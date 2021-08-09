Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 02.08.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой

Спутник телезрителя >>
9 августа 2021
Семейный конфликт на фоне Николиной горы

«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой

Летняя идиллия в комфортабельном санатории где-то в районе подмосковной Николиной горы нарушается случайно прибившимся к пирсу утопленником, погибшим, возможно, не своей смертью. Свидетелями жуткого происшествия становится счастливая, на первый взгляд, семья в составе матери (Виктория Толстоганова), отца (Алексей Агранович) и их дочерей – жизнерадостной Нины (Полина Виторган) и страдающей пороком сердца Саши (Таисия Вилкова). Над последней всю жизнь «трясется» все контролирующая мать – купаться нельзя, на солнце долго находиться нельзя, что уж до обычных в юном возрасте радостей жизни типа первой любви. Пока подружки по санаторию во главе с самой роковой и опытной в сексуальном плане Ритой (Дарья Жовнер) обсуждают свои любовные похождения, скромная Саша, закованная в кандалы родительской опеки, только мечтает о романтике, неожиданно врывающейся в ее жизнь в лице симпатичного Миши (Филипп Авдеев), сына того самого утопленника.

«Выше неба»: смотреть фильм онлайн

Романтичное название «Выше неба» отражает лишь одну из граней этой многоплановой картины Оксаны Карас, режиссера прославившегося несколько лет назад солнечной и танцевальной ретро-трагикомедией «Хороший мальчик», получившей гран-при «Кинотавра». Жизнь подростков, их взаимодействие со сложными и в большинстве случаев еще молодыми родителями – уже, кажется, становятся «фишкой» этого режиссера. А первая любовь и первые предательства, распространяющиеся на условно старшее поколение – отсчетной точкой этих драм «под ярким солнцем». В «Хорошем мальчике» Семен Трескунов с друзьями задавался вопросами бытия на лежаках Парка Горького, а здесь – на ярко-синем пирсе тоже на лежаках, таясь от взрослых, ведут разговоры о первом сексе героини Виторган, Жовнер, Анастасии Богатыревой (она еще одна подруга сестер – Тата) и Вилковой. В этих «детских» секретах – особый флёр. У взрослых – свои тайны, более жесткие и судьбоносные.

«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой

Написанная Екатериной Мавроматис история о семье, которая несчастлива по-своему, здесь, кажется, делится на два фильма. В первой части всё внимание обращено на взрослых – истеричную манипуляторшу мать, пытающуюся всеми силами удержать мужа, увлекшегося, словно герой «Красоты по-американски» подружкой дочери, и ее дидактичном отношении с болезненной дочерью. Ко второй половине фильма, где уже начинает звучать музыка (тоже «фишка» режиссера Карас), действие концентрируется на юном поколении, испытывающем не меньшие страсти, чем взрослые. Да, картина распадается на эти две части – так, как и распадается жизнь этой семьи, о которой и ведется повествование, доступное зрителю-наблюдателю этого случайно свершившегося на его глазах семейного кризиса: недаром почти все знаковые сцены фильма сняты именно с этой позиции наблюдения (оператор – Сергей Мачильский) – будто бы ты случайно заглянул в гостиничный номер или стал в лесу свидетелем откровенного разговора, или вместе с ними был на том роковом пирсе, положившем сюжетное начало этой истории.

В этой позиции «наблюдения», в этом распадающемся надвое сюжете можно обвинять режиссера Оксану Карас. Как и во влиянии фильмов Сергея Соловьева с его «Ста днями после детства», явно отпечатавшимися на истории «детей», или Никиты Михалкова с его «Неоконченной пьесой для механического пианино», где чеховские герои пытаются нащупать грани «ничтожности». Но именно Карас вслед за прошлогодней «Кислотой» молодого режиссера Александра Горчилина пытается – все ещё – начать очень сложный для российского кинематографа и общества разговор о нынешней семье. И это не очередное высказывание о поколении «отцов» и «детей». Это довольно болезненная психотерапия о «новом», до этого почти не представлявшемся на киноэкранах возрасте – когда родители еще молоды, полны сил и иллюзий о будущей жизни, а их дети уже выросли и тоже готовы открыться чувствам и мечтам о будущем. Об этом столкновении мечтаний с обыденностью, тяжелом в любом возрасте, и рассуждает Оксана Карас вместе с Екатериной Мавроматис и артистами фильма в «Выше неба».


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Алексей Алемаев   1.07.2019 - 16:35
этакое подросшее и женское "Похороните меня под плинтусом" читать далее>>
№ 1
Светлана Снегина   1.07.2019 - 15:26
очередное модное словечко, вставляемое где ни попадя читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Оксана Карас: «Лиза, как никто, умела обнимать»
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские фильмысемья
персоны
Филипп АвдеевАлексей АграновичАнастасия БогатыреваТаисия ВилковаПолина ВиторганАлександр ГорчилинДарья ЖовнерОксана КарасЕкатерина МавроматисСергей МачильскийНикита МихалковСергей СоловьевВиктория ТолстогановаСемён Трескунов
фильмы
Выше небаКислотаКрасота по-американскиНеоконченная пьеса для механического пианиноСто дней после детстваХороший мальчик

фотографии >>
«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой фотографии
«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой фотографии
«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой фотографии
«Выше неба»: #яжемать Виктория Толстоганова и ее токсичные отношения с дочерью Таисией Вилковой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Галина Короткевич
5 августа ушла из жизни актриса Галина Короткевич.
Ляля Боброва
5 августа ушла из жизни актриса Ляля Боброва.
Александр Аравин
4 августа ушёл из жизни кинорежиссёр Александр Аравин.

День рождения >>

Ольга Бобкова
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Ольгерт Кродерс
Олег Лопухов
Алла Парфаньяк
Сергей Рубеко
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Эрик Бана
Мелани Гриффит
Рона Митра
Одри Тоту
Чарльз Фаррелл
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

Магия лунного света
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2014
Главный герой
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2020
Аннетт
драма, музыкальный фильм
Мексика, США, Франция, 2020
Не дыши 2
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Ночь страха. Противостояние
триллер
США, 2019
Феодосийская сказка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
Полночь на злаковом поле
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен