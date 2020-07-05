«Во всё тяжкое»: Помирать, так с музыкой

Джонни Депп танцует джигу-дрыгу со смертью
Ричард Браун (Джонни Депп
), американский профессор в расцвете лет, внезапно получает смертельный приговор — он болен раком лёгких в неоперабельной стадии. Болен до такой степени, что может покинуть этот мир в любую минуту. Ричард решает не тратить драгоценное время на попытки лечения. Впрочем, сообщить жене (Розмари ДеВитт
) и дочери (Одесса Янг
) о своем диагнозе ему также крайне сложно. Игнорируя четыре горестных стадии модели Кюблер-Росс (отрицание, злость, торг, депрессия), профессор пикирует прямиком в принятие. Интеллигентный человек, он выносит дискомфортные проявления своего горя за скобки, оставляя главное: с этого дня он будет говорить что думает и делать только то, что хочет.
Кажется, что ничего в его жизни не меняется — кроме почти незаметных нюансов. Профессор продолжает преподавать классическую литературу в консервативном колледже Новой Англии, но разгоняет большую часть своего курса, оставив только тех, кому предмет (и преподаватель) действительно интересны. Он гуляет с учениками в барах и садах, пьёт алкоголь, курит дурь, шутит с женой, поддерживает дочь и утешает друга, который боится его потерять. Постепенно окружающие узнают о диагнозе Ричарда, и его откровенность становится им важнее и понятнее. В сущности, он единственный среди всех обладает настоящим смыслом жизни. Только осознание будущей смерти способно открыть человеку правду и дать энергию жить, а не существовать — если от этого осознания не отворачиваться.
Трагикомедию Уэйна Робертса
«Во всё тяжкое
» проще назвать мелодрамой, ведь она, как и её главный герой, почти не касается трагических моментов. Мягкий профессор Ричард в бархатном пиджаке — милый парень, остающийся таковым и перед лицом смерти. Он отличный педагог, заботливый отец и верный муж (единственным нелепым поступком которого стал неловкий секс с официанткой). Желая «жить на полную», Ричард по-прежнему ограждает окружающих от неприятных переживаний, связанных с болезнью и собственным угасанием: он решает уехать, покинуть дом, словно престарелый кот, почуявший смерть. Удивительно, что никто из персонажей его не останавливает.
Шестнадцать лет назад попавший под проклятие Чёрной Жемчужины
Джонни Депп пытается, наконец, выпутаться из него и после долгих экспериментов с масками обрести человеческое лицо. Что ж, картина Робертса дала ему эту возможность. Автор не выписал для персонажа ни прошлого, с которым можно было сыграть на контрасте, ни драматичных конфликтов. Для Деппа остались только «здесь и сейчас», мелкие реакции проживания, точные жесты и чувства. Его Ричард обычный маленький человек, и история у него обычная, человечная. Удивительно, но именно этого так не хватает сейчас в кино — ровного рассказа, мягкого жеста, тихой интонации. История Ричарда закончится там, где должна была бы начаться, в момент осознания нежелания неизбежной смерти. Там, где простой человек, как настоящий пират, выбирает главное — плыть к горизонту.
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