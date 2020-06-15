«Дикая лига»: Ставки на спорт

Владимир Яглыч вслед за Данилой Козловским тоже занялся футболом
В российский прокат наконец вышел один из самых амбициозных долгостроев последнего времени – фильм «Дикая лига», анонсированный еще на питчинге Минкультуры 2016 года чуть ли не в качестве флагманского проекта, приуроченного к Чемпионату мира по футболу – с мечтами о Даниле Козловском, Эмме Стоун, Джуде Лоу и Поле Беттани в кастинге. Чемпионат мира благополучно прошел больше года назад, громкий дрим-каст претерпел значительные изменения, а итоговый продукт, качеством картинки напоминающий разве что телевизионное кино, так и не дотянул до статуса потенциального блокбастера.
Брутальный, но неотесанный русский богатырь Варлам (Владимир Яглыч
) с невестой Маликой (Аделина Гизатуллина
) сбегают с берегов родной Волги от пересудов дремучего местного народа, поговаривающего, что Малика чуть ли не ведьма, – в Москву, которая пока не собирается хорошеть. На центральной городской площади грязь и драки, часть из которых при этом происходит вполне легально. Русские мужики сходятся в неравном бою с подготовленной «немчурой» (или британцами, что, в общем, не важно), превосходящей простых славянских мужиков если не силой, то ловкостью. Только вот беда – в «команде» отечественных бойцов явный перевес, а за иноземцев «столичные штучки» биться не хотят, несмотря на то, что за команду бойцов отвечает франт в белоснежном костюме Паркер (Эдриан Пол
) со спутницей-красавицей Элис (Олеся Судзиловская
).
Иностранная смекалка в безудержной толпе мужиков сразу же выцепляет провинциала-богатыря с не обогащенным умом взглядом, которого Паркер тут же и вербует в команду бойцов – к тому же только попавшему в столицу Варламу деньги на новую жизнь не помешают. Герой Владимира Яглыча ожидаемо становится героем «стенки на стенку», и Паркер, удачно оказавшийся еще и владельцем футбольного клуба, теперь уже хочет сделать из Варлама спортсмена – не зря же богатырь ловко пинал горшок прямехонько в глаз противникам во время боя. Получится, наверное, и с мячом. Неотесанного бурлака, который уже не на Волге, а в центре столицы, отправляют обучаться к зарубежному тренеру, а затем под него собирают целую команду – из простого народа, который сможет противостоять аристократам из Сокольников, почему-то думающим, что футбол – игра исключительно для высших слоев населения. Воодушевляющий финал о простых русских парнях, популяризировавших футбол вместо боев «стенки на стенку», не за горами.
В том самом анонсе, случившемся на питчинге 2016 года, проект напоминал сразу и «Поддубного
», и «Гарпастум
». Первый, как принято говорить, в качестве референса визуального, второй – в качестве сюжетного. Но до лихо провалившейся в прокате картины с Михаилом Пореченковом
, как и до изящности полноценного игрового дебюта и режиссера Алексея Германа-младшего
, и артиста Данилы Козловского «Дикой лиге», конечно, далеко. По сюжетным коллизиям лента напоминает не самого высокого качества «телемувики», где в угоду зрителям смешивают и модную спортивную тему, и странноватые любовные линии, и противостояние высших и низших слоев населения, и борьбу «наших» с иноземцами, без которых, как видимо кажется создателям ленты, в настоящем патриотическом кино нельзя.
Наполненный интригами сюжет обходится практически без режиссерской работы – на главных, по идее, сценах соревнований тут сосредотачиваться не собираются. Будто не было до «Дикой лиги» ни «Легенды №17
», ни «Тренера
», ни уж тем более «Движения вверх
», ни даже «Льда
». Как и футбола в начале XX века. Зато существенный акцент на детали – по преимуществу рекламные. Бои, как потом и футбол, – тут лишь иллюстрация очередных «ставок на спорт» (не будем упоминать спонсоров этой трансляции), а сцены «мирской» жизни – промо известного пивного бренда и вскользь - популярной (именно среди «высших» слоев столичного населения) кофейни. В этом навязчивом продакт-плейсменте актеры выполняют сугубо функциональную роль. Владимир Яглыч, которому отчаянно не везет с персонажами, опять играет эдакого красавчика с твердыми мышцами, но мягким и туповатым взглядом, «легионер» Эдриан Пол демонстрирует, что есть жизнь после «Горца
», Олеся Судзиловская пытается со своей уязвимой женской стороны хоть как-то не превратить все действо в паноптикум, а Дмитрий Назаров
и Иван Охлобыстин
(да, они тоже задействованы в картине) разыгрывают комический дуэт, явно выходящий за рамки этой плоской истории. В одной из ключевых сцен вместо императора показывают даже не актера, а шампанское, которое он разливает в честь завершения игры, – видимо, тоже оплаченное рекламными агентствами. Секундное появление Артема Дзюбы
и других футболистов российской сборной, совершившей в прошлом году настоящий подвиг, в этой профанации тоже выглядит не как искреннее признание их побед, а лишь как намек на рекламный контракт.
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