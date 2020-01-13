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«Триада»: Было у отца три сына

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13 января 2020
На канале ТНТ с 13 января начинается повторный показ комедийного сериала «Триада» от сценаристки некогда прогремевших «Измен» Дарьи Грацевич и режиссера «СуперБобровых» и «Последнего богатыря» Дмитрия Дьяченко – с самым нетривиальным взглядом на модные теперь в российском кино семейные проблемы.

«Триада»: Было у отца три сына

Милый парень Толя (Борис Дергачев), владелец детского кафе в неназванном провинциальном городе и надежный муж, на протяжении долгих лет пытается вместе с женой Ритой (Дарья Мороз) родить ребенка. В семейной клинике, куда пара ходит чаще, чем на работу (а Рита еще и совладелица кафе), Толю знают уже все врачи и гардеробщицы – не нарадуются на примерного семьянина, не отходящего ни на шаг от жены и поддерживающей ее в желании создать «полноценную ячейку общества». В бесконечных ожиданиях очередных анализов (снова – безрезультатно) Толя развлекает таких же мужей – еще новичков в деле продолжения рода: «Встретимся с вами через пять лет, посмотрим». Так, что строгая Рита уже переживает, как бы их не выперли из больницы – всех клиентов распугивает. Трезво оценив безрезультатные, увы, попытки забеременеть, Рита переделывает с любовью – и, немаловажно, надеждой – создаваемую детскую в новом доме, в винную комнату, богато упакованную приятелем супруга – разбитным холостяком и налоговиком Вовчиком (Александр Пташенчук). Но похождения Вовчика оказываются не сравнимы с делами скромняги Толи.

Помимо Риты в его жизни есть нежная Наташа (Любовь Аксенова), учительница французского языка, сочиняющая на досуге стихи и отрабатывающая с психологом (Тимофей Трибунцев) отношения с Толей, в телефоне записанным как «Он никогда не уйдет от жены». В тонкой любовной дилемме у героя Бориса Дергачева проявляется вдруг и третья грань – стриптизерша Милана (Анастасия Калашникова), в объятьях Толи пытающаяся пережить ссору с бойфрендом – туповатым охранником стрип-клуба Костиком (Александр Голубков). Милана и становится первой «жертвой» искреннего желания Толи стать наконец отцом. А дальше – положительные тесты на беременность только множатся, как, в общем, и хотел когда-то Анатолий. Так все три женщины и оказываются с ним в одной – потенциально многодетной – лодке, готовой разбиться если не о быт, то о морально-нравственные устои.

«Триада»: Было у отца три сына

«Триада» – по сути парафраз первого большого успешного проекта Дарьи Грацевич «Измены». Только если в центре сериала четырехлетней давности была женщина – Ася в исполнении Елены Лядовой, – с несколькими любовниками, то в «Триаде» представлена более популярная – как минимум в общественном сознании – форма полигамии. Чаще осуждаемая, но не обсуждаемая. Однако в качестве главного героя Грацевич выбирает не дерзкого красавца-казанову, а милого – видимо, во всех отношениях – немного даже рохлю Толю, вступившего на этот путь измен совершенно случайно, просто так сложилось, ничего личного. С той же искренностью, с которой он хотел одного ребенка, теперь он хочет всех троих и пытается остаться «приличным человеком», каким и считал себя все это время.

«Триада» - без обмана смешной сериал. Это не высказывание на актуальную проблематику гендерных ролей, а классическая комедия на тему «бойся своих желаний», даже если они сводятся к обыденным «построить дом, посадить дерево и вырастить сына». Недаром и режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко, набивший руку и на «О чем говорят мужчины», и на «СуперБобровых», и на «Последнем богатыре». Семейная тема – в разных ее интерпретациях – уже, видимо, становится для этого режиссера ключевой. Не в последнюю очередь, возможно, и потому, что Дьяченко удается собирать в свои проекты отличные актерские ансамбли. «Триада» тут исключением не стала. Каждый актер, вроде бы, не выходит за рамки своего амплуа, но вместе они все смотрятся не только органично, но и свежо, чего стоит только совершенно не очевидная, на первый взгляд, семейная пара в исполнении Бориса Дергачева и Дарьи Мороз. Помещая героев в столь фантастические, даже гротескные обстоятельства, Дьяченко остается собой, а вот для Грацевич – это первый большой комедийный опыт, и, надо признать, что он у нее намного удачнее драмы.


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