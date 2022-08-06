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«Рэмбо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит

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6 августа 2022

Заключительная часть знаменитой франшизы

На старости лет ветеран вoйны во Вьетнаме Джон Рэмбо (Сильвестр Сталлоне) предпочитает вести спокойную жизнь: большую часть времени он проводит на тихом ранчо в Аризоне, где объезжает лошадей. Правда, между делом он также копает под фермой туннели и складирует в них оружие, но это ничуть не смущает живущих с ним вместе женщин: пожилую Марию (Адриана Барраса), то ли родственницу, то ли давнюю подругу семьи, и ее внучку, готовящуюся к отъезду в колледж Габриэллу (Ивет Монреаль). Перед началом учебы девушка решает отыскать давно бросившего ее отца и отправляется в Мексику, отказавшись прислушиваться к советам Джона и Марии. Там Габриэлла тут же попадает в руки к преступной группировке, специализирующейся на секс-траффике. Джону Рэмбо, научившемуся подавлять вспышки aгрессии при помощи каких-то таблеток, вновь приходится выйти на тропу вoйны.

«Рэмбо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит

Пятый и вроде как заключительный фильм франшизы (Сталлоне говорит, что думает о еще одной ленте, но та должна стать предысторией: речь пойдет о юности Джона) вышел в прокат с подзаголовком «Последняя кровь» — и это не случайно. Оригинальная картина 1982 года называлась «Первая кровь», в заголовке даже не упоминался сам Рэмбо; теперь круг замкнулся. По нынешним меркам «Первая кровь» кажется лентой совсем не aгрессивной: за полтора часа по вине главного героя погибает всего один персонаж. С каждым новым фильмом число жертв Джона росло — и достигло максимума в вышедшем в 2008-м «Рэмбо 4»; по имеющимся данным, персонаж Сталлоне убивает там более двух с половиной сотен человек. При этом четвертая серия, вышедшая через 20 лет после третьей, могла похвастаться уровнем насилия, который ожидаешь скорее от слэшера, а не от боевика.

Смотреть онлайн «Рэмбо: Последняя кровь»
В «Последней крови» совмещены обе крайности. Первые две трети фильма — довольно неторопливая драма с элементами триллера. У авторов сценария находится время на то, чтобы объяснить природу отношений, сложившихся между Джоном и Габриэллой (ветеран воспринимает ее почти как родную дочь), у самого Рэмбо — на то, чтобы порассуждать о шансах человека победить собственную aгрессию. Зато когда дело доходит до побоища — довольно, кстати, краткого — Джон не сдерживается: в ход идет абсолютно все — холодное оружие, ружья, ловушки, сделанные из подручных материалов. И — да, пятая картина, как и предшествующая, местами напоминает хоррор; уровень и детализация насилия ошарашивающий.

«Рэмбо: Последняя кровь»: Старый конь борозды не портит

С помощью жанровых перепадов «Последняя кровь» пытается сыграть на контрасте, и это срабатывает: именно кровожадный финал, в котором герой Сталлоне по сути делает именно то, что от него ждут, заставляет другими глазами взглянуть на вроде как успокоившегося Рэмбо, предстающего перед зрителями в начале фильма. Концентрированное насилие в финале придает вес предшествующим разговорам о природе человека и о попытках измениться. Причем баланс выдержан практически идеально: чуть больше кровавого экшена — и картина бы, пожалуй, могла отпугнуть часть зрителей, чуть больше разговоров и сентиментальности — и давние поклонники франшизы заскучали бы.

Конечно, «Последняя кровь» время от времени дает поводы для придирок к постаревшему Сталлоне. Когда-то номинировавшийся на «Оскар» за сценарий к «Рокки», он поработал в качестве соавтора и над сюжетом пятой ленты о Рэмбо. Правда теперь номинация Американской киноакадемии Слаю вряд ли светит: диалоги функциональны, но в них маловато жизни, а у некоторых второстепенных персонажей нет возможности полностью реализовать свой потенциал. Особенно не повезло слегка напоминающей молодую Эллен Рипли журналистке Кармен (Пас Вега), которая в одиночку занимается расследованием деятельности картелей, но в итоге ее роль сводится к вспомогательной. Тем не менее, «Последняя кровь» — добротное жанровое кино, наверно, немного архаичное, но это в данном случае скорее плюс. Очевидно же, что 73-летнему Сталлоне хочется вспомнить о том, каким он был 30 с лишним лет назад; отечественные зрители заодно могут вспомнить о том, как с удовольствием смотрели замыленные копии ранних фильмов о Рэмбо в видеосалонах.


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