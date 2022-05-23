Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Плутовство»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Солнцестояние»: Дух Огня

Спутник телезрителя >>
23 мая 2022

Головокружительный фолк-хоррор про эмансипацию и экологию

Дени (Флоренс Пью) вместе с бойфрендом Кристианом (Джек Рейнор) и его друзьями отправляется в двухнедельную поездку в Швецию – в глухую деревню, где живут родственники блаженного художника Пелле (Вильхельм Бломгрен). Общество, именующее себя «хорга», ежегодно отмечает праздник солнцестояния, наряжаясь в сарафаны старинного покроя, возводя избы с причудливыми рисунками на стенах, а также устраивая разного рода игры (помимо плясок есть, например, и активность под названием «сдери кожу с дурака»). Разумеется, невероятные приключения американцев в Швеции не закончатся хорошо.

«Солнцестояние»: Дух Огня

Структура «Солнцестояния» Ари Астера напоминает сюжеты той незамысловатой живописи, что украшает стены местных деревянных построек. Изнутри домишки проиллюстрированы лаконичными историями, разбитыми на выразительные сцены. Например, как древняя скандинавская инструкция представлен способ приготовления приворотного зелья (среди ингредиентов — лобковые волосы и менструальная кровь). Так и фильм состоит из показательных сцен, солидная часть которых иллюстративно проясняет обычаи хорга, психологическое состояние персонажей или эволюцию их характеров.

Смотреть онлайн «Солнцестояние» Ари Астера
Фильм начинается с описания непростых отношений Дени и Кристиана: она испытывает проблемы в семье и не чувствует его поддержки, он хочет с ней расстаться уже год, но все никак не решается (как не может придумать тему для кандидатской диссертации). Когда умирает сестра Дени, страдавшая биполярным расстройством, убив газом не только себя, но и родителей, девушке становится совсем туго: почва уходит из-под ног, снотворное не помогает, развешенные по квартире картины и фотографии скорее усиливают тремор, чем помогают успокоиться. Кристиан планировал с корешами холостяцкую этно-поездку в Швецию, но пришлось позвать давно остывшую любовь — нельзя было не.

«Солнцестояние»: Дух Огня

Дальше начинаются сцены из общинной жизни: американцы пялятся на шведских женщин (Марк в исполнении Уилла Поултера явно ехал за секс-туризмом), покуривают местные травы и пьют сомнительные отвары, а потом и вовсе оказываются втянуты в странноватые ритуалы. Праздник солнцестояния подразумевает некоторые жертвы; для начала с обрыва спрыгивают двое стариков. Хорга считают, что человеку отведено четыре цикла по 18 лет, где каждый связан с временем года: до 18 лет — юность, до 36 — путешествия и поиски себя, до 54 — время труда, до 72 — пора наставничества. Далее — смерть без хворей. Американских хипстеров и интеллектуалов эта ситуация одновременно пугает и притягивает: ужасаясь этой славной традиции и безумно ей интересуясь (Кристиан наконец находит тему для диссертации), они и не замечают, как теряет связь с комфортом современной цивилизации. Пропадает мобильная связь, чувство границ, а потом и реальности.

Для Дени однако это спасительное преображение: под действием наркотиков она чувствует, как врастает в землю, параллельно — обретая под ногами почву, которой у нее не было в Америке при требующей внимания сестре и равнодушном парне. В этой сектантской заботе она чувствует себя на правильном месте – и постепенно обретает утраченную (или неведомую) силу. Напуганное лицо крохотной (метр шестьдесят) Флоренс Пью потихоньку обретает искорки азарта, походка — уверенность, голова — пышную корону из цветов.

«Солнцестояние»: Дух Огня

Если дебютная «Реинкарнация» Астера, используя тропы о кознях сатаны, рассказывала, как семья и наследственность неизбежно загонят тебя в угол, то «Солнцестояние», надев сарафан хорроров о сельских культах, дает лукавую надежду на перерождение внутри замкнутой и деспотичной коммуны. Не случайно день рождения Дени — на той же неделе, когда празднуется языческий праздник солнцестояния. Как природа, не до конца изученная человеком, она сбрасывает с себя пожухлую листву болезненных переживаний и токсичных отношений, а вместе с тем и оковы цивилизованности. Астер транслирует страхи некогда влюбленных друг перед другом, богато аранжирует современную паранойю, которая касается не либералов и консерваторов, но, например, университетских приятелей в отношении темы исследования. Что и говорить о страхе мужчины перед женщиной, а цивилизации перед могучей стихией космоса, проводником которого и выступает небесное светило с сопутствующими архаичными традициями.

Вторая картина Ари Астера еще более технична и эстетически привлекательна, чем «Реинкарнация» — любопытный, но слишком прямолинейный концепт в темном помещении. Здесь же режиссер покинул замкнутое пространство, где держал в карманах фиги, а потому смог развернуться и визуально (головокружительная местами работа оператора Павела Погоржельского), и в области новейшей тревожности, которая касается всех сфер человеческой жизни: потерять близких, оказаться нелюбимым, вылететь с учебы, заплутать в чужой стране, умереть, в конце концов. Семья же — фундамент и страшнейшая иллюзия западного общества (по Астеру — и вовсе натуральный ад) — даже в формате секты способна подарить иллюзию спокойствия. Всех сожгут, а я останусь.


версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Вера Владимировна   21.07.2019 - 13:09
Надо посмотреть читать далее>>
№ 2
Светлана Снегина   21.07.2019 - 12:12
опасное кино, но притягательное читать далее>>
№ 1
Алексей Алемаев   21.07.2019 - 11:42
ничего себе. что то новое читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Злой дух расширял свои границы»: Степан Бурнашев — о якутском хорроре «Проклятая земля. Рок»
«Солнце в ночи»: И пиявка ползет
«Я не допущу подобного поведения»: Флоренс Пью ответила на критику своего романа с Заком Браффом
Поиск по меткам
Алексей ФилипповрелигияХоррор
персоны
Ари АстерФлоренс ПьюДжек Рейнор
фильмы
РеинкарнацияСолнцестояние

фотографии >>
«Солнцестояние»: Дух Огня фотографии
«Солнцестояние»: Дух Огня фотографии
«Солнцестояние»: Дух Огня фотографии
«Солнцестояние»: Дух Огня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Плутовство»

Скорбим

Валентина Дугина
22 мая ушла из жизни актриса Валентина Дугина.
Наталья Величко
21 мая ушла из жизни актриса Наталья Величко.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Залман Кинг
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Вотан Вилке Мёринг
Джон Пэйн
Надя Уль
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Святым тут не место
боевик, криминальный фильм, триллер
Мексика, США, 2022
Служанка
драма, мелодрама, триллер, экранизация, эротика
Южная Корея, 2016
Кто твоя бабушка, чувак?
комедия
Бельгия, Франция, 2019
Точка кипения
драма, триллер
Великобритания, 2021
Эскортницы
драма, экранизация
Польша, 2021
Остров призраков
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Отряд «Призрак»
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2022
Аманат
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2022
Мой папа - вождь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2022
Снежная королева-5
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Настоящее лето Димки Бобрикова
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2022
Волк с Уолл-стрит
биография, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2013
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен