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«Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят

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13 июня 2022
После «Кладбища домашних животных» и двойного залпа в виде сиквела «Оно» и фильма Netflix «В высокой траве» — о чудо, одобренных самим Стивеном Кингом, в ноябре 2019 года в прокат вышел «Доктор Сон» — продолжение культового «Сияния», не только романа, но и фильма Стэнли Кубрика, подвергшегося резкой обструкции со стороны писателя, но, безусловно, ставшего главным хоррором века.

«Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят

Дэнни Торренс, тот самый мальчик на трехколесном велосипеде, чудом спасшийся от ужасов отеля «Оверлук» и «белой горячки» своего отца-алкоголика Джека Торренса (в «Сиянии» виртуозно сыгранного Джеком Николсоном), существенно вырос и превратился в Юэна Макгрегора. И вот уже идет по стопам отца – глушит собственное «сияние» виски, кокаином и случайным сексом. Одна такая ночь с непутевой мамашей-одиночкой становится для Дэнни триггером, он снова начинает видеть призраков «Оверлука» и решает наконец начать новую жизнь, о которой мечтал в детстве. Путь в другой город и общество анонимных алкоголиков вновь раскрывают в Дэнни особое видение мира.

На трезвую голову он работает ночным санитаром в хосписе, где отбывающие в мир иной пациенты дают ему прозвище Доктор Сон, и слышит голоса новой «сияющей» девочки Абры (Кайли Курран), за которой начинают охотиться много лет живущие на земле существа во главе с вечно молодой и вечно красивой Роуз (Ребека Фергюсон). В отличие от вампиров питаются они не кровью, а тем самым сиянием, ради этого они убивают по всей стране детей, еще не успевших заглушить мистический дар.

«Доктор Сон»: Спят усталые игрушки, книжки спят

Новый фильм Стивен Кинг со свойственным ему в последние годы благодушием оценил высоко, но до яркого «Сияния» вялому «Доктору Сну» очень далеко, и дело тут не только в названиях. Режиссер Майк Флэнаган, потренировавшийся на «Окулусе» и «Уиджи» и создавший, пожалуй, лучший хоррор прошлого года – сериал «Призраки дома на холме», в «Докторе Сне» словно бы теряет хватку – уж слишком сильно на него действует и авторитет Стивена Кинга, и вклад Стэнли Кубрика. При этом «Доктор Сон» напоминает приквел легкой супергероики наподобие сериала «Академия Амбрелла», в прошлом году выходившего на том же Netflix, отчего возникает ощущение, что этот 2,5 часовой фильм (недобрым в плане хронометража монтажером выступил сам Флэнаган) - только завязка большого сериального проекта, к Кингу уже мало отношения имеющего.

Как прилежный ученик, заучивший все необходимые правила, Флэнеган бережно чтит букву Кинга, экранизируя словно по слогам литературный источник с непременными ретро-флэшбеками, без которых не обходится роман, но которые в фильме порядком утомляют. Как чрезвычайно насмотренный поклонник жанра, явно признающий, в отличие от писателя, безоговорочное кубриковское «Сияние», он пытается тщательно повторить использованные 40 лет назад приемы, копируя и страшные души «Оверлука», и зимний лабиринт, и коридоры отеля, и мальчика на велосипеде, и даже безумного Джека Николсона, но на этом режиссёрские изыскания и заканчиваются. Изложение по Кингу режиссёр сдает на пятерку, а вот с сочинением по мотивам культового хоррора XX века у Флэнегана не получается.


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обсуждение >>
№ 3
Наталия Х   6.12.2019 - 19:44
Фильм хорош, не наговаривайте. Аллюзии на Сияние как раз вполне оправданы. Все ж основной зритель знает Дэнни именно по этому фильму. Не особо удавшемуся, кстати. И по мнению Кинга, кстати, тоже. Николсон... читать далее>>
№ 2
Светлана Снегина   9.11.2019 - 17:18
думаю, будет неплохо читать далее>>
№ 1
Алексей Алемаев   9.11.2019 - 13:34
книга отличная, посмотрим насколько хорошим будет фильм читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Доктор СонКладбище домашних животныхОноПризрак дома на холмеСияние

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