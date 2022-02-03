«Приключения Реми»: Париж слезам не верит

Экранизация классики французской литературы с Даниэлем Отеем
Десятилетний Реми (Малом Пакуин
) живет вдвоем с матерью, милейшей мадам Барберин (Людивин Санье
) в крестьянском доме на задворках Франции, его единственным другом является корова, которую он развлекает тихим пением. Отца ребенок никогда не видел, потому что тот всю жизнь работает на стройке в Париже. Когда месье Барберин (Джонатан Заккаи
) внезапно возвращается, Реми с ужасом узнает, что на самом деле он подкидыш и сирота, которого вопреки воле мужа оставила у себя та, кого он привык называть мамой. Не желая терпеть в доме лишний рот, жестокий Барберин везет Реми в городской приют, но мальчика спасает таинственный бродячий музыкант Виталин (Даниэль Отёй
), выкупая его за 30 монет. Он научит подопечного читать и писать, сносить невзгоды, честно зарабатывать на хлеб собственным трудом, а главное — разовьет в нем истинный талант к музыке. В компании дрессированной собаки и обезьянки они будут путешествовать, пока не откроется тайна происхождения Реми.
В 1878 году был опубликован самый известный роман Гектора Малота «Без семьи» — «французский "Оливер Твист"», классика детской литературы, во многих странах преподаваемая в школах. Книга пережила несколько экранизаций, самая знаменитая из которых на западе — японский анимационный сериал с тем же названием, снятый спустя сто лет после издания романа. В СССР «Без семьи» экранизировалась примерно тогда же, в 1984 году Владимир Бортко
снял одноименный фильм (его можно посмотреть онлайн на Кино-театр.ру
).
Режиссер Антуан Блоссье
предлагает свое прочтение архитипического сюжета, добавляя в нее обрамляющие пролог и эпилог, в которых история обретает рассказчика — в лице постаревшего Реми (Жак Перрен
), окруженного кучей ребятишек. Перрен — известнейший актер кинематографа 80-х, призван расположить к себе зрителя, который еще помнит сюжет романа и ностальгически вспоминает собственное детство и любимый мультсериал. Стилистически «Приключения Реми» также ближе всего к европейским киносказкам из 80-х — и по цветовой палитре, и по градусу мелодраматизма, и по количеству кинематографического сиропа.
Смотреть онлайн
«Приключения Реми» Антуана Блоссье
Жизнь героев наполнена большим количеством испытаний, и главный герой, проходя через них, постепенно приходит к раскрытию своего таланта, а также приобретает важные качества характера — такие, как смелость и честность. Впрочем, упертое псевдовосьмидесятничество — это лишь приманка для 40-летних, технически и визуально фильм современен и почти безупречен, особенно все пейзажные съемки. А главная же аудитория, на которую фильм рассчитан, — дети 6+, и большинство из них никогда не слышали о Реми, а значит с интересом будут следить за приключениями мальчика, умной собаки, забавной обезьянки и доброго маэстро.
Конечно, спустя 140 лет, остаются вопросы к сюжету самого романа, в которых Реми оказывается слишком пассивным участником собственного приключения. Его, как вещь, передают от одного хозяина к другому, часть людей относится к нему с особой свирепостью, но всегда в последний момент появляются люди-ангелы, и в конечном счете ему все достается за просто так. В то же время он — главный герой просто потому, что это его история, хотя все значимые поступки совершают другие люди и иногда звери. И первым номером здесь, конечно, Виталин, герой приглашенной звезды Даниэля Отея, который убедительно играет великого в прошлом музыканта, страдающего от вины за смерть жены и ребенка и пытающегося искупить это чувство добрыми делами по отношению к талантливому Реми, обладателю серебряного голоса.
Пожалуй, главная проблема этой картины — не старомодность ее, а скоротечность и сжатость: маловат размер, этой истории больше подошел бы формат мини-сериала. Универсальными ценностями сыт не будешь, поэтому очень жаль, что за небольшой «детский» хронометраж не успеваешь по-настоящему привязаться к героям, а значит и чувство сопереживания не раскрывается до конца и засахаривается на ходу. И карамелизуется в придуманном Блосье финальном эпизоде, где пожилой Реми Жака Перрена отправляет на боковую детей-сирот, пригретых под своей крышей. Столь доброе французское кино у себя на родине было воспринято с большим воодушевлением, тем более, что его премьера состоялась аккурат в католическое Рождество — лучшая дата для семейной благостной сказки. У нас фильм выходит на безрыбье и в середине июля — в качестве утешительного приза тем детям, у которых нет другого лета. Не так все плохо, дети, сравните свою сытую жизнь со страданиями главного героя и готовьтесь потихоньку к школе, что там вам задали по внеклассному чтению?
обсуждение >>