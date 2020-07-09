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«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women

Спутник телезрителя >>
9 июля 2020
Можно сколько угодно ругать российский кинематограф, но в Голливуде – будем объективны – тоже кризис идей. Череда ремейков и завершений старых франшиз тому явное свидетельство. Одна из них – спин-офф классических «Людей в черном» с Уиллом Смитом – вышла в российский прокат на этой неделе.

«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women


В модные теперь и в Голливуде, и у нас 1990-е маленькая девочка Молли знакомится со странным существом, которое только что нарушило покой ее родителей и, как выясняется позже, и секретной организации «Люди в черном», поддерживающей мир во всем мире и борющейся с воинственными пришельцами. Времена Уилла Смита и Томми Ли Джонса прошли – теперь главными «людьми в черном» становятся молодой гений Крис Хемсворт (звезда не только фильмов Marvel, эпично завершившихся «Мстителями: Финал», но и перезапуска еще одного голливудского хита 80-х «Охотников (точнее теперь уже охотника) за привидениями») и вечный спаситель всех и всего Лиам Нисон. Именно они в Париже несколько лет назад смогли спасти Вселенную, а теперь, кажется, живут за счет прошлых заслуг, неподвластных нейтрализатору памяти.

Проходит еще пара лет, и вот миру угрожает новая опасность. Все это время герой Хемсворта, агент Эйч, вкушал славу за счет предыдущих заслуг, а Молли (теперь уже Тесса Томпсон) пыталась прорваться в ряды секретной организации – мудрость, смекалка и отлично выполненные тесты вели ее в ФБР и «Интерпол», но она всегда знала, что есть за этими официальными аббревиатурами нечто большее. Бывшее ее мечтой ЛВЧ случилось неожиданно, когда она стала свидетелем странно-преступной сцены, а затем, переодевшись, отправилась к неприметному зданию – штаб-квартире этих таинственных «людей». Напористость, пусть и довольно быстро обнаруженная охранниками «Людей в черном», дала свои плоды – Молли, неожиданно произвела впечатление даже на главу глобального ЛВЧ (Эмма Томпсон) и стала агентом M, которую отправили в пару к неприступному Эйчу, чтобы войти в контакт с представителями внеземной организации. Так созвучный популярной масс-маркету дуэт H&M и становится новыми «Людьми в черном».

«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women

Перезапуск франшизы можно ругать за примитивность и временами слишком легкий юмор, но в целом новые «Люди в черном: Интернэшнл» – по-большому один из лучших перезапусков популярных франшиз, в котором они как минимум постарались передать настроение оригинала с участием Уилла Смита (недаром одним из продюсеров выступает режиссер классических «Людей в черном» Барри Зонненфельд). Да, сыграл, конечно, актуальный феминистический посыл нового поколения – место Смита заняла целеустремленная женщина, добившаяся участия в совершенно закрытой организации «людей в черном», которая теперь тоже управляется женщиной в исполнении Эммы Томпсон.

Однако главным героем новых «Людей в черном», к сожалению, становятся не люди, а введенный, видимо, для детской аудитории Пешкин – говорящее инопланетное существо, воин, но в то же время питомец, и в этом синтезе ролей тоже есть актуальный общественно-политический контекст. И, возможно, именно в этом главный минус новых «Людей в черном», которых теперь нужно переименовать, если не в aliens, то уж точно в women в черном, благо в английском языке, в отличие от русского, это однокоренные слова.


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обсуждение >>
№ 1
Поля Круглова (Иванова)   16.06.2019 - 23:14
Я думаю, что это уже перебор...во всяком случае, смотреть нет никакого желания. читать далее>>
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«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women фотографии
«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women фотографии
«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women фотографии
«Люди в черном: Интернэшнл» // Еще одна франшиза, где men можно переименовать в women фотографии
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