«Анна»: За себя и за Сашку

Люк Бессон находит в Москве тридцатилетней давности Сашу Лусс и Александра Петрова
Самый русский из всех французских режиссеров Люк Бессон
, земную жизнь пройдя уже больше, чем наполовину, а профессиональную – после «Люси
» и «Валерина
» – кажется уже и вовсе, на достигнутом все же не останавливается и вновь возвращается к истокам. В российский прокат вышла «Анна
» – вольный почти ремейк «Никиты
», – комедийный боевик о противостоянии КГБ и ЦРУ времен распада СССР и женской свободе.
«Москва, 1985 год», – свидетельствуют экранные титры, но все локации (а их в фильме довольно много) не скрывают похорошевший при Сергее Семеновиче столичный образ. Череда убийств и задержаний заканчивается тем, что на столе сотрудника ЦРУ (Киллиан Мерфи
) оказывается голова его лучшей шпионки, работавшей под прикрытием в Советском Союзе. Спустя пять лет на ярком измайловском рынке посланник французского модельного агентства видит гения чистой красоты Анну Политову в исполнении Саши Лусс
. Та сиротливо продает матрешки, которые в ее жизни потом еще сыграют свою роль. Знакомая по вырезкам из несоветских газет сказка про Золушку, шагнувшую из-за прилавка сразу на главные мировые подиумы мира, здесь обретает тонкий шпионский акцент, разобраться в котором в первые минуты фильма из-за постоянных временных скачков (действие развивается то в 1985-м, то в 88-м, то в 1990-м) сложно, но ужасно захватывающе.
Магнетическая Саша Лусс, которая уже появлялась у Бессона в сказке «Валериан и город тысячи планет», конечно, главное приобретение и открытие этого фильма. Родившаяся в Магадане модель, имеющая контракты с Dior и Carolina Herrera, она с удовольствием погружается в эффектные криминальные сцены – крошит, мочит, убивает всех подряд, хореографично и виртуозно. Люк Бессон уже давно доказавший, что он главный по части этой особенной женской боевой красоты, вывел на первый план героиню еще до того, как это стало модно в Голливуде. Актуальная повестка спустя тридцать лет после «Никиты» изменилась, Бессон, кажется, – не особо.
Как и в «Никите
» здесь героиня Лусс тоже приходит к условным звездам через тернии не без наркотических доз, через зашарпанную московскую сталинку и бойфренда-абьюзера в исполнении Александра Петрова
. Последнего, кажется, Бессон выписал из Чертанова сразу в компании Алексея Маслодудова
и Никиты Павленко
(странно, что не Кукушкина
, который также играл в «Притяжении
» Бондарчука). Роли у всех небольшие, но для сюжета, в принципе, важные. Как, в общем, и у большинства других артистов мужского пола.
Бессон верен себе и в эпоху феминизма. Его Анна красива и сексуальна, другая главная здесь героиня – Ольга в исполнении звезды тоже с русскими корнями Хелен Миррен
– властна и временами комична, в вечно застегнутом на все пуговице пальто. Обе они умны, мудры, хитры, непредсказуемы, расчетливы, а главное – каждая из них идет к собственной цели, несмотря на толпы путающихся под ногами мужиков. Можно сколько угодно обвинять Бессона в объективации женщин, но в «Анне» в итоге он рассказывает именно о свободе и независимости в самом широком и равном для всех понимании. Пусть и делает это традиционными методами, с самоцитированием (образы Лусс здесь напоминают героинь из всех предыдущих фильмов Бессона), но, кажется, не без самоиронии.
В эпоху очередного противостояния России и США тему КГБ-ЦРУ Бессон тоже раскрывает не без чувства юмора. Восстановить антураж эпохи распада СССР в «Анне» даже не пытаются, поэтому с легкостью колесят по собянинской Москве, разве что для проформы развесив для крупных планов таблички про «Банк Советского Союза». И выглядит это гораздо концептуальнее, чем когда в павильонах условного Бухареста пытаются воспроизвести советскую Россию – ни одна из попыток особо все равно не удалась (единственный достойный пример – «Чернобыль
», но это зрелище совершенно иного рода). Привкус «клюквы» ощущается разве что в сценах распития спиртных напитков – по традиции зарубежного кино русские пьют с тостом «За здоровье!» Но и эту оплошность в жанре шпионской комедии Люку Бессону вполне можно простить.
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