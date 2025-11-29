Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
«Дождливый день в Нью-Йорке»: Невеликий Гэтсби

29 ноября 2025
Припозднившийся из-за скандала фильм Вуди Аллена

Предстоящий уикенд в Нью-Йорке должен стать для влюбленных студентов Гэтсби (Тимоти Шаламе) и Эшли (Эль Фаннинг) особенным: по заданию университетской газеты Эшли возьмет интервью у именитого кинорежиссера (Лив Шрайбер), а после – прогулки по городу, музеи, ужин в дорогом ресторане, старомодные бары с живой музыкой, как в классических голливудских фильмах... Планам возлюбленных, впрочем, сбыться не суждено. Интервью развивается по совершенно неожиданному сценарию, и девушка оказывается на вечеринке гигантов кинопроизводства, становясь центром внимания для обаятельной звезды экрана (Диего Луна). Гэтсби же проводит день сперва в компании младшей сестры своей бывшей девушки (Селена Гомес), а позже – с работницей эскорта, которая за деньги любезно соглашается составить ему компанию на семейном ужине. События и встречи в фильме калейдоскопом сменяют друг друга, а вторит им капризное нью-йоркское небо.

Сюжет, который Вуди Аллен выбрал для очередной романтической комедии, сложно не назвать слегка избитым даже для него: выходец из состоятельной нью-йоркской семьи, игрок, сыплющий деньгами направо и налево, меланхоличный романтик, влюбленный в старое кино и музыку, сноб по призванию и происхождению (нечто подобное мы уже видели у Шаламе в «Леди Бёрд») мечтает показать своей девушке, провинциальной простушке и смазливой кокетке, родной и всем сердцем любимый Манхэттен. Как итог, он понимает, что не готов расстаться с Нью-Йорком, а она переосмысляет свое отношение к себе и окружающим. Казалось бы, судьба такой истории в руках режиссера неизбежна – встать в линейку поздних схематичных, но все же смотрибельных фильмов классического вудиалленовского типа («Магия лунного света», «Светская жизнь»). Однако на деле «Дождливый день в Нью-Йорке» из этого ранга выбивается и далеко не в лучшую сторону.

Если недавние свои картины Аллен помещал в декорации ушедших эпох (пятидесятые в «Колесе чудес», тридцатые в «Светской жизни» и «Магии лунного света») и делал это уместно и гармонично, то развернутая в современности новая работа – это один большой анахронизм. С трудом верится, что богатенький миллениал Гэтсби будет расхаживать по Нью-Йорку в твидовом пиджаке и с сигаретным мундштуком в зубах, взаправду тоскуя по временам Джорджа Гершвина и Дэймона Раньона. Такое неправдоподобное ретроградство не объяснишь даже семейным бэкграундом персонажа, раскрытым ближе к финалу. Девушка героя составлена и вовсе по лекалу – из пресных шуток, намекающих на ее невыдающийся интеллект, и неуклюжих ужимок. Персонажей не спасает даже игра признанных актеров нового поколения Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем», «Красивый мальчик») и Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Женщины XX века»): невозможно оживить сырой архетип, не приспособленный к экранному и действительному времени. То же можно сказать о вроде бы гениальном, но капризном персонаже Лива Шрайбера, его напарнике-сценаристе (Джуд Лоу), уличающем жену в измене, и кинозвезде, приударяющей за Эшли…

Именно таким – по-своему старомодным и совсем неприспособленным к нынешнему времени – и видится сам Вуди Аллен: придя с годами к единому паттерну, он подгонял под него фильмы до тех пор, пока тот не изжил себя, не оставив места для новых комбинаций. «Дождливый день в Нью-Йорке» – кажущаяся характерной для режиссера картина, явно демонстрирующая, в каком тупике он оказался: от его героев остались только пустые типы, которые уже невозможно наполнить. Это очевидно не только на уровне персонажей, но и при взгляде на заглавного героя фильма. Нью-Йорк уже не тот город, который так любил Айзек в «Манхэттене» (1979), а лишь место действия, присутствие которого обозначено несколькими названиями районов, ресторанов и отелей.

Иронична и показательна судьба фильма. После скандала с Amazon, разросшегося на волне движения #metoo, и новых обвинений приемной дочери режиссера в домогательстве довольно странно видеть на экране, как голливудские шишки пытаются соблазнить начинающую журналистку. Аллен даже здесь умудрился выпасть из контекста.

