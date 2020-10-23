«Ангелы Чарли»: Во власти женщин

Ребут франшизы о шпионках, спасающих мир от плохих мужчин
Умница Елена (Наоми Скотт
) работает во влиятельной корпорации, разработавшей уникальное устройство, с помощью которого можно управлять энергией без помощи электричества. Боссы собираются поскорее вывести изобретение на рынок, но девушка знает, что в плохих руках оно может стать опасным оружием. Вскоре на Елену выходят оперативницы шпионской организации «Ангелы Чарли» Сабина (Кристен Стюарт
) и Джейн (Элла Балинска
) с намерением не допустить продажи технологии на «черный рынок». Но уже слишком поздно, и теперь трем девушкам нужно объединиться, чтобы выйти на след злодеев.
Когда-то девушки-шпионки – красивые и смертоносные – давали отпор очень плохим мальчикам на телеэкранах американских 1970-х. Шоу «Ангелы Чарли»
, как и последующая дилогия-перезапуск
, снятая режиссером МакДжи
в начале 2000-х, строились на двух простых вещах – обаяние и химия между тремя главными героинями. С виду хрупкие и нежные, девушки давали прикурить суперзлодеям и проявляли недюжинные таланты в обращении с оружием и техникой. МакДжи, собравший вместе Камерон Диас
, Дрю Берримор
и Люси Лью
, прекрасно понимал, с чем работает. Его «Ангелы Чарли» вышли замечательным guilty pleasure, который сегодня смотрится как красивая реликвия эпохи, когда Prodigy и Fatboy Slim правили музыкальными чартами.
Новые «Ангелы Чарли
», снятые Элизабет Бэнкс
, ранее работавшей над комедией «Идеальный голос 2
», потенциально избрали интересный ревизионистский ракурс. Если раньше шпионки выполняли приказы мужчин – Чарли и Босли, то теперь организация «Ангелов», распространившаяся по всему миру, почти полностью находится под властью женщин. И задания они выполняют не столько по спасению мира, сколько защищают простых, но талантливых сестер от домогательств и унижений со стороны мужчин.
Жаль, что в отличие от МакДжи, Элизабет Бэнкс весьма плохо понимает, как работает экшн-кино. Постановщице куда важнее донести феминистский посыл о сестринстве и вреде маскулинности, чем развлечь зрителя веселыми погонями, шутками и драками – главными атрибутами франшизы. На боевые сцены «Ангелов Чарли» смотреть откровенно больно, поставлены они очень скучно и вымученно. Ведущие героини, в особенности Кристен Стюарт, задорно машут ногами, но в какую сторону и куда целиться, им, кажется, не объяснили. Бэнкс очень хочет перепридумать жанр про девочек-шпионок и не замечает, что ей самой в этом жанре делать нечего.
Новое трио «Ангелов» тоже получилось, мягко говоря, слабоватым. Стюарт старательно изображает дерзкую девчонку, кривляется и шутит, но выходит все это слишком наиграно, поскольку роль как таковую ей написать забыли. Героини вообще вышли максимально картонными и даже какого-то внятного архетипа они не выражают. Наоми Скотт, недавно ставшая царицей Аграбы в «Аладдине
», выглядит чуть лучше в моменты повседневности, но сцены драк и брутальные взгляды ей совсем не к лицу.
Но, пожалуй, самой большой проблемой нынешних «Ангелов Чарли» является сценарий. О шпионских страстях можно и не мечтать, сюжет предельно просто строится вокруг поисков чудесного устройства, управляющего электроэнергией и почему-то убивающего людей. Мотивы главного злодея – смехотворны, а об его личности сможет догадаться в самом начале даже ученик детского сада.
«Неожиданный поворот» ближе к финалу обставлен максимально лениво, настолько, что в следующей же сцене он как ни в чем не бывало «отменяется». Зато, что у новых «Ангелов» не отнять, так это красочные наряды: на заданиях девушки пренебрегают камуфляжем и надевают самые яркие цвета, а если уж гнаться за злодеем и вступать с ним в битву, так только на длинных каблуках.
Новые «Ангелы Чарли» не только не чета культовым предшественникам, но и как самостоятельное кино еле стоит на ногах. Кроме того, посыл, который с безудержным фанатизмом хочет передать фильм, выглядит весьма спорно, и местами напоминает политические агитки времен тоталитарных режимов. Смотреть как веселые и талантливые дамы ставят на место пошлых и очень глупых мужчин могло быть интересно, жаль только Бэнкс снимала это явно на голубом глазу, чуть ли не веря в то, что несет миру свет социальной справедливости.
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