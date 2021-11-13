«Арахисовый сокол»: героем может стать каждый

Современный взгляд на социальное кино
«Арахисовый Сокол
» режиссеров Тайлера Нильсона
и Марка Шварца
— эдакий перепев «Человека дождя
» на новый лад в новой аранжировке. Двое парней, у одного из которых синдром дауна, волею случая становятся попутчиками в одном нетривиальном путешествии, в итоге это перерастает в крепкую дружбу. Главное отличие фильма о людях «с особенностями» 2019 года издания от подобной же истории 1988-го года в том, что особенные люди действительно стали ближе к нам, обыкновенным людям. Они больше не функция. Они – это мы.
Собственно, история очень проста. Зак (Зак Готтзаген
), парень с синдромом дауна, по природе очень сильный физически, мечтает стать героем реслинга. Его кумир – звезда реслинга, известный как Соленый Реднек. Зак, под стать ему, придумывает себе звучное сценическое имя – Арахисовый Сокол. Он сбегает из дома престарелых, где содержится наравне с немощными и больными стариками, и направляется к своему кумиру во Флориду, чтобы учиться искусству реслинга. В то же время другой парень, Тайлер (Шайа ЛаБаф
), когда-то потерявший старшего брата, а теперь и работу, тоже пускается в бега. Он почти преступник, систематически обкрадывал своих конкурентов-рыболовов, а потом еще и причал сжег со всем скарбом. Но мы, конечно, быстро узнаем, что те парни плохие и погубили брата Тайлера, и сразу начинаем болеть за нашего бедолагу. В какой-то момент их с Заком пути сходятся, и закручивается эта легкая, смешная, иногда опасная, иногда сентиментальная дорожная история. Мужскую компанию разбавляет красавица Элинор (Дакота Джонсон
), работница пансионата, которую отправили на поиски беглеца Зака. Все трое оказываются на одном плоту и попадают в приключение, которое запомнят надолго.
Две хорошие новости. Первая – это не социальное кино про людей с ограниченными возможностями. Во всяком случае, оно таким не кажется. Это просто доброе, человеческое кино, абсолютно без претензий на свой след в истории, чем неожиданно подкупает. Впечатляющие 8-бальный рейтинг на Imdb и 96% на Rotten Tomatoes говорят о многом (если это, конечно, не протестное голосование против «Джокера
»). Роуд-муви, плюс приключения, плюс комедия. Крепкое жанровое кино, которое не обманывает. Поборников же «социально-полезного» кино должен обрадовать тот факт, что отныне рассказ о человеке с синдромом дауна может стать отличным фильмом, куда пойдут двое влюбленных скоротать вечер, а не только способом напомнить бездушному обществу о чувстве вины перед «другими». Все люди равны, и странность героя всего лишь повод для затравки сюжета.
Важно и то, что синдром Зака в «Арахисовом соколе» не имитируют на экране. Героя играет актер с той же самой патологией. Зак Готтзаген, 34-летний актер с синдромом дауна, до «…Сокола» снялся в фильме Bulletproof
(«Пуленепробиваемый»), сейчас готовится к выходу еще один фильм с его участием Ready To Ride: A Musical Homecoming
(примерно как «Готов к поездке: музыкальное возвращение домой»). И это тот случай, когда принцип «кино без границ» работает без ложного пафоса, а действительно открывает двери в мир кино всем талантливым людям, независимо от их роста (вспомним триумф Питера Динклейджа
после «Игры престолов
») или свойств психики.
Смотреть онлайн
«Арахисовый сокол» Тайлера Нильсона и Майка Шварца
Другая хорошая новость: Шайя ЛаБаф очень хорош! На него интересно смотреть, в нем есть харизма, юмор, обаяние. Понимаешь, что вот не зря же сыграл он сына Индианы Джонса. И далеко бы пошел. Единственное, что мешает Шайе стать настоящей звездой, – это плохое поведение. Актер постоянно нарушает общественный порядок, чем, мягко говоря, надоел уже всем – от калифорнийских полицейских до собственного агента. В фильме «Арахисовый Сокол» он сыграл самого себя – раздолбая, от которого нет никому покоя, но при этом честного и доброго парня, того, кто не предаст. Это такой Харрисон Форд
, который не хочет играть в «Самолете президента
». Но рано или поздно сыграет, вот увидите. Если не будет пить, цепляться к прохожим и оскорблять полицейских за отказ поделиться сигаретой.
обсуждение >>