«Angry Birds 2 в кино»: Орел и свинка

Война и мир в анимационной экшн-комедии о злых птичках, хитрых свинках и превратностях женской судьбы
На острове птичек – тишь да гладь, со свиньями перемирие, однако в мире всегда найдутся новые враги. На этот раз угроза исходит с острова орлов: из мощнейшей пушки обстреливают они птичьи земли ледяными бомбами. Так что Реду, Чаку и Бомбу, а также новым их товарищам пора отправляться в опасное путешествие, чтобы остановить захватчиков. А зрителям – в кинотеатры, чтобы посмотреть «Angry Birds 2 в кино
». Может, это и не лучший мультфильм года, но однозначно стоящее зрелище, которое придется по нраву и детям, и родителям, включая тех, кому совершенно чужды радости компьютерных игр.
«Angry Birds 2 в кино»: смотреть мультфильм онлайн
История с фильмами по Angry Birds вызывает абсолютное изумление. Игра настолько незамысловата, что перед премьерой первого фильма сложно было даже представить, как из такого «сетапа» можно смастерить кино. Однако авторам это удалось очень даже неплохо. Они не просто сделали динамичный, яркий, смешной фильм, но даже спровоцировали серьезные споры в медиа: история про свиней, приплывших на птичий остров якобы с мирными намерениями, но на деле для того, чтобы похитить птичьи яйца, прозвучала остро политически, особенно в свете глобального миграционного кризиса, и некоторые комментаторы обвиняли создателей фильма чуть ли не в фашизме, другие же, напротив, в позитивном ключе поддерживали идею о том, что прекраснодушие не доведет западных либералов до добра. И так как скандал совершенно не помешал картине собрать 352 млн долларов в международном прокате (а это чуть ли не рекорд для киноадаптации компьютерной игры), то появление сиквела стало делом времени.
Но ничего не предвещало, что «Angry Birds 2 в кино» окажутся хорошим фильмом. Во-первых, потому что с сиквелами такое вообще нечасто случается. Во-вторых, делались «Angry Birds 2» довольно быстро (3 года не очень много для анимационного фильма). В-третьих, режиссер Туроп Ван Орман
ничем особо не прославился, более того, «Angry Birds 2 в кино» стал, в сущности, его режиссерским дебютом (ранее Ван Орман писал для проектов Cartoon Network и срежиссировал пару эпизодов на сериале «Удивительные злоключения Флэпджека
»). И, наконец, первый фильм, казалось, рассказал про вселенную Angry Birds все, что можно, поэтому выпуск второго фильма представлялся чисто коммерческим мероприятием, нацеленным на «дожимание» франшизы. На деле же, «Angry Birds 2» получился даже лучше первой части. Выйдя довольно далеко за пределы игры, авторы создали совершенно самостоятельное кино, которое может понравиться не только поклонникам «злых птичек».
Начинается сиквел в духе первой части: на острове птиц царят радость и веселье, война окончена, свиньи стали добрыми соседями, и все счастливы, кроме, разумеется, Реда, который призывает всех оставаться настороже. Но на этот раз Ред ошибается: свиньи никакой крамолы не планируют, напротив, их лидер Леонард предупреждает Реда о новом враге, против которого предлагает объединиться. И вот уже интернациональная команда, состоящая из четырех птиц, трех свиней и Могучего Орла, отправляется в военную экспедицию на ледяной остров, где владычествует умная, коварная и безжалостная орлица Зета. Чтобы победить ее, команде мало продемонстрировать смекалку и бесстрашие: главное, что нужно сделать героям, это разобраться в себе, своем прошлом, собственных чувствах и взаимоотношениях.
В отличие от первого фильма, авторов «Angry Birds 2» в расизме уже никто не обвинит. Им, вполне возможно попадет от феминисток (женские образы и мотивации в фильме весьма и весьма спорные), однако если фильм и заденет чувства борцов за женское равноправие, то точно не со зла. Авторы однозначно не стремились никого провоцировать, а подходили к социальным вопросам весьма деликатно, пытаясь при этом не снижать их остроты. В первую очередь, это чувствуется в образе Реда, который похож на ветерана, не находящего места в мирной жизни. Пережив 15 минут славы в конце первых Angry Birds, Ред вновь начинает чувствовать себя белой вороной и тоскует по военным временам.
По ходу развития сюжета перед ним встают действительно непростые психологические задачи: научиться проводить грань между осторожностью и паранойей, отделять стремление помочь другим от желания побыть в центре внимания и делегировать лидерство другим членам команды. Это вдвойне сложно от того, что соратниками его становятся бывшие враги свиньи (Леонарду также хочется быть главным) и «противная девица», с которой отношения сразу не заладились. Разумеется, серая птичка Сильвер (единственная девочка в этой команде) оказывается совсем не «противной», а наоборот самым что ни на есть положительным персонажем, умницей, красавицей, командным игроком и преданным другом.
Вряд ли дети поймут все те непростые эмоции, через которые пройдут Ред и Сильвер, однако их оценят многие взрослые, так как коллизия вокруг Реда добавляет фильму глубины, тонкости и замечательных элементов «комедии положений». Вообще, «Angry Birds в кино 2» получился фильмом на удивление забавным. Даже не за счет того, что в нем много юмора, а потому, что юмор этот очень разнообразный. От чисто визуальных гэгов, которые разыграны здесь с блестящим мастерством, до вербальных каламбуров, элементов абсурда и социальной сатиры. И хотя авторы не чураются грубых шуток и черного юмора, им удается нигде не скатываться до грубости и жестокости.
Отдельной строкой стоит упомянуть вставные истории: путешествие трех птенцов, которые недоглядели за своими невылупившимися сиблингами (яйцами) и теперь ищут их на суше, море и небе, и небольшой роман между тюленем и собачкой, заключенной в глыбу льда. Совершенно, в общем, лишние для основного сюжета, эти истории придают фильму особенное очарование.
Определенно Sony не остановится на двух фильмах о «злых птичках», и эта вселенная будет расширяться за счет новых сиквелов. Ну а анимационная вселенная явно пополнилась новым режиссерским именем: несмотря на некоторые мелкие недостатки, свойственные дебютным фильмам, «Angry Birds 2 в кино» - несомненно очень крепкая работа, выводящая Туропа Ван Ормана на Голливудский Олимп.
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