«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women

Можно сколько угодно ругать российский кинематограф, но в Голливуде – будем объективны – тоже кризис идей. Череда ремейков и завершений старых франшиз тому явное свидетельство. Одна из них – спин-офф
классических «Людей в черном
» с Уиллом Смитом – вышла в российский прокат на этой неделе.
В модные теперь и в Голливуде, и у нас 1990-е маленькая девочка Молли знакомится со странным существом, которое только что нарушило покой ее родителей и, как выясняется позже, и секретной организации «Люди в черном», поддерживающей мир во всем мире и борющейся с воинственными пришельцами. Времена Уилла Смита
и Томми Ли Джонса
прошли – теперь главными «людьми в черном» становятся молодой гений Крис Хемсворт
(звезда не только фильмов Marvel, эпично завершившихся «Мстителями: Финал
», но и перезапуска еще одного голливудского хита
80-х «Охотников
(точнее теперь уже охотника) за привидениями»
) и вечный спаситель всех и всего Лиам Нисон
. Именно они в Париже несколько лет назад смогли спасти Вселенную, а теперь, кажется, живут за счет прошлых заслуг, неподвластных нейтрализатору памяти.
Проходит еще пара лет, и вот миру угрожает новая опасность. Все это время герой Хемсворта, агент Эйч, вкушал славу за счет предыдущих заслуг, а Молли (теперь уже Тесса Томпсон
) пыталась прорваться в ряды секретной организации – мудрость, смекалка и отлично выполненные тесты вели ее в ФБР и «Интерпол», но она всегда знала, что есть за этими официальными аббревиатурами нечто большее. Бывшее ее мечтой ЛВЧ случилось неожиданно, когда она стала свидетелем странно-преступной сцены, а затем, переодевшись, отправилась к неприметному зданию – штаб-квартире этих таинственных «людей». Напористость, пусть и довольно быстро обнаруженная охранниками «Людей в черном», дала свои плоды – Молли, неожиданно произвела впечатление даже на главу глобального ЛВЧ (Эмма Томпсон
) и стала агентом M, которую отправили в пару к неприступному Эйчу, чтобы войти в контакт с представителями внеземной организации. Так созвучный популярной масс-маркету дуэт H&M и становится новыми «Людьми в черном».
Перезапуск франшизы можно ругать за примитивность и временами слишком легкий юмор, но в целом новые «Люди в черном: Интернэшнл» – по-большому один из лучших перезапусков популярных франшиз, в котором они как минимум постарались передать настроение оригинала с участием Уилла Смита (недаром одним из продюсеров выступает режиссер классических «Людей в черном» Барри Зонненфельд
). Да, сыграл, конечно, актуальный феминистический посыл нового поколения – место Смита заняла целеустремленная женщина, добившаяся участия в совершенно закрытой организации «людей в черном», которая теперь тоже управляется женщиной в исполнении Эммы Томпсон.
Однако главным героем новых «Людей в черном», к сожалению, становятся не люди, а введенный, видимо, для детской аудитории Пешкин – говорящее инопланетное существо, воин, но в то же время питомец, и в этом синтезе ролей тоже есть актуальный общественно-политический контекст. И, возможно, именно в этом главный минус новых «Людей в черном», которых теперь нужно переименовать, если не в aliens, то уж точно в women в черном, благо в английском языке, в отличие от русского, это однокоренные слова.
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