать либо полноформатную драму, либо прибегать к такому забытому методу, как фантазия, образность. Саймон Кинберг решил проводить «Людей Икс» на пенсию под переливы громкой музыки и хруста невразумительных диалогов, которые все про драму проговаривают, но не дают и шанса ее прочувствовать. Что ж, гори, Феникс, гори.
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