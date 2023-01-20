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«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик

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20 января 2023
В апреле 2019 года жюри ММКФ под руководством Ким Ки Дука провозгласило лучшим фильмом фестиваля «Тренинг личностного роста» — историю банковского проектного аналитика, переживающего кризис среднего возраста. Уже 4 июля картина вышла в российский прокат, а теперь и появилась на ТВ, что, заметим, довольно редкое явление для лауреатов единственного в России кинофестиваля класса А, крупнейшего, богатейшего смотра с богатым прошлым и не самым презентабельным настоящим. Рассказываем, чем фильм понравился понравился Ким Ки Дуку и нам.

«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик

О личной жизни героя картины по имени Канат (Дулыга Акмолда) — «долго рассказывать»: живет отдельно от жены с ребенком, вдвоем с пожилой мамой (Гульжамал Казакбаева), страдающей провалами в памяти, дезориентацией и рассеянным вниманием. На работе — серость, внутри — тоска. Банк направляет Каната на тренинг по управлению персоналом, где рассказывают, как двигаться к успеху и стать лидером, а еще дают домашнее задание — написать на бумажке мечту и повесить на видном месте. У Каната мечты нет, точнее, он не в состоянии ее сформулировать. В один день на рабочем совещании он встречает друга юности Данияра (Ержан Тусупов), состоятельного бизнесмена, настоящего хозяина жизни, который вернулся в родной город и будет проводить реструктуризацию в банке Каната. Именно он проведет для друга не лекции, а целый практикум по лидерству и успешности. Конечно, банк скоро закроют, но он обещает помочь другу. Причем даром.

Социальная драма «Тренинг личностного роста», изначально называвшаяся «Секреты лидера» (как и посещаемый героем тренинг), снята Фархатом Шариповым по мотивам романа Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0». У фильма хорошо складывается судьба. До триумфа на ММКФ картину показали в конкурсной программе 23-го Пусанского Международного кинофестиваля, а у себя на родине получила специальный приз жюри кинофестиваля Шакена Айманова и приз НЕТПАК. Казахская либерально настроенная критика называет «Тренинг» самым правдивым фильмом о Казахстане, хотя вязкая эпоха фейковой стабильности, держащаяся на грубой силе, кумовстве и коррупции, — не казахский феномен, такое кино мог бы снять в Корее и сам Ким Ки Дук. Мир, выстроенный вертикально, в котором обязательной ценой успеха, лидерства, высокого назначения и благополучия становится душевная слепота и глухота, — тема вечная, когда и где было иначе? Картина Шарипова, снятая, кстати, на русском языке, замечательна именно универсальностью, хотя о том, что действие происходит в современном Казахстане, напоминают, например, шутки о переименованиях, а пустая болтовня лидерского тренинга сообщает особые приметы времени.

«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик

Изобразительно «Тренинг личностного роста» отличает сдержанность и визуальная неброскость, холодные цвета и спокойная, неподвижная камера, ритмически — неспешность, как это обычно и бывает в правильном фестивальном кино. Действие происходит в холодный период года, замерший город и промозглый воздух с первым минут сообщают все самое важное о состоянии главного героя.

Смотреть онлайн «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова
Достоин похвал и актерский дуэт: Дулыга Акмолда и Ержан Тусупов играют характеры, полностью противоположные друг другу. Стороны не конфликтуют до поры: Даниях учит, что «баба любит, чтобы ее силой брали» и «кто информацией владеет, тот и папа»; Канат пассивно пробует вкус успеха и не понимает, нравится ему или нет. Катализатором становится случайно услышанная новость о пропаже девушки, с которой они накануне проводили время. Но у будущего лидера не может быть сомнений, а уж тем более чувства вины, мук совести. Выбери успех, выбери работу!


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обсуждение >>
№ 3
Иван Белов Белов   31.07.2019 - 20:41
Фильм меня поразил, а так бы сходу не скзаал, что казахи стали настолько сильны в кино читать далее>>
№ 2
Светлана Снегина   5.07.2019 - 13:03
не люблю такое читать далее>>
№ 1
Алексей Алемаев   5.07.2019 - 11:44
не мое. грязновато читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик фотографии
«Тренинг личностного роста»: Не тужил - не мужик фотографии
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