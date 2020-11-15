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«Человек-паук: Вдали от дома»: Можно вывести супергероя из Нью-Йорка, но не Нью-Йорк из супергероя

Спутник телезрителя >>
15 ноября 2020
Задорное послесловие к «Мстители: Финал»

«Человек-паук: Вдали от дома»: Можно вывести супергероя из Нью-Йорка, но не Нью-Йорк из супергероя

Отгремела решающая схватка с Таносом, из небытия вернулась половина жителей Земли, пропавшие после злосчастного щелчка. На школьном телевидении в нелепой презентации оплакивают Тони Старка, Питер Паркер (Том Холланд) учится снова жить без отцовской фигуры, а также строит план, как бы охмурить ЭмДжей (Зендея) во время поездки с классом по Европе. Гениальный романтический план, который должен завершиться на Эйфелевой башне с драгоценностью наперевес, сразу начинает трещать по швам. Сначала из-за подростковой неловкости и невезения, затем – из-за атаковавших Европу «элементалов». Это создания из параллельной вселенной, с которыми борется загадочный Мистерио (Джейк Джилленхол), чья Земля из-за них и погибла. Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) вербует Паучка на помощь гостю из другого измерения – впереди много приключений как личного, так и планетоспасательного характера.

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«Вдали от дома» – не только сиквел очередного перезапуска «Человека-паука», но и своего рода эпилог к третьей фазе киновселенной Marvel, которая торжественно почти завершилась побоищем «Мстители: Финал». Несмотря на наносную трагическую хмурость, которая принимает в чем-то даже комичный оттенок (фраза «куда я ни пойду, везде вижу его» стала мемом после трейлера), новая работа Джона Уоттса носит характер скорее оптимистичный. Жизнь продолжается: Питер пусть и куксится, но строит планы на будущее; забавный телохранитель Старка Хэппи (Джон Фавро) неожиданно закручивает роман с тетей Мэй Паркер (Мариса Томей); лучший друг Человека-паука – гик Нед (Джейкоб Баталон) – оказывается в отношениях быстрее приятеля, даром, что собирался устроить «холостяцкий тур по Европе».

«Человек-паук: Вдали от дома»: Можно вывести супергероя из Нью-Йорка, но не Нью-Йорк из супергероя

В нагрузку к изобилию романтической неловкости, логично вытекающей из пубертатной драмы первой части, идет и развитие линии с двойной жизнью. Если в «Возвращении домой» подростковые секреты от родителей рифмовались с необходимостью супергероя скрываться, то теперь перечень расширился. Питер вступает в классическую игру влюбленности (наводить тень на плетень и казаться не тем, кем ты являешься), а в Венеции надевает маску буквально – чтобы его не опознали одноклассники и телевидение (рюкзак не в счет). Есть и другая рифма с первой частью, где начинающий супергерой Паркер пытался удержать разваливающий напополам корабль, то есть разорваться между своей общественной маской и супергеройской идентичностью. В сиквеле школьник стремится спасти венецианскую башню, то есть не уронить и без того не слишком устойчивую уверенность в собственных силах.

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Вообще во «Вдали от дома» заявлена не только привычная двойственность самих супергероев, но и окружающей действительности. Говоря обтекаемо, не случайно именно здесь появляется мастер иллюзий Мистерио и упоминаются инопланетные оборотни скруллы, способные превратиться хоть в бабушку, хоть в госслужащего. Не последнюю роль играют и события «Мстителей», где тонкая грань между произошедшим и не свершившимся оказалась нарушена. Проще говоря, ничто здесь не надежно на 100%. Мир нового «Человека-паука» – мир чудовищной неуверенности не только в себе, но и в самой реальности, которая того и гляди выкинет очередной фокус, окажется не тем, чем думалось. Ну а тех, кто хранит много секретов, обмануть, пожалуй, даже проще.

«Человек-паук: Вдали от дома»: Можно вывести супергероя из Нью-Йорка, но не Нью-Йорк из супергероя

Политико-философское высказывание, разумеется, оказывается заретушировано легкомысленным туристическим ромкомом, придуманным, кажется, самим подростком – правда, росшим четверть века назад. Все страны показаны как набор ретро-туристических открыток: Венеция – голуби и карнавал, Чехия – пиво и опера, Нидерланды – футбольные фанаты и поле тюльпанов на отшибе. Все приключения – микс «бондианы», похождений Индианы Джонса и немного хайтека (например, боевые дроны). Саундтрек – дискотека для ровесников Тони Старка; хохмы ради Паркер путает AC/DC c Led Zeppelin.

«Человек-паук: Вдали от дома»: смотреть фильм онлайн

Это необязательное (и необаятельное) старперство вкупе с упрощением или слишком стремительной эволюцией большинства персонажей значительно развеивает обаяние как самого Питера Паркера, так и его разудалого мира. Хоть «Возвращение домой» и изобиловало отсылкам к (не)устаревающему классику школьного кино Джону Хьюзу, именно в сиквеле Уоттс и сценаристы МакКена и Соммерс – особенно на фоне мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» – начинают выглядеть как родители, пытающиеся сойти среди молодежи за своих. Остроумных и концептуальных находок здесь, конечно, хватает, но трудно отделаться от мысли, что фильм все же излишне хорохорится. — Че как, малой? — Нормально, вот в Европу съездили.


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обсуждение >>
№ 4
Вера Владимировна   5.07.2019 - 00:24
Вот как то его не тянит смотреть. читать далее>>
№ 3
Светлана Снегина   4.07.2019 - 13:47
чего только уже не придумают читать далее>>
№ 2
Алексей Алемаев   4.07.2019 - 12:32
не смотрю такое читать далее>>
№ 1
Василиса Кретова   4.07.2019 - 05:29
Интересный сюжет читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Человек-паук: Вдали от дома»: Можно вывести супергероя из Нью-Йорка, но не Нью-Йорк из супергероя фотографии
«Человек-паук: Вдали от дома»: Можно вывести супергероя из Нью-Йорка, но не Нью-Йорк из супергероя фотографии
«Человек-паук: Вдали от дома»: Можно вывести супергероя из Нью-Йорка, но не Нью-Йорк из супергероя фотографии
«Человек-паук: Вдали от дома»: Можно вывести супергероя из Нью-Йорка, но не Нью-Йорк из супергероя фотографии
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